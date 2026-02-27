Komentarze po decyzji Jarosława Kaczyńskiego ws. Mateusza Morawieckiego Fot. Shutterstock / Grand Warszawski

Fala komentarzy zalała portal X po ogłoszeniu decyzji Jarosława Kaczyńskiego w sprawie skierowania Mateusza Morawieckiego do partyjnej komisji etyki. "Etyka i PiS to oksymoron" – podsumował Roman Giertych.

Jarosław Kaczyński skierował do partyjnej komisji etyki sprawy Ireneusza Zyski, Mirosławy Stachowiak-Różeckiej i Mateusza Morawieckiego, który w czwartek dosadnie odpowiedział na jeden z postów Patryka Jakiego w serwisie X. Decyzja prezesa PiS dotyczy naruszenia wydanego przez kierownictwo zakazu wszczynania "szkodliwych dla Polski i całego naszego środowiska politycznego" dyskusji.

Na odpowiedź byłego premiera nie trzeba było długo czekać. Mateusz Morawiecki – krótko po tym, jak rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek przedstawił zaskakującą decyzję szefa partii – opublikował w internecie następujące słowa: "Zawsze będę bronił dokonań 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości przed tymi, którzy nie umieją nic zrobić, a jedynie krytykują".

Decyzja Jarosław Kaczyńskiego ws. Mateusza Morawieckiego. Internet zalały komentarze polityków

Decyzja Kaczyńskiego w sprawie dawnego szefa rządu z ramienia PiS wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. "Etyka i PiS to oksymoron" – stwierdził Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej. "Najciekawsze w tej całej awanturze w PiS-ie: Jaki wali w Morawieckiego? To 'złożony kontekst'. Morawiecki się odwinął? To 'naruszenie zakazu'" – zauważył Adrian Zandberg z partii Razem.

"Morawiecki został publicznie upokorzony przez dzieciaków z PiS, którzy wymogli na Kaczyńskim ośmieszającą go decyzję. Bagno zawsze pochłania tych, którzy sądzili, że są niezatapialni" – napisał Zbigniew Konwiński, poseł KO.

Europosłanka Marta Wcisło pod wpisem Bochenka zamieściła wymowne pytanie: "Własnych posłów będziecie cenzurować?". "Czyli zapowiedzi prezesa to tylko para z ust" – dodał Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej.

Spięcie na linii Morawiecki-Jaki

Patryk Jaki podzielił się ostatnio za pośrednictwem mediów społecznościowych nagraniem ze spotkania ze studentami w Lublinie, które odbyło się w ramach akcji "Zmień Nasze Zdanie". Europoseł skrytykował program SAFE, ale pozytywnie zareagował na stanowisko PiS w sprawie unijnego instrumentu pożyczkowego na zbrojenia. Zaznaczył jednak, że "oczywiście jest kilku posłów u nas, którzy zachowują się inaczej, którzy nie uczą się i nie wyciągają wniosków".

