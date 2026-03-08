Wygląda na to, że Przemysław Czarnek i Sławomir Mentzen mogliby wejść w sojusz Fot. Shutterstock / X / Prawo i Sprawiedliwość

Przemysław Czarnek został kandydatem PiS na premiera. Na nominację prezesa Jarosława Kaczyńskiego zareagował m.in. Sławomir Mentzen. "Jak widzę, Kaczyński zaproponował w PiS kompromis" – stwierdził na X współlider Konfederacji. Były szef MEN odpowiedział i już widać między nimi pewną nić porozumienia.

7 marca podczas konwencji PiS w Krakowie Jarosław Kaczyński ogłosił, że kandydatem partii na premiera jest Przemysław Czarnek. Decyzja prezesa momentalnie sprawiła, że w mediach społecznościowych zaroiło się od komentarzy. "A więc trzy Konfederacje przeciwko nam. Nie ma czego się bać, ale nie można ich lekceważyć. Jedno jest pewne: w 2027 Polskę czeka gra o wszystko" – napisał premier Donald Tusk.

Komentarz w serwisie X zamieścił także Sławomir Mentzen. Jeden z liderów Konfederacji opublikował przy tym całą listę pytań do posła i wiceprezesa PiS. Co ciekawe, otrzymał odpowiedź od Czarnka i wygląda na to, że obaj politycy mogliby znaleźć wspólny język.

Mentzen pisze do Czarnka. Zadał 9 pytań

"Gratulacje Przemku! Jak widzę, Kaczyński zaproponował w PiS kompromis. Będziesz teraz twarzą PiS, ale w zamian jest zakaz krytykowania rządów Morawieckiego" – napisał, początkowo z lekką ironią, Sławomir Mentzen.

"Z tej okazji mam do Ciebie kilka pytań" – dodał konfederata, jednocześnie życząc politykowi PiS powodzenia. Oto pytania Mentzena:

Jak oceniasz politykę covidową PiS? Zamknąłbyś ponownie szkoły? A co myślisz o zamknięciu kościołów? Jak oceniasz zgodę MM na Zielony Ład, KPO, unijne podatki i unijny dług? Czy dalej jesteś za KSeF i systemem kaucyjnym, które wprowadziliście? Co sądzisz o polityce migracyjnej PiS? Nowy Ład był dobrą reformą? Akceptujesz w całości politykę rządu PiS względem Ukrainy? Co myślisz o zmianie ustawy o IPN pod dyktando Izraela w kilka godzin? Czy Netanjahu jest zbrodniarzem wojennym?"

Przemysław Czarnek i Sławomir Mentzen mogliby wejść w sojusz?

"Drogi Sławku. Dziękuję Ci za szczere – jak mam nadzieję – gratulacje. Podyskutujmy. Odpowiem Ci kompleksowo na wszystkie Twoje wątpliwości i pytania. Prywatnie i publicznie. Bo i ja i Ty – jak wierzę – mamy to samo zdanie, które już kilka miesięcy temu Ci napisałem na X.... Polska potrzebuje odpowiedzialnego rządu prawicy" – skomentował Czarnek.

"Zgadzam się, że tym razem potrzebujemy rządu odpowiedzialnej prawicy. Będziemy mieli wiele miesięcy na wyjaśnienie powyższych kwestii" – odpowiedział Mentzen. I można powiedzieć, że to pewna "odwilż" na linii Konfederacja-PiS. Jak wielokrotnie pisaliśmy w naTemat.pl, dotychczasowe wypowiedzi Sławomira Mentzena o Jarosławie Kaczyńskim były – delikatnie mówiąc – mało pochlebne.

