Lidl znów zaszalał. Tym razem sieć bierze się za szukanie rozwiązań dotyczących sprzątania, w tym nielubianego przez wielu z nas mycia okien. W nowej gazetce hitem jest myjka marki własnej Lidla – SilverCrest.

Pogoda za oknem i wracające do Polski bociany bez dwóch zdań zwiastują wiosnę. Ożywienie widać również w nowych gazetkach promocyjnych dyskontów i marketów. W nowym katalogu Lidla znajdziemy już produkty pozwalające na wykonywanie obowiązków w przydomowych ogrodach, ale i te, które przydadzą się przy sprzątaniu. Ceną zaskakuje myjka akumulatorowa SilverCrest.

Tania myjka akumulatorowa do mycia okien z Lidla

Marka własna Lidla SilverCrest zyskała wśród konsumentów miano kultowej. Uchodzi ona za najlepiej sprzedającą się markę małego sprzętu kuchennego i AGD w Europie. To właśnie ten producent stworzył akumulatorową myjkę do okien. W cenie regularnej produkt kosztuje 99,99 zł, ale jeśli poczekacie do poniedziałku 16 marca, to sprzęt dostaniecie za 79,99 zł, czyli o 20 zł taniej.

Gadżet do sprzątania z gazetki Lidla będzie można kupić w tej cenie zarówno online, jak i stacjonarnie. W zestawie z samą myjką sprzedawana jest dysza ssąca i butelka z rozpylaczem (o pojemności 360 ml) wraz z 2 końcówkami do wycierania, a także przewód USB-A na USB-C.

Myjka akumulatorowa do okien z Lidla Fot. Gazetka Lidla

Jak czytamy, myjka wyposażona jest w akumulator litowo-jonowy 3,7 V, 2200 mAh. Ma ona gumową listwę o szerokości roboczej ok. 28 cm, funkcję elektrycznego odsysania i lampki kontrolne, które wskazują poziom naładowania akumulatora. Producent deklaruje, że sprzęt będzie pracować ok. 40 minut na jednym naładowaniu baterii, a ładowanie trwa 2,5-3,5 godziny.

Nakładki do wycierania wykonane są z mikrofibry i można prać je w pralce w temperaturze do 60 stopni Celsjusza. Dodatkowo sprzęt z gazetki Lidla posiada zbiornik na brudną wodę o pojemności ok. 150 ml.

Dla porównania podobny gadżet od marki Karcher – popularnego niemieckiego producenta, znanego z produkcji urządzeń do czyszczenia, kosztuje co najmniej ok. 200 złotych, czyli ponad dwukrotnie więcej.

Co daje myjka do okien?

Zadaniem myjki do okien jest przyspieszenie tego etapu sprzątania i ułatwienie go. Wystarczy popsikać okno, szybę prysznicową lub lustro specjalnym płynem, wlanym wcześniej do butelki z atomizerem, i umyć je specjalną nakładką do wycierania. Następnie należy włączyć myjkę i dociskając ją do czyszczonej powierzchni, ściągnąć wodę. W razie potrzeby można powtórzyć ostatni krok albo wypolerować szybę lub okno suchą szmatką.

Dzięki temu domowemu pomocnikowi mycie okien przebiega sprawniej, nie trzeba też brudzić sobie przy nim rąk. Unikamy powstawania rzucających się w oczy smug oraz zacieków, a urządzenie pracuje na baterii na tyle długo, że powinniśmy zdążyć umyć okna w całym domu na jednym ładowaniu.