Wracają niedziele handlowe w Niemczech. Polacy nad Bałtykiem też zyskają. Fot. shutterstock

W wielu nadmorskich miejscowościach w Niemczech od 15 marca wchodzą nowe przepisy, dzięki którym znów będą otwarte sklepy w niedziele. To też dobre wieści dla Polaków – na wyspie Uznam przy granicy będzie można zrobić zakupy. Celem tych zmian ma być zwiększenie ruchu turystycznego, a co za tym idzie większe wpływy do budżetu.

Zakaz handlu w niedziele i święta od lat obowiązuje w Niemczech. Teraz jednak ma się to zmienić w północnych landach. Jak podaje "Bild" zmianą dotyczą łącznie ponad 150 miast i gmin.

Niemcy otwierają sklepy w niedziele w tych regionach

W Szlezwiku-Holsztynie niedzielny handel obejmie między innymi Sylt, Amrum, Föhr i nadbałtyckie miejscowości: Scharbeutz, Damp czy Eckernförde. W Meklemburgii-Pomorzu Przednim sklepy będą mogły być otwarte w siódmym dniu tygodnia na wyspach Uznam i Rugia oraz w regionie Rostocku.

Te niektóre regiony sąsiadują z Polską, dlatego i nasi obywatele mogą na tym skorzystać. Nowe przepisy mówią też jednak o tym, że sklepy będą czynne w godzinach od 11:00 do 19:00 (wyjątkiem jest wyspa Helgoland, gdzie handel może trwać nawet od 8:00 do 20:00).

Jest też jeszcze jeden "kruczek". Sprzedaż ma dotyczyć tylko artykułów codziennego użytku. "Sklepy meblowe, salony samochodowe, markety budowlane i sklepy specjalistyczne z dużym sprzętem AGD pozostaną zamknięte" – przekazał niemiecki dziennik.

Zmiany w sprawie niedzielnego handlu wchodzą w życie od najbliższej niedzieli (15 marca) i będą obowiązywały głównie w sezonie turystycznym (od 15 marca do 31 października, a także w okresie świątecznym od 17 grudnia do 8 stycznia).

Niedziele handlowe w Polsce

Przypomnijmy, że w Polsce ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta weszła w życie 1 marca 2018 roku, a zawarte w niej zapisy były stopniowo rozszerzane przez kilka kolejnych lat.

Niedziel handlowych w Polsce jest zaledwie kilka w ciągu roku: są to ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia, a także niedziela przed Wielkanocą oraz – po nowelizacji przepisów z 2025 roku – trzy kolejne niedziele przed Bożym Narodzeniem.

Pełna lista niedziel handlowych w 2026 roku prezentuje się następująco:

25 stycznia, 29 marca (niedziela przed Wielkanocą), 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 6 grudnia, 13 grudnia, 20 grudnia (niedziela przed Bożym Narodzeniem).