Władimir Putin składa propozycję Europie ws. surowców. Fot. shutterstock

Konflikt na Bliskim Wschodzie trwa, a w międzyczasie ceny ropy poszybowały mocno w górę. Władimir Putin postanowił wykorzystać tę sytuację. Dyktator Rosji stwierdził, że "jest gotów" dostarczać krajom Zachodu surowce energetyczne. Ale oczywiście postawił warunek.

W związku z wojną na Bliskim Wschodzie żegluga przez Cieśninę Ormuz spadła o 90 proc. To właśnie tamtędy transportowana jest około jedna piąta światowej ropy naftowej i LNG. Jak informowaliśmy w naTemat, w poniedziałek ceny ropy za baryłkę wzrosły do 120 dol. (ok. 440 zł).

Putin złożył propozycję Europie

Tymczasem Europę chce "uratować" Władimir Putin. Przypomnijmy, że po tym, jak Rosja w 2022 roku zaatakowała Ukrainę, Unia Europejska zakazała importu rosyjskiej ropy naftowej drogą morską. Kontynuowano dostawy na Węgry i Słowację, ale od stycznia eksport jest praktycznie wstrzymany z powodu uszkodzenia w Ukrainie rurociągu Przyjaźń.

Tymczasem rosyjski przywódca stwierdził, że "jest gotów" wrócić do robienia biznesu z Europejczykami. Zaproponował rosyjską ropę i gaz, ale oczywiście pod jednym warunkiem. – Jeśli europejskie firmy i europejscy nabywcy nagle zdecydują się na zmianę swojego podejścia i zaoferują nam długoterminową, zrównoważoną współpracę, wolną od nacisków politycznych, to proszę bardzo. Nigdy nie odmawialiśmy – oświadczył Putin, cytowany przez AFP.

– Potrzebujemy jednak sygnału, że są gotowi i chętni do współpracy z nami oraz że będzie to [współpraca] trwała i stabilna – dodał dyktator i wychwalił rosyjskie firmy energetyczne.

Tusk zabrał głos ws. wzrostu cen paliw w Polsce

Dodajmy, że gwałtowny wzrost cen paliw na stacjach benzynowych komentował już premier Donald Tusk. – Prezydent Trump powiedział bardzo wyraźnie i brutalnie, żeby się nie przejmować, że tylko głupcy przejmują się wysokimi cenami ropy, a mądrzy ludzie rozumieją, że urosły tylko na chwilę i za chwilę spadną radykalnie. Ja chcę wierzyć w te słowa. Na pewno pan Czarnek powinien wierzyć, bo tam to zaufanie jest bezgraniczne – przekazał podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Premier wspomniał, że tym razem w jego wypowiedzi nie ma krzty ironii. Dodatkowo wskazał, że trwa szukanie dostępnych narzędzi, które pozwolą na złagodzenie kolejnych podwyżek cen dla kierowców.

