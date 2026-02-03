Policjanci sprawdzają też tabliczki z numerami na budynkach. Za ich brak grozi mandat Fot. ruda-slaska.policja.gov.pl

Prawidłowe oznakowanie nieruchomości to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim obowiązek prawny. Wielu właścicieli domów zapomina o tym szczególe. Naraża się nie tylko na mandat. Konsekwencje braku tabliczki z numerem posesji mogą być jednak o wiele groźniejsze.

Na właścicielach domów ciąży wiele obowiązków. Jeden z najnowszych to montaż czujek dymu i/lub czadu, ale łatwo też przeoczyć montaż tabliczki adresowej. Zdarza się to nie tylko przy budowie nowego domu, ale i wymianie ogrodzenie czy remoncie fasady. Prawo jest pod tym względem bezlitosne.

Jak prawidłowo zamontować numer na domu?

O tym mówią przepisy. Zgodnie z Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym numer musi widoczny na przodzie budynku lub, jeśli budynek jest głębi lub zasłonięty np. drzewami, również ogrodzeniu. Należy to zrobić w ciągu 30 dni od momentu, gdy otrzymasz oficjalne pismo o nadaniu numeru twojej nieruchomości.

"Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu – na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru" – czytamy w Art. 47b.

Gmina Zabłudów przypomina, że przed nowelizacją prawa z 2023 r. trzeba było na tabliczce umieszczać jeszcze nazwę ulicy albo placu oraz nazwy miejscowości. "Obecnie takiego obowiązku już nie ma, chyba że rada gminy zdecydowała inaczej. Każda gmina może bowiem samodzielnie zdecydować, jakie informacje będą wymagane na tabliczce oraz jak musi ona wyglądać" – czytamy na stronie.

Kara za brak numeru domu. 250 zł mandatu lub nagana

Policja oraz straż miejska mają prawo kontrolować posesje pod kątem ich oznakowania (i faktycznie to robią). Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń, za zaniedbanie tego obowiązku grozi kara finansowa. Pod uwagę brany jest nie tylko sam fakt posiadanie tabliczki, ale też jej odpowiedni stan techniczny czy widoczność.

"Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany" – informuje oficjalny serwis straży miejskiej w Jaśle.

Jeszcze parę lat temu właściciel ma obowiązek oświetlenia numeru, by był on czytelny przez całą dobę: również po zmroku. Cytowani przez prawo.pl strażnicy miejscy sami jednak przyznawali, że był to martwy przepis i relikt rodem z PRL. Sejm w 2023 r. usunął więc zapis o podświetleniu tabliczki.

Dlaczego tabliczka z numerem domu jest tak ważna?

Właściwe oznakowanie posesji to coś więcej niż unikanie mandatu. Gdy liczy się każda sekunda, ratownicy medyczni czy strażacy nie mogą tracić czasu na błądzenie między anonimowymi domami. Brak numeru może opóźnić udzielenie pomocy.

"Często zdarza się, że wezwana na pomoc służba ratunkowa – policja, straż pożarna czy pogotowie ratunkowe – ma kłopot z odnalezieniem właściwego adresu osoby wzywającej pomocy. Służby tracą cenne minuty, które mogą uratować ludzkie życie" – zapewniali policjanci z Rudy Śląskiej.