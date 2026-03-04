Obniżki cen regularnych produktów w Lidlu i Biedronce. Shutterstock.com/Sebastian_Photography

Lidl od poniedziałku wprowadził "rewolucję cenową", w ramach której obniżono ceny regularne wybranych produktów z czterech kategorii. Są wśród nich m.in. oliwy i oleje oraz papiery toaletowe i ręczniki papierowe. Biedronka podążyła śladami konkurencji i również ogłosiła cenowe obniżki. Sprawdziliśmy te zmiany.

REKLAMA

Inflacja utrzymuje się aktualnie na niskim poziomie, poniżej celu NBP. Rada Polityki Pieniężnej właśnie zdecydowała się na obniżenie stóp procentowych, ale to nie jedyne obniżki, które znacznie odczują Polacy. Ceny regularne tną także dyskonty: Lidl i Biedronka. Obniżki cen obejmą produkty z wybranych kategorii: zarówno artykuły spożywcze, jak i inne towary codziennego użytku. Klienci uważnie analizujący paragony mogli zauważyć, że mniej płacimy za masło (potaniało nie tylko w ramach promocji), ale lista tańszych towarów jest dłuższa.

Obniżki cen regularnych produktów w Lidlu

Od poniedziałku, 2 marca, w Lidlu tańsze będą wybrane produkty z następujących kategorii:

REKLAMA

oliwy i oleje, papiery toaletowe i ręczniki papierowe, pieluszki i pantsy, mleka następne, kaszki i pozostałe jedzenie dla dzieci.

Nowe, niższe ceny obowiązują m.in. na 1-litrowe butelki oleju rzepakowego Kujawski (6,99 zł, poprzednio 10,49 zł), oleju rzepakowego Wyśmienity Vita D'Or (4,59 zł zamiast 6,29 zł), oleju słonecznikowego Wyśmienity Vita D'Or (5,99 zł zamiast 7,99 zł) oraz oleju rzepakowego Wielkopolski (5,99 zł, wcześniej 7,99 zł). Tańszy jest także 3-litrowy olej rzepakowy Wyśmienity Vita D'Or (13,49 zł zamiast 16,75 zł) oraz oliwy z oliwek Deluxe: Chania Kritis CHOG (24,99 zł zamiast 28,99 zł za 500 ml) i włoska oliwa z oliwek (25,99 zł zamiast 29,99 zł za 500 ml).

REKLAMA

Obniżki obejmują także pieluchy Lupilu Premium w rozmiarach 4 i 5 (oba produkty kosztują 19,99 zł za opakowanie zamiast 32,85 i 32,49 zł), a także pantsy rozm. 6 i 7 – ich nowe ceny regularne wynoszą 19,99 zł za opakowanie (zamiast 30,98 i 32,89 zł). Tańsze są także pieluszki 1 Lupilu Skin Care (9,99 zł zamiast 15,99 zł) i pieluszki z tej samej serii w rozm. 4 (19,99 zł zamiast 31,99 zł). Korzystniej cenowo wypadają również pantsy 5 od firmy Pampers (29,99 zł, wcześniej 48,89 zł) oraz pieluszki w rozm. 2 Pampers Premium Care (37,99 zł zamiast 44,99 zł).

REKLAMA

W dalszej części ogłoszonej "rewolucji cenowej" Lidl informuje również o obniżkach cen dwóch rodzajów mleka następnego: Bebilon Advance 2 i Hipp Bio Combiotik 2 (kolejno 67,99 zł i 38,99 zł za opakowanie zamiast 89,99 zł i 46,99 zł). Mniej zapłacimy także za kaszkę mleczną lub mleczno-ryżową Bobovita (7,99 zł, wcześniej 9,19 zł) i kaszkę mleczno-ryżową od Nestle (8,69 zł zamiast 9,99 zł). Korzystniej cenowo prezentują się także soki Kubuś Baby (obniżka z 4,59 zł do 3,99 zł), dania dla dzieci po 12 m-cu Bobovita (5,49 zł zamiast 6,89 zł) i BIO zupki dla juniora od Hipp (6,99 zł zamiast 7,79 zł). Obniżki doczekały się również BIO ciasteczka dla dzieci od Lupilu, za które teraz zapłacimy 5,39 zł bez promocji, podczas gdy wcześniej było to 7,49 zł.

Pozytywne zaskoczenie czeka również na dziale artykułów higienicznych. Za opakowanie 8 rolek papieru toaletowego Floralys 2-warstwowego zapłacimy 6,49 zł zamiast 8,19 zł. Nieco droższy jest papier 3-warstwowy: ten w paczkach po 10 rolek kosztuje 11,99 zł zamiast 13,99 zł w wersji z balsamem oraz 13,99 zł zamiast 19,24 zł bez niego. Alternatywą jest trzywarstwowy papier toaletowy rumiankowy Regina w opakowaniach po 10 rolek. Kosztuje on 13,99 zł za paczkę (wcześniej 17,99 zł). Na obniżkę trafił też czterowarstwowy papier Floralys – za opakowanie z 10 rolkami zapłacimy 17,99 zł zamiast 20,99 zł. Obniżono również cenę papieru toaletowego nawilżanego dla dzieci, za który zapłacimy teraz 3,99 zł zamiast 4,59 zł.

REKLAMA

Tańsze w Lidlu od poniedziałku są również ręczniki papierowe: dwuwarstwowy ręcznik big size Floralys kosztuje 9,99 zł zamiast 11,99 zł, a trzywarstwowy 9,99 zł zamiast 11,49 zł. Alternatywę stanowi ręcznik Velvet Turbo za 12,99 zł zamiast 14,99 zł. Obniżki ecny regularnej doczekał się również cukier biały kryształ Polski Cukier oraz KuchniaLidla.pl – teraz zapłacimy za niego 1,99 zł zamiast 2,69 zł.

Biedronka też tnie ceny

Obniżki cen ogłosiła również konkurencja Lidla, Biedronka. Niemiecki dyskont ma pewną przewagę nad konkurencją, bo od poniedziałku działają trzy całodobowe sklepy w Polsce w ramach programu pilotażowego, ale rywal z owadem w logo również stawia na niższe ceny regularne produktów.

REKLAMA

I tak, obniżki doczekał się 3-litrowy olej rzepakowy Wyborny, za który od poniedziałku zapłacimy 13,49 zł zamiast 16,75 zł. Tańszy jest też olej rzepakowy Kujawski, który dostępny będzie w tej samej cenie, co w Lidlu, czyli 6,99 zł zamiast 10,49 zł. Tyle samo zapłacimy też za 1-litrowe butelki oleju rzepakowego i słonecznikowego Wyborny z Biedronki – kolejno 4,59 zł i 5,99 zł zamiast 6,29 zł i 7,99 zł. Potaniała też oliwa z oliwek Chania Kritis Ektos i Terra di Bari Bitonto DOP Gusto Bello, które w 500-mililitrowych opakowaniach kosztować będą kolejno 24,99 zł i 25,99 zł zamiast 28,99 zł i 29,99 zł. To dokładnie takie same ceny, jak te oferowane przez Lidla.

REKLAMA

Niższe ceny w Biedronce otrzymały także ręcznik papierowy Queen Mega Sweep (9,99 zł zamiast 13,79 zł) i papier toaletowy Queen Komfort (13,99 zł zamiast 17,99 zł za 10 rolek). Dyskont oferuje również papier toaletowy dwuwarstwowy Queen w opakowaniu 8 rolek za 6,49 zł zamiast 7,49 zł. Tyle samo w Biedronce zapłacimy za czterowarstwowy papier toaletowy, bo Queen Premium super soft w paczce 10 rolek kosztuje teraz 17,99 zł zamiast 19,99 zł. Sieć obniżyła też ceny rumiankowego papieru toaletowego od Reginy, przy czym jest on dostępny w opakowaniach po 16 rolek i kosztuje obecnie 22,35 zł zamiast 28,99 zł. Tańszy jest także trzywarstwowy ręcznik kuchenny Queen Total absorption – jego cena to 9,99 zł zamiast 11,49 zł.

REKLAMA

Sieć zdecydowała się także na obniżenie cen mlek następnych dla dzieci – Bebilon Advance i Hipp Combiotik. Te pierwsze kosztują teraz 67,99 zł zamiast 89,99 zł, z kolei drugie z nich 38,99 zł zamiast 46,99 zł. Korzystniej cenowo wypadają także kaszki mleczno-ryżowe od Bobovity i Nestle (te pierwsze za 11,45 zł zamiast 13,15 zł, drugie zaś za 11,29 zł, a wcześniej 12,99 zł). Potaniały też kaszki mleczne od Bobovity, a ich nowa cena regularna wynosi 11,45 zł (zamiast 13,15 zł). Dodatkowo obniżono ceny musów owocowo-warzywnych dla dzieci Dada Baby Food (1,99 zł zamiast 2,59 zł) oraz dań Bobovita (te, jak w Lidlu, kosztują 5,49 zł – wcześniej 6,99 zł). Podobnie jak w niemieckim dyskoncie, tak i w Biedronce tańsze są zupki Hipp Junior (6,99 zł zamiast 7,79 zł) oraz soki Kubuś Baby, za które konsumenci zapłacą teraz 3,99 zł zamiast 4,59 zł.

REKLAMA

Tańszy jest także cukier, który w nowej cenie regularnej kosztuje 1,99 zł zamiast 2,69 zł.