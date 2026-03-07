Portal naTemat.pl dowiedział się, że prezes NBP Adam Glapiński przedstawi w środę projekt SAFE 0 proc. Jak słyszymy, to odpowiedź na krytykę, że nie ma planu i szczegółów dotyczących wspólnego pomysłu banku centralnego i kancelarii prezydenta.
"W środę 11 marca prof. Adam Glapiński przedstawi publicznie projekt SAFE 0 proc." – usłyszeliśmy od osoby z otoczenia prezesa Narodowego Banku Polskiego. Co najważniejsze, mamy poznać "mechanizm, jak wygenerować zysk z banku centralnego w oparciu o rezerwy złota". Dzięki temu mają znaleźć się dodatkowe pieniądze na finansowanie polskiej obronności.
W środę prezes NBP przedstawi projekt SAFE 0 proc.
Dyskusja wokół programu SAFE toczy się w Polsce od kilku tygodni. Karol Nawrocki już wcześniej dość sceptycznie wyrażał się na jego temat. W ubiegłą środę, po spotkaniu z szefem NBP Adamem Glapińskim, prezydent ogłosił pomysł "SAFE 0 proc.", który jest alternatywą dla unijnego projektu – pożyczki na zbrojenia w wysokości ponad 40 mln euro. Plan prezydenta i prezesa NBP zakłada sfinansowanie zakupu sprzętu kwotą 185 mld zł bez konieczności zaciągania pożyczki w Brukseli.
Do tej pory nie poznaliśmy planu i szczegółów dotyczących wspólnego pomysłu banku centralnego i kancelarii prezydenta, co spotkało się z krytyką. Jak słyszymy u naszego informatora, środowe wystąpienie Adama Glapińskiego ma być odpowiedzią na wszystkie komentarze.
O to, czy NBP jest gotowy zmniejszyć rezerwy złota, by sfinalizować program SAFE 0 proc., Adam Glapiński został zapytany przez dziennikarzy po ubiegłotygodniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. – Nie przedstawiłem jeszcze żadnych konkretów, do których można by się odnieść. Najpierw tę koncepcję muszą poznać rząd, w szczególności ministrowie finansów i obrony narodowej oraz prezydent – stwierdził prezes banku centralnego.
Prezes NBP: Nie dążymy do uszczuplenia rezerw złota
Adam Glapiński dodał, że chodzi o zysk NBP przekazywany do budżetu państwa. Wykluczył przy tym możliwość sprzedaży części rezerw złota, by sfinansować SAFE 0 proc.
– Zamierzamy zaproponować takie działania, które nie będą prowadzić do uszczuplenia posiadanych przez nas rezerw dewizowych. Podkreślam: nie dążymy do uszczuplenia posiadanych przez nas rezerw. Te rezerwy zgromadziliśmy w innym, ważnym celu państwowym. Jesteśmy w specyficznym miejscu Europy, tak nas Pan Bóg posadowił i musimy mieć jeszcze większe rezerwy – stwierdził Adam Glapiński.
Zadeklarował ponadto, że w propozycjach NBP nie znajdzie się nic, co byłoby niezgodne z prawem. – Sprawa, o której mówię, to jest zysk. Zrobimy ten zysk bardzo duży, standardowymi metodami, nie uszczuplając rezerw, aby posłużył wyłącznie wzmocnieniu naszej obronności. Nasza rola skończy się na przekazaniu tego zysku rządowi. Jest też inna propozycja ustawy, która pozwoliłaby zwiększyć ten zysk do jeszcze wyższego poziomu – tłumaczył prezes NBP, ale nie chciał podać szczegółów.