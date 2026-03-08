Marian Koral nie żyje
Marian Koral nie żyje. Współtwórca lodowego imperium miał 74 lata Fot. Sądeczanin TV/YouTube (screen)

Smutna wiadomość pojawiła się w niedzielę 8 marca. Zmarł Marian Koral, brat Józefa Korala. Obaj mężczyźni w 1979 roku otworzyli cukiernię i koktajlbar w Limanowej. Później zajęli się produkcją lodów, tworząc jedną z największych polskich firm.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Informację o śmierci Mariana Korala w rozmowie z zarządem firmy Koral potwierdził Onet. Wiadomo, że współzałożyciel lodowego imperium od dawna zmagał się z poważną chorobą. Zmarł w wieku 74 lat.

Marian Koral nie żyje. Był współtwórcą lodowej firmy Koral

Nie ma chyba w Polsce osoby, która nie znałaby firmy Koral. Przez lata swojej działalności marka ta stała się jedną z najlepiej rozpoznawalnych, jeśli chodzi o produkcję lodów. Świderkami, Śnieżkami, a także "lodami jak dawniej" od wielu lat zajadają się tysiące Polaków. Nic więc dziwnego, że jest to jedna z największych firm w naszym kraju. Dodatkowo nadal pozostaje ona w rękach rodziny założycieli.

Historia marki sięga roku 1979, kiedy to bracia Józef i Marian wykorzystywali m.in. przerobionego Fiata 126p, czyli popularnego Malucha, do sprzedaży lodów. Krok milowy w dziejach firmy przypadł na lata 80. i 90., kiedy to bracia kupili maszynę we Włoszech i mogli produkować do 300 lodów na minutę.

Z biegiem lat oferta firmy regularnie się zmieniała. Pojawiały się w niej nowe produkty, jak wspomniana już marka premium "Bracia Koral – Lody Jak Dawniej" w 2014 roku, ale niektóre smaki, jak np. Świderki czy Śnieżki są produkowane od co najmniej kilku dekad.

Zobacz także

logo
Robert Carradine nie żyje. Gwiazdor "Lizzie McGuire" zmagał się ze straszną chorobą
logo
Zaskakujący wątek ws. śmierci Magdaleny Majtyki. Nowe fakty o samochodzie
logo
Śmierć Magdaleny Majtyki w lesie pod Wrocławiem. Pierwsze ustalenia śledczych
logo
Wojciech Wiliński nie żyje. Grał w uwielbianych przez Polaków filmach i serialach
logo
Izabela z Pszczyny doczekała się sprawiedliwości. Lekarze idą do więzienia
logo
Bożena Dykiel pożegnana przez tłumy. Odczytany list od rodziny ściska za gardło

Aktualnie firmą zarządzają dzieci drugiego z braci – Izabela, Monika i Michał Koral. Według szacunków "Forbes" ich majątek wynosi 1,79 mld zł. To prawdziwe lodowe imperium.

Pogrzeb Mariana Korala odbędzie się w Nowym Sączu

Redakcja Onetu poinformowała, że ostatnie pożegnanie Mariana Korala będzie miało miejsce w środę 11 marca o godzinie 13:00 w Kościele św. Ducha w Nowym Sączu. Następnie ciało przedsiębiorcy zostanie złożone na cmentarzu przy ul. Rejtana.