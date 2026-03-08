Donald Tusk już praktycznie wygrał trwające wybory w KO. Nie ma żadnej konkurencji Fot. Kancelaria Premiera/Facebook

8 marca to wyjątkowa data nie tylko ze względu na Dzień Kobiet. W Koalicji Obywatelskiej trwają pierwsze od momentu powołania partii w 2025 roku wybory powszechne. W ich trakcie zostaną wybrani liderzy struktur powiatowych, regionalnych i nowy szef ugrupowania. To ostatnie nazwisko jest już praktycznie znane.

Od godziny 10:00 do 18:00 trwa głosowanie w siedzibach Koalicji Obywatelskiej. Są to wybory powszechne. Oznacza to, że każdy członek ugrupowania ma prawo oddać swój głos. Są one również tradycyjne, bo żeby zagłosować, trzeba udać się do lokalu i wrzucić kartę do urny. Jednak niezależnie od frekwencji czy decyzji członków partii, nazwisko zwycięzcy w głosowaniu na lidera partii jest już znane.

Donald Tusk nie ma konkurencji w Koalicji Obywatelskiej. Wygrał wybory, które trwają

Wybór szefa KO będzie banalnie prosty, bo o to stanowisko walczy tylko jedna osoba – premier Donald Tusk. Ponieważ nie ma on żadnego rywala, wiadomo już, że to właśnie jemu przyjdzie kierować partią w najbliższych latach. Tu jedna uwaga: liczba oddanych głosów będzie miernikiem pozycji szefa rządu w KO. Podczas ostatnich wyborów w partii za Tuskiem głosowało ponad 11 tys. członków, a przeciwko – zaledwie 253.

– Jeśli ktoś się czegoś boi, to lepiej niech sobie da spokój z polityką, bo to jest dzisiaj wyjątkowo twarda gra, nie tylko w Polsce, więc o żadnych lękach czy strachach mowy być nie może – podkreślił Donald Tusk, mówiąc o trwających wyborach.

"Po raz pierwszy wybieramy władze Koalicji Obywatelskiej. Jesteśmy zjednoczeni, silni, pozytywni" – napisał natomiast w serwisie X i pokrywa się to z jego wypowiedzią przed kamerami, gdzie przyznał, że "kluczowe jest, żeby bardzo solidarny team stał za liderem". Solidny team z pewnością mu się przyda. Zwłaszcza że w walce o utrzymanie fotela premiera w kolejnych wyborach największym rywalem będzie Przemysław Czarnek.

Nie tylko Tusk bezkonkurencyjny. Znamy kilku liderów regionów

Głosowanie we wszystkich regionach potrwa do godziny 18:00. Wyjątkiem jest Wielkopolska, gdzie ze względu na dużą liczbę uprawnionych do głosowania wybory potrwają do 19:00.

Oprócz szefa partii znane są już także nazwiska aż 10 przewodniczących regionów. Podobnie jak Tusk, oni także nie mieli rywali. Pewni zwycięstwa są już m.in. Jan Grabiec na Mazowszu, Aleksander Miszalski w Małopolsce czy Krzysztof Truskolaski na Podlasiu. Spokojny o swoje stanowisko w strukturach partii może być także Cezary Tomczyk. Obecny wiceszef MON i lider w woj. łódzkim także nie ma konkurenta.

