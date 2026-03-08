Marian Koral nie żyje. Współtwórca lodowego imperium miał 74 lata Fot. Sądeczanin TV/YouTube (screen)

Smutna wiadomość pojawiła się w niedzielę 8 marca. Zmarł Marian Koral, brat Józefa Korala. Obaj mężczyźni w 1979 roku otworzyli cukiernię i koktajlbar w Limanowej. Później zajęli się produkcją lodów, tworząc jedną z największych polskich firm.

Informację o śmierci Mariana Korala w rozmowie z zarządem firmy Koral potwierdził Onet. Wiadomo, że współzałożyciel lodowego imperium od dawna zmagał się z poważną chorobą. Zmarł w wieku 74 lat.

Marian Koral nie żyje. Był współtwórcą lodowej firmy Koral

Nie ma chyba w Polsce osoby, która nie znałaby firmy Koral. Przez lata swojej działalności marka ta stała się jedną z najlepiej rozpoznawalnych, jeśli chodzi o produkcję lodów. Świderkami, Śnieżkami, a także "lodami jak dawniej" od wielu lat zajadają się tysiące Polaków. Nic więc dziwnego, że jest to jedna z największych firm w naszym kraju. Dodatkowo nadal pozostaje ona w rękach rodziny założycieli.

Historia marki sięga roku 1979, kiedy to bracia Józef i Marian wykorzystywali m.in. przerobionego Fiata 126p, czyli popularnego Malucha, do sprzedaży lodów. Krok milowy w dziejach firmy przypadł na lata 80. i 90., kiedy to bracia kupili maszynę we Włoszech i mogli produkować do 300 lodów na minutę.

Z biegiem lat oferta firmy regularnie się zmieniała. Pojawiały się w niej nowe produkty, jak wspomniana już marka premium "Bracia Koral – Lody Jak Dawniej" w 2014 roku, ale niektóre smaki, jak np. Świderki czy Śnieżki są produkowane od co najmniej kilku dekad.

Aktualnie firmą zarządzają dzieci drugiego z braci – Izabela, Monika i Michał Koral. Według szacunków "Forbes" ich majątek wynosi 1,79 mld zł. To prawdziwe lodowe imperium.

Pogrzeb Mariana Korala odbędzie się w Nowym Sączu