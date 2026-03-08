Przemysław Czarnek został kandydatem PiS na premiera. Na nominację prezesa Jarosława Kaczyńskiego zareagował m.in. Sławomir Mentzen. "Jak widzę, Kaczyński zaproponował w PiS kompromis" – stwierdził na X współlider Konfederacji. Były szef MEN odpowiedział i już widać między nimi pewną nić porozumienia.
7 marca podczas konwencji PiS w Krakowie Jarosław Kaczyński ogłosił, że kandydatem partii na premiera jest Przemysław Czarnek. Decyzja prezesa momentalnie sprawiła, że w mediach społecznościowych zaroiło się od komentarzy. "A więc trzy Konfederacje przeciwko nam. Nie ma czego się bać, ale nie można ich lekceważyć. Jedno jest pewne: w 2027 Polskę czeka gra o wszystko" – napisał premier Donald Tusk.
Komentarz w serwisie X zamieścił także Sławomir Mentzen. Jeden z liderów Konfederacji opublikował przy tym całą listę pytań do posła i wiceprezesa PiS. Co ciekawe, otrzymał odpowiedź od Czarnka i wygląda na to, że obaj politycy mogliby znaleźć wspólny język.
Mentzen pisze do Czarnka. Zadał 9 pytań
"Gratulacje Przemku! Jak widzę, Kaczyński zaproponował w PiS kompromis. Będziesz teraz twarzą PiS, ale w zamian jest zakaz krytykowania rządów Morawieckiego" – napisał, początkowo z lekką ironią, Sławomir Mentzen.
"Z tej okazji mam do Ciebie kilka pytań" – dodał konfederata, jednocześnie życząc politykowi PiS powodzenia. Oto pytania Mentzena:
Zobacz także
Przemysław Czarnek i Sławomir Mentzen mogliby wejść w sojusz?
"Drogi Sławku. Dziękuję Ci za szczere – jak mam nadzieję – gratulacje. Podyskutujmy. Odpowiem Ci kompleksowo na wszystkie Twoje wątpliwości i pytania. Prywatnie i publicznie. Bo i ja i Ty – jak wierzę – mamy to samo zdanie, które już kilka miesięcy temu Ci napisałem na X.... Polska potrzebuje odpowiedzialnego rządu prawicy" – skomentował Czarnek.
"Zgadzam się, że tym razem potrzebujemy rządu odpowiedzialnej prawicy. Będziemy mieli wiele miesięcy na wyjaśnienie powyższych kwestii" – odpowiedział Mentzen. I można powiedzieć, że to pewna "odwilż" na linii Konfederacja-PiS. Jak wielokrotnie pisaliśmy w naTemat.pl, dotychczasowe wypowiedzi Sławomira Mentzena o Jarosławie Kaczyńskim były – delikatnie mówiąc – mało pochlebne.
Do wymiany zdań między Czarnkiem a Mentzenem odniósł się m.in. Radosław Sikorski. "Wyścig z Braunem na pobożność też będzie ciekawy" – skwitował szef MSZ na X. A konwencję PiS w Krakowie minister podsumował w kilku zdaniach: "Moim zdaniem Przemysław Czarnek jest bardzo dobrym kandydatem na premiera. Bliskiego mi Afganistanu. Tam jego koncepcje, na przykład w dziedzinie edukacji, już są realizowane".