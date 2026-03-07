W środę prezes NBP przedstawi projekt SAFE 0 proc. Fot. Flickr / Narodowy Bank Polski

Portal naTemat.pl dowiedział się, że prezes NBP Adam Glapiński przedstawi w środę projekt SAFE 0 proc. Jak słyszymy, to odpowiedź na krytykę, że nie ma planu i szczegółów dotyczących wspólnego pomysłu banku centralnego i kancelarii prezydenta.

"W środę 11 marca prof. Adam Glapiński przedstawi publicznie projekt SAFE 0 proc." – usłyszeliśmy od osoby z otoczenia prezesa Narodowego Banku Polskiego. Co najważniejsze, mamy poznać "mechanizm, jak wygenerować zysk z banku centralnego w oparciu o rezerwy złota". Dzięki temu mają znaleźć się dodatkowe pieniądze na finansowanie polskiej obronności.

W środę prezes NBP przedstawi projekt SAFE 0 proc.

Dyskusja wokół programu SAFE toczy się w Polsce od kilku tygodni. Karol Nawrocki już wcześniej dość sceptycznie wyrażał się na jego temat. W ubiegłą środę, po spotkaniu z szefem NBP Adamem Glapińskim, prezydent ogłosił pomysł "SAFE 0 proc.", który jest alternatywą dla unijnego projektu – pożyczki na zbrojenia w wysokości ponad 40 mln euro. Plan prezydenta i prezesa NBP zakłada sfinansowanie zakupu sprzętu kwotą 185 mld zł bez konieczności zaciągania pożyczki w Brukseli.

Do tej pory nie poznaliśmy planu i szczegółów dotyczących wspólnego pomysłu banku centralnego i kancelarii prezydenta, co spotkało się z krytyką. Jak słyszymy u naszego informatora, środowe wystąpienie Adama Glapińskiego ma być odpowiedzią na wszystkie komentarze.

O to, czy NBP jest gotowy zmniejszyć rezerwy złota, by sfinalizować program SAFE 0 proc., Adam Glapiński został zapytany przez dziennikarzy po ubiegłotygodniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. – Nie przedstawiłem jeszcze żadnych konkretów, do których można by się odnieść. Najpierw tę koncepcję muszą poznać rząd, w szczególności ministrowie finansów i obrony narodowej oraz prezydent – stwierdził prezes banku centralnego.

Prezes NBP: Nie dążymy do uszczuplenia rezerw złota

Adam Glapiński dodał, że chodzi o zysk NBP przekazywany do budżetu państwa. Wykluczył przy tym możliwość sprzedaży części rezerw złota, by sfinansować SAFE 0 proc.

– Zamierzamy zaproponować takie działania, które nie będą prowadzić do uszczuplenia posiadanych przez nas rezerw dewizowych. Podkreślam: nie dążymy do uszczuplenia posiadanych przez nas rezerw. Te rezerwy zgromadziliśmy w innym, ważnym celu państwowym. Jesteśmy w specyficznym miejscu Europy, tak nas Pan Bóg posadowił i musimy mieć jeszcze większe rezerwy – stwierdził Adam Glapiński.

