Jakie są zarobki w służbach mundurowych w Polsce? W sieci krążą informacje o wysokich wynagrodzeniach, co przyciąga osoby poszukujące stabilnej pracy. Jednak czy faktycznie warto zmienić ścieżkę kariery? Sprawdzamy, na co tak naprawdę można liczyć. Na uwagę zasługują nie tylko stawki, ale i benefity.

W pracy cenimy sobie stabilność – wynika z raportu Manpower "Nastroje polskiego rynku pracy – perspektywa kandydatów 2025" i innych badań z ostatnich lat. Nie bez znaczenia są także zarobki. Panuje powszechna opinia, że na wysokie wynagrodzenia mogą liczyć m.in. lekarze i prawnicy. Stabilność to również domena pracy w służbach mundurowych. Jednak czy w tym przypadku można mówić o finansowym eldorado?

Dlaczego strażak zarabia więcej niż lekarz? Sprawdziliśmy wszystkie służby mundurowe

Mediana zarobków wśród strażaków, jak wynika z danych serwisu Wynagrodzenia.pl, wynosi 7610 zł brutto (tj. 5518 zł netto). 25 proc. osób zatrudnionych na tym stanowisku zarabia poniżej 6080 zł brutto (4474 zł netto), a jedna czwarta strażaków, którzy udzielili odpowiedzi – powyżej 8780 zł brutto (6315 zł netto).

Dla porównania, mediana zarobków lekarzy wynosi 12000 zł brutto, czyli 8510 zł netto. Połowa osób należących do grupy, która udzieliła odpowiedzi, zarabia między 9120 a 16350 zł brutto, czyli 6547 a 11476 zł netto.

Pamiętajmy jednak, że strażacy zatrudnieni w Państwowej Straży Pożarnej otrzymują nie tylko uposażenie zasadnicze, ale i dodatki. Podstawowa pensja jest regulowana ustawowo i zależy m.in. od stażu pracy w zawodzie i zajmowanego stanowiska. Ponadto strażakom przysługują dodatki służbowe, motywacyjne, za stopień, a także związane ze szczególnymi kwalifikacjami, właściwościami, warunkami lub miejscem pełnienia służby. Są również dodatki funkcyjne, za szkodliwe warunki pracy, zapomogi, zasiłki i nagrody jubileuszowe. Strażakom przysługują także "trzynastki".

Oznacza to, że w Państwowej Straży Pożarnej można osiągnąć zarobki zbliżone lub nawet wyższe od tych, na które mogą liczyć lekarze specjaliści. Warto jednak mieć na uwadze, że ci drudzy często nie pracują tylko na jeden etat: mają dodatkowe dyżury, kontrakty i/lub prywatne praktyki, a to zapewnia im wielokrotnie wyższe wpływy na konto.

Tymczasem uposażenie zasadnicze zawodowych żołnierzy (na stanowisku szeregowy) wynosi 6500 zł brutto. Podstawowa pensja kursanta w policji to niecałe 6500 zł brutto, a policjanta – niespełna 7000 zł brutto. Straż Graniczna podaje, że kursant może zarobić niemal 5500 zł netto (później pensja rośnie). Z kolei w Służbie Celno-Skarbowej (KAS) wynagrodzenie na początek wynosi około 6700 zł brutto, a w Inspektoracie Transportu Drogowego i w Służbie Ochrony Kolei – ok. 5500 zł brutto.

Ile naprawdę można zarobić w policji, straży i wojsku – pełne zestawienie 2026

Wakatów w służbach mundurowych nie brakuje. Ostateczna pensja zależy od wielu czynników, ale przyjrzyjmy się, jakie wynagrodzenia deklarują zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach.

Serwis Wynagrodzenia.pl informuje, że zarobki z medianą na poziomie 8420 zł brutto (czyli 6070 zł netto) deklarują policjanci. Niższe zgłaszają zawodowi żołnierze (na stanowisku szeregowy): w tym przypadku mediana pensji to 6770 zł brutto, czyli 4945 zł netto. Tymczasem z deklaracji funkcjonariuszy Straży Granicznej wynika, że mediana ich zarobków to 8650 zł, co oznacza wpływ na konto w wysokości 6226 zł.

Najwyższe wynagrodzenia mają, jak wynika z podawanych przez nich informacji, funkcjonariusze celni (Służby Celno-Skarbowej, tj. KAS): mediana to 10580 zł brutto, czyli 7543 zł netto. Tymczasem z deklaracji inspektorów transportu drogowego wynika, że mediana pensji to 8650 zł brutto, czyli 6226 zł netto.

Na całkowite wynagrodzenia na wskazanych stanowiskach składają się podstawowe uposażenie oraz pozostałe składniki. W zależności od stanowiska pracownicy otrzymują m.in. "trzynastki" i inne dodatki (w tym służbowe, motywacyjne, za stopień, za pracę w trudnych warunkach, za wysługę lat/stażowe, nagrody jubileuszowe). Niektórzy mogą liczyć także na świadczenia mieszkaniowe oraz wcześniejsze emerytury.

Pamiętajmy też, że wynagrodzenia zwiększają się wraz ze stażem pracy i zajmowanym stanowiskiem.

Czy warto porzucić korporację dla munduru? Porównujemy pakiety benefitów

Niektórzy świadomie rezygnują ze wspinania się po kolejnych szczeblach korporacyjnej drabiny i poszukują pracy stabilnej, nawet jeśli wiąże się to z ograniczonymi możliwościami awansu. Być może podjęcie decyzji o ewentualnej zmianie ścieżki kariery ułatwi porównanie dostępnych benefitów.

W korporacjach najczęściej spotykamy się ze słynnymi "owocowymi czwartkami", prywatną opieką medyczną, kartami sportowymi, ubezpieczeniem na życie, możliwością pracy w elastycznych godzinach oraz pracy hybrydowej lub zdalnej. Zdarzają się również dofinansowania posiłków, kafeterie benefitów, kursy językowe i szkolenia, programy well-beingowe, dofinansowanie wypoczynku i dodatkowe dni wolne.

Pracując w służbach mundurowych, można za to liczyć między innymi na dodatki mieszkaniowe, czyli dopłaty do wynajmu lub zakwaterowania, zwykle w wysokości 900-1800 zł. Ten benefit przysługuje policjantom, żołnierzom i strażnikom granicznym. Dodatkowo po zmianie przepisów policjanci, żołnierze zawodowi, strażnicy graniczni i funkcjonariusze KAS mogą przejść na emeryturę po 25 latach służby (z gwarantowanym świadczeniem w wysokości 60 proc. podstawy).