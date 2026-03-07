Wybuch w pobliżu lotniska w Dubaju. Loty były tymczasowo wstrzymane. Miasto zamknęło część atrakcji Fot. Muhammad Ahmad/Unsplash/X

Sytuacja związana z lotami w Dubaju miała w sobotę 7 marca wrócić do względnej normalności. Wszystko zmieniło się w momencie, kiedy w pobliżu portu runął irański dron. Sieć obiegło nagranie, na którym widać moment wybuchu. Linie lotnicze zareagowały natychmiast, a miasto zamknęło atrakcje.

REKLAMA

Trwa ewakuacja turystów z regionu Bliskiego Wschodu. W ZEA od kilku dni startują nieliczne loty, którymi podróżni wracają do krajów. W tym gronie są także Polacy. Po kilku dniach uziemienia wystartowały także samoloty Air Arabia. Sytuacja skomplikowała się w sobotę 7 marca po wybuchu w pobliżu lotniska w Dubaju.

Wybuch drona w pobliżu lotniska w Dubaju. Loty wstrzymano

Wokół lotniska w Dubaju doszło do dużego zamieszania. Media społecznościowe błyskawicznie obiegło nagranie, na którym widać eksplozję w pobliżu terminala portu. Nagranie udało się zweryfikować dziennikarzom BBC. "Dokładne miejsce uderzenia nie jest znane, ale wydaje się, że nastąpiło to w pobliżu hali A lotniska" – skomentowali dziennikarze.

Równocześnie atakowi na lotnisko w Dubaju zaprzeczają władze miasta. "Władze Dubaju potwierdziły, że niewielki incydent spowodowany spadkiem odłamków po przechwyceniu został skutecznie opanowany. Nie odnotowano żadnych obrażeń. Władze zaprzeczyły również doniesieniom krążącym w mediach społecznościowych dotyczącym jakichkolwiek incydentów na międzynarodowym lotnisku w Dubaju" – czytamy w oficjalnym komunikacie.

REKLAMA

Pewne jest jednak, że Emirates, które planowało wznowić w sobotę swoje loty na pełną skalę, musiało tymczasowo wstrzymać wszystkie operacje. Sytuacja zmieniła się jednak bardzo szybko.

"Linie lotnicze Emirates wznawiają działalność. Pasażerowie, którzy mają potwierdzone rezerwacje na dzisiejsze popołudniowe loty, mogą udać się na lotnisko. Dotyczy to również klientów tranzytowych w Dubaju, jeśli ich loty łączone również są realizowane" – przekazało Emirates w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Dubaj zamyka w weekend część słynnych atrakcji

W związku z trwającym konfliktem władze miasta, a także linie lotnicze apelują, aby na lotniska przyjeżdżały jedynie osoby, które mają bilety lotnicze na realizowane połączenia. Wszyscy pozostali pasażerowie powinni czekać na dalsze informacje od przewoźników i biur podróży.

REKLAMA