Piotr Pręgowski jest jednym z wykonawców, którzy wezmą udział w polskich preselekcjach do Eurowizji 2026. Odtwórca roli Pietrka w "Ranczu" zaprezentuje na scenie utwór "Parawany tango", ale już teraz można posłuchać go w sieci. Zrobiłam to i... zaniemówiłam. Zapraszamy na wspólne "plażowe gibango".
Eurowizja 2026 odbędzie się już za kilka miesięcy, a polski reprezentant wystąpi 12 maja w Wiedniu. Zanim jednak do tego dojdzie, musimy poznać nazwisko tego szczęśliwca. O tym, kto będzie reprezentować nasz kraj na Eurowizji, zdecydują polskie preselekcje. W szranki stanie ośmiu kandydatów, a wśród nich Piotr Pręgowski, uwielbiany przez widzów odtwórca roli Patryka Pietrka w "Ranczu".
Piotr Pręgowski marzy o Eurowizji 2026
Kandydaci przedstawili już tytuły swoich kompozycji i powoli odsłaniają karty, publikując utwory. 15 stycznia swoją eurowizyjną propozycją uraczył nas prawie 72-letni Pręgowski. Widzowie już wcześniej wiedzieli, że gwiazdor potrafi śpiewać, co kiedyś udowadniał w "Ranczu". Od kilku lat aktor ma też własny zespół i regularnie występuje, m.in. na dożynkach i festynach.
– Naprawdę zgłaszam się do preselekcji, jak Boga kocham! Mam świetny przebój i chciałbym, żeby mogło go usłyszeć jak najwięcej osób. Liczę na to, że uda mi zaprezentować się w telewizyjnym koncercie. Motywacji mi nie brakuje, a słyszałem, że jest rok seniora, więc czemu nie? Już nie tacy jak ja tam startowali – cieszył się niedawno w rozmowie z Plejadą.
Piotr Pręgowski uważa, że jego piosenka to "hit masowego rażenia": ma zabawiać ludzi, ale też zapewnić im wzruszenie. Chce podbić nie tylko polskie preselekcje na Eurowizję, ale też Opole, Sopot i kolejne festiwale. Plany są ambitne, ale co oferują słuchaczowi "Parawany tango"? Dowiedzieliśmy się tego 15 stycznia, kiedy opublikowano utwór gwiazdora "Rancza".
"Parawany tango" w finale polskich preselekcji do Eurowizji
Wstęp do utworu Pręgowskiego stanowią odgłosy mew. To, co otrzymujemy w dalszej kolejności, przywodzi skojarzenia rodem z nadbałtyckich wakacji. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że refren nie tylko zapadnie w pamięć, ale i będzie chodzić po głowie (przynajmniej mojej) już po pierwszym przesłuchaniu.
"Parawany tango, plażowe gibango / On ją trzyma mocno i ona trzyma go" – śpiewa aktor po każdej zwrotce.
Ktoś mógłby doczepić się do rymów Piotra Pręgowskiego albo uznać piosenkę za kicz, ale przeczytajcie tylko mój ulubiony fragment tekstu, który stanowi jedną ze zwrotek:
"Parawany tango"
fragment piosenki Piotra Pręgowskiego, którą walczy o Eurowizję 2026
Czyż nie jest to urocze? W 2012 roku mieliśmy swoje "Koko Euro Spoko", a na Eurowizji 2026 możemy mieć "Parawany tango, plażowe gibango". Pręgowski na swój sposób wyraża polską kulturę, a słuchając jego eurowizyjnej propozycji, oczami wyobraźni widzę już "kolbiarzy" z kukurydzą, wszędobylskie parawany i całą otoczkę, która towarzyszyła mi podczas wakacji nad Bałtykiem.
Przyznam szczerze, że chciałabym zobaczyć na żywo Piotra Pręgowskiego na Eurowizji. Mam wielką nadzieję, że gwiazdor "Rancza" zaprosi nas wszystkich do "plażowego gibango" w rytm swoich "Parawanów tango". I na przekór pojawiającym się drwiącym komentarzom powiem to głośno: piosenka serialowego Pietrka, jak kiczowata by nie była, ma szanse stać się moim guilty pleasure.
Zobacz także