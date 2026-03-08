Czy wakacje w Turcji są bezpieczne? Kluczowy komunikat naszej ambasady uspokoi podróżnych Fot. schankz/Shutterstock

W obliczu tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, wiele osób zastanawia się, czy wakacje w Turcji są bezpieczne. Polskie MSZ analizując sytuację w tym kraju, zaktualizowało ostrzeżenia dla podróżnych. Kluczowej odpowiedzi na pytanie o bezpieczeństwo udzieliła także nasza ambasada.

Turcja to niepodważalna królowa każdych wakacji. W 2025 roku poleciały tam blisko 2 mln naszych podróżnych. Nic więc dziwnego, że po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie wiele osób skupia się właśnie na tym kraju. Informacje, które napływają z MSZ i polskiej ambasady, napawają optymizmem, choć w niektórych miejscach trzeba zachować ostrożność.

Czy wakacje w Turcji są bezpieczne? Polska ambasada z jasnym przekazem

Na początku marca doszło do aktualizacji komunikatu dotyczącego wyjazdów do Turcji. Nasze MSZ apeluje do turystów, aby trzymali się minimum 30 kilometrów od strefy przygranicznej z Syrią, Irakiem i Iranem w okręgach: Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkâri, Van, Ağrı i Iğdır.

Dodatkowo MSZ odradza wszelkie podróże do niektórych części Turcji. Na liście "zakazanych" znalazły się regiony: Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep (poza miastem Gaziantep), Şanlıurfa (z wyjątkiem miasta Şanlıurfa), Mardin (poza miastem Şanlıurfa), Şırnak, Hakkâri, Van (poza miastem Van), Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Siirt, Batman. Ostrzeżenia zaktualizowano 5 marca.

Warto jednak podkreślić, że wszystkie wymienione powyżej miejsca znajdują się setki kilometrów od regionów turystycznych, w których wypoczywają Polacy. W związku z tym naszych podróżnych uspokaja także polska ambasada w Turcji. "Regiony licznie odwiedzane przez polskich turystów pozostają bezpieczne – zachowaj tam zwykłą ostrożność" – poinformowano w komunikacie. O braku podstaw do anulowania wyjazdów do Turcji w rozmowie z naTemat mówił także ekspert branży turystycznej Łukasz Mikosz.

