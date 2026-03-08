Wakacje w Turcji pozostają bezpieczne
Czy wakacje w Turcji są bezpieczne? Kluczowy komunikat naszej ambasady uspokoi podróżnych Fot. schankz/Shutterstock

W obliczu tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, wiele osób zastanawia się, czy wakacje w Turcji są bezpieczne. Polskie MSZ analizując sytuację w tym kraju, zaktualizowało ostrzeżenia dla podróżnych. Kluczowej odpowiedzi na pytanie o bezpieczeństwo udzieliła także nasza ambasada.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Turcja to niepodważalna królowa każdych wakacji. W 2025 roku poleciały tam blisko 2 mln naszych podróżnych. Nic więc dziwnego, że po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie wiele osób skupia się właśnie na tym kraju. Informacje, które napływają z MSZ i polskiej ambasady, napawają optymizmem, choć w niektórych miejscach trzeba zachować ostrożność.

Czy wakacje w Turcji są bezpieczne? Polska ambasada z jasnym przekazem

Na początku marca doszło do aktualizacji komunikatu dotyczącego wyjazdów do Turcji. Nasze MSZ apeluje do turystów, aby trzymali się minimum 30 kilometrów od strefy przygranicznej z Syrią, Irakiem i Iranem w okręgach: Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkâri, Van, Ağrı i Iğdır.

Dodatkowo MSZ odradza wszelkie podróże do niektórych części Turcji. Na liście "zakazanych" znalazły się regiony: Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep (poza miastem Gaziantep), Şanlıurfa (z wyjątkiem miasta Şanlıurfa), Mardin (poza miastem Şanlıurfa), Şırnak, Hakkâri, Van (poza miastem Van), Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Siirt, Batman. Ostrzeżenia zaktualizowano 5 marca.

Zobacz także

logo
MSZ ma apel do Polaków na Bliskim Wschodzie. Jednym zdaniem zamknął usta narzekaczom
logo
Wakacje 2026 najlepiej spędzić w tych 5 miejscach. Nie będziecie zawiedzeni
logo
LOT z propozycją dla lecących na Cypr. Sikorski rzuca gromy na tanie linie
logo
Dubaj nagle zamyka część atrakcji. Zamieszanie po ataku przy lotnisku
logo
Dawid "Faza" Fazowski zatrzymany w Iraku. Youtuber zignorował ostrzeżenia MSZ
logo
Podróże zdrożeją nie tylko na Bliski Wschód. To może być koniec z tanią turystyką

Warto jednak podkreślić, że wszystkie wymienione powyżej miejsca znajdują się setki kilometrów od regionów turystycznych, w których wypoczywają Polacy. W związku z tym naszych podróżnych uspokaja także polska ambasada w Turcji. "Regiony licznie odwiedzane przez polskich turystów pozostają bezpieczne – zachowaj tam zwykłą ostrożność" – poinformowano w komunikacie. O braku podstaw do anulowania wyjazdów do Turcji w rozmowie z naTemat mówił także ekspert branży turystycznej Łukasz Mikosz.

33 kraje na liście "zakazanych" przez polskie MSZ

Dodajmy, że w ostatnim czasie lista kierunków, do których MSZ zdecydowanie odradza podróże, wydłużyła się aż do 33 pozycji. Oprócz krajów na Bliskim Wschodzie takich jak ZEA, Oman, Arabia Saudyjska, czy Irak, są tam m.in. kraje w Afryce, takie jak Sudan, czy Sudan Południowy oraz te w Azji jak Mjanma.