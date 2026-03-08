Kto wygra wybory w 2027 roku? Zdaniem Polaków nie będzie to Lewica Fot. Shutterstock / montaż: naTemat

Polaków zapytano w najnowszym sondażu, kto ich zdaniem wygra wybory parlamentarne w 2027 roku. Wyniki pokazują, że w świadomości wyborców polska scena polityczna wciąż jest zdominowana przez dwa ugrupowania. Różnica między Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością jest niewielka, ale uwagę zwraca liczba niezdecydowanych.

Z sondażu opublikowanego 8 marca i przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że największe szanse na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w 2027 roku Polacy przypisują Koalicji Obywatelskiej. Na ugrupowanie wskazało 37,9 proc. ankietowanych.

Kto wygra wybory parlamentarne w 2027 roku? PO, PiS i długo, długo nic

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Zdaniem 34,9 proc. badanych to partia Jarosława Kaczyńskiego wygra kolejne wybory parlamentarne. Różnica między dwoma największymi obozami wynosi zaledwie 3 punkty procentowe. Dodajmy, że sondaż dla WP przeprowadzano w dniach 27 lutego – 1 marca, czyli jeszcze przed ogłoszeniem Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera ewentualnego rządu PiS.

Resztę ugrupowań dzieli od KO i PiS prawdziwa przepaść. Najlepszy wynik wśród pozostałych formacji uzyskała Konfederacja, jednak tylko 4,6 proc. badanych uważa, że to właśnie ona wygra wybory w 2027 roku. Jeszcze słabiej wypadły partie kiedyś współtworzące Trzecią Drogę – w zwycięstwo Polskiego Stronnictwa Ludowego wierzy 2,3 proc. respondentów, natomiast Polska 2050 uzyskała jedynie 1,2 proc. wskazań.

Stawkę zamyka Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 0,5 proc. Najbardziej zaskakujący jest jednak wynik Lewicy. W badaniu zanotowała ona dokładnie... 0,0 proc., co oznacza, że nikt nie przewiduje jej zwycięstwa w 2027 roku.

Aż 18,6 proc. ankietowanych w sondażu dla WP nie potrafiło wskazać, kto ich zdaniem wygra wybory następne parlamentarne i wybrało odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć". To niemal co piąty badany, co sugeruje, że choć dziś wielu Polaków widzi główną rywalizację między KO i PiS, ostateczny wynik wyborów w 2027 roku wciąż pozostaje otwarty i może zależeć od niezdecydowanych.

Koalicja Obywatelska wciąż prowadzi w sondażu, PiS z koszmarnym wynikiem

Z kolei w dniach 2-4 marca Puls Opinii przeprowadził bardziej standardowy sondaż i zapytał Polaków, na kogo zagłosowaliby, gdyby wybory odbyły się 8 marca. Tutaj również prowadzi Koalicja Obywatelska, która otrzymała 34,2 proc. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 22,0 proc.

Trzecie miejsce zajęłaby Konfederacja z wynikiem 14,5 proc. Za podium, ale powyżej progu wyborczego znalazłyby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z poparciem 7,2 proc. oraz Lewica, na którą chce głosować 6,1 proc. respondentów.