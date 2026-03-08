W obliczu tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, wiele osób zastanawia się, czy wakacje w Turcji są bezpieczne. Polskie MSZ analizując sytuację w tym kraju, zaktualizowało ostrzeżenia dla podróżnych. Kluczowej odpowiedzi na pytanie o bezpieczeństwo udzieliła także nasza ambasada.
Turcja to niepodważalna królowa każdych wakacji. W 2025 roku poleciały tam blisko 2 mln naszych podróżnych. Nic więc dziwnego, że po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie wiele osób skupia się właśnie na tym kraju. Informacje, które napływają z MSZ i polskiej ambasady, napawają optymizmem, choć w niektórych miejscach trzeba zachować ostrożność.
Czy wakacje w Turcji są bezpieczne? Polska ambasada z jasnym przekazem
Na początku marca doszło do aktualizacji komunikatu dotyczącego wyjazdów do Turcji. Nasze MSZ apeluje do turystów, aby trzymali się minimum 30 kilometrów od strefy przygranicznej z Syrią, Irakiem i Iranem w okręgach: Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkâri, Van, Ağrı i Iğdır.
Dodatkowo MSZ odradza wszelkie podróże do niektórych części Turcji. Na liście "zakazanych" znalazły się regiony: Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep (poza miastem Gaziantep), Şanlıurfa (z wyjątkiem miasta Şanlıurfa), Mardin (poza miastem Şanlıurfa), Şırnak, Hakkâri, Van (poza miastem Van), Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Siirt, Batman. Ostrzeżenia zaktualizowano 5 marca.
Warto jednak podkreślić, że wszystkie wymienione powyżej miejsca znajdują się setki kilometrów od regionów turystycznych, w których wypoczywają Polacy. W związku z tym naszych podróżnych uspokaja także polska ambasada w Turcji. "Regiony licznie odwiedzane przez polskich turystów pozostają bezpieczne – zachowaj tam zwykłą ostrożność" – poinformowano w komunikacie. O braku podstaw do anulowania wyjazdów do Turcji w rozmowie z naTemat mówił także ekspert branży turystycznej Łukasz Mikosz.
33 kraje na liście "zakazanych" przez polskie MSZ
Dodajmy, że w ostatnim czasie lista kierunków, do których MSZ zdecydowanie odradza podróże, wydłużyła się aż do 33 pozycji. Oprócz krajów na Bliskim Wschodzie takich jak ZEA, Oman, Arabia Saudyjska, czy Irak, są tam m.in. kraje w Afryce, takie jak Sudan, czy Sudan Południowy oraz te w Azji jak Mjanma.