Piotr Pręgowski marzy o Eurowizji. Posłuchałam jego hitu na preselekcje "Parawany tango".

Piotr Pręgowski jest jednym z wykonawców, którzy wezmą udział w polskich preselekcjach do Eurowizji 2026. Odtwórca roli Pietrka w "Ranczu" zaprezentuje na scenie utwór "Parawany tango", ale już teraz można posłuchać go w sieci. Zrobiłam to i... zaniemówiłam. Zapraszamy na wspólne "plażowe gibango".

Piotr Pręgowski marzy o Eurowizji 2026

Kandydaci przedstawili już tytuły swoich kompozycji i powoli odsłaniają karty, publikując utwory. 15 stycznia swoją eurowizyjną propozycją uraczył nas prawie 72-letni Pręgowski. Widzowie już wcześniej wiedzieli, że gwiazdor potrafi śpiewać, co kiedyś udowadniał w "Ranczu". Od kilku lat aktor ma też własny zespół i regularnie występuje, m.in. na dożynkach i festynach.

– Naprawdę zgłaszam się do preselekcji, jak Boga kocham! Mam świetny przebój i chciałbym, żeby mogło go usłyszeć jak najwięcej osób. Liczę na to, że uda mi zaprezentować się w telewizyjnym koncercie. Motywacji mi nie brakuje, a słyszałem, że jest rok seniora, więc czemu nie? Już nie tacy jak ja tam startowali – cieszył się niedawno w rozmowie z Plejadą.

Piotr Pręgowski uważa, że jego piosenka to "hit masowego rażenia": ma zabawiać ludzi, ale też zapewnić im wzruszenie. Chce podbić nie tylko polskie preselekcje na Eurowizję, ale też Opole, Sopot i kolejne festiwale. Plany są ambitne, ale co oferują słuchaczowi "Parawany tango"? Dowiedzieliśmy się tego 15 stycznia, kiedy opublikowano utwór gwiazdora "Rancza".

"Parawany tango" w finale polskich preselekcji do Eurowizji

Wstęp do utworu Pręgowskiego stanowią odgłosy mew. To, co otrzymujemy w dalszej kolejności, przywodzi skojarzenia rodem z nadbałtyckich wakacji. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że refren nie tylko zapadnie w pamięć, ale i będzie chodzić po głowie (przynajmniej mojej) już po pierwszym przesłuchaniu.

"Parawany tango, plażowe gibango / On ją trzyma mocno i ona trzyma go" – śpiewa aktor po każdej zwrotce.

Ktoś mógłby doczepić się do rymów Piotra Pręgowskiego albo uznać piosenkę za kicz, ale przeczytajcie tylko mój ulubiony fragment tekstu, który stanowi jedną ze zwrotek:

"Palce obciągnięte, w rękach sztywna rama / Wszyscy będą tańczyć do białego rana / Pan wypręża mięśnie jak foka się rusza / Pani nie przeszkadza pana tego tusza / Pani gołej stópki obciąga paluszek / Pan jak tylko może mocno wciąga brzuszek / Tak jak nam trenerka wszystkim powiedziała / Trzeba się postarać by dziesiątkę dała". "Parawany tango" fragment piosenki Piotra Pręgowskiego, którą walczy o Eurowizję 2026

Czyż nie jest to urocze? W 2012 roku mieliśmy swoje "Koko Euro Spoko", a na Eurowizji 2026 możemy mieć "Parawany tango, plażowe gibango". Pręgowski na swój sposób wyraża polską kulturę, a słuchając jego eurowizyjnej propozycji, oczami wyobraźni widzę już "kolbiarzy" z kukurydzą, wszędobylskie parawany i całą otoczkę, która towarzyszyła mi podczas wakacji nad Bałtykiem.