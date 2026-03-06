"Powered by Poland" to konwencja środowiska Mateusza Morawieckiego. Fot. YouTube.com / Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki od tygodni intensywnie zapowiadał wydarzenie, na którym prezentuje swoją strategię na nowoczesną gospodarkę. Już same doniesienia o prezentacji raportu "Powered by Poland" miały nie spodobać się wszystkim w PiS, a Jarosław Kaczyński miał nawet wezwać byłego premiera na dywanik.

REKLAMA

W piątek 6 marca o godz. 10:30 rozpoczęła się zapowiadana przez Mateusza Morawieckiego debata i konferencja prasowa, której głównym celem teoretycznie było przedstawienie raportu dotyczącego "strategii dla nowoczesnej gospodarki". Były premier promował to wydarzenie jako "swoją strategię". "Już w najbliższy piątek o 10:30 premiera raportu Powered by Poland, czyli mojej strategii budowy silnej, polskiej gospodarki! Bądźcie z nami!" – pisał na X.

Jednak w politycznym światku o wydarzeniu mówi się głównie jako o próbie przyćmienia jutrzejszej konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości, w którym Mateusz Morawiecki i jego ludzi są coraz silniej rugowani.

REKLAMA

Morawiecki i raport "Powered by Poland"

Na początek Morawiecki wymienił kilka punktów tego raportu. Wymownie wspomniał o cenach za energię w Polsce. Przy okazji wbił szpilę aktualnie rządzącym.

– Nie możemy dzisiaj pakować tak wielkich pieniędzy w ceny energii, bo nasza gospodarka będzie niekonkurencyjna. Zaproponowaliśmy specjalne rozwiązania, możliwe rozwiązania. Nie takie bardzo kosztowne, jak obecnie rządzący krzyczą, że to by nadwyrężyło budżet. Tak by się stało w bardzo niewielkim stopniu w relacji do tego, jaką ulgę mogłoby to dać przedsiębiorcom – mówił i dodał:

REKLAMA

– Zaprezentujemy korzystne relacje na poszczególnych pozycjach na rachunku, których nikt teraz nie rozumie. Opłata za to za tamto, a na koniec niewielka część, którą płacimy za energię, a największa, którą płacimy w formie podatku klimatycznego.

Morawiecki wspomniał też o bilansie płatniczym państwa, z którego mamy wypływ co roku ok. 140 mld złotych. – Na skutek takiego, a nie innego modelu gospodarczego, który sobie zafundowaliśmy przez ostatnie 35 lat. W latach 90., 2000 i 2010 działaliśmy na modelu zależnym – mówił. Zdaniem Morawieckiego przez to nasza gospodarka ma się dziś naprawdę źle, bo "mnóstwo kapitału wypływa".

REKLAMA

Morawiecki ma recepty na poprawę gospodarki? Refleksją o rządach PiS zaskoczył

Były premier twierdzi, że na poprawę naszej gospodarki ma rozwiązania: 6 głównych recept, wśród których wymieniał m.in.: lepsze wykorzystanie oszczędności Polski, wspomniane już zmiany w rozliczaniu za energię, ulepszenie relacji urzędnik-przedsiębiorca, stawianie na rozwój armii, ale z naciskiem na produkcję i inwestycje w Polsce oraz nową politykę inwestycyjną (i tutaj wspomniał o CPK).

Polityk PiS miał też refleksje na temat rządów PiS. – Na rozwój kapitału i inwestycji wpływa także sprawczość i jakość różnych instytucji. Naprawy instytucji od 30 lat nam średnio wychodzą. Również i w naszych czasach (czasów rządów PiS – przyp. red.) wiele do życzenia pozostawiały różnego rodzaju instytucje, a poruszane tutaj sądy, to cała epopeja i doskonale wiemy, jakie tam są problemy – skwitował zaskakująco Morawiecki.

Show Mateusza Morawieckiego konkurencją dla sobotniej konwencji PiS

Przypomnijmy, że jeszcze przed rozpoczęciem tego wydarzenia na etapie organizacji Morawiecki podpadł nie rządzącym, a władzom swojej rodzimej partii. Konferencja została bowiem zorganizowana na dzień przed wielką konwencją PiS, na której ma zostać przedstawiony kandydat na premiera z ramienia tej partii. Tego, by coś przyćmiło to ogłoszenie, z pewnością nie chciałby prezes Jarosław Kaczyński. Miał przez to wezwać Morawieckiego na dywanik.