Barbara Nowacka o ocenie z zachowania w szkołach Fot. flickr.com / Sviatlana Tsikhanouskaya

Barbara Nowacka mówiła ostatnio, że ocena z zachowania w szkołach to "przeżytek". Czy będzie więc likwidowana? Szefowa MEN w najnowszym wywiadzie stwierdziła, że "nie". – Ocena w takim kształcie występuje tylko w Polsce i na Białorusi – mówiła i dodała pewne "ale".

Barbara Nowacka jeszcze niedawno, podczas spotkania z młodzieżą na VI Uczniowskiej Konferencji o Prawach Człowieka, jasno wyraziła się o ocenach z zachowania w szkołach. Przyznała, że są one już "pewnym przeżytkiem".

Szefowa MEN o ocenie z zachowania w szkołach. Likwidacji nie będzie

Mimo tych słów resort edukacji nie planuje zmian, a tym bardziej likwidacji tych ocen. Teraz szefowa MEN ponownie zabrała głos w tej sprawie na antenie radiowej Trójki. Jasno podkreśliła, że oceny z zachowania nie znikną ze względu na potrzebę stabilizacji systemu, a także opinie nauczycieli.

– Uważam, że jest to przeżytek, natomiast nauczyciele mówią, że jest to czasem dla nich potrzebne narzędzie. (...) Nauczyciele mają dosyć niepewności i zmian, zatem póki system nie jest ustabilizowany i gotowy, kolejnej zmiany nie będzie – zapowiedziała Barbara Nowacka.

Barbara Nowacka widzi wady, ale pokłada nadzieję w nauczycielach

Zwróciła też jednak uwagę na wyzwania związane z oceną z zachowania. – Uczniowie mają bardzo różne zachowania, wynikające z pewnych uwarunkowań, w tym wprost z biologicznych. Inaczej zachowują się chłopcy, a inaczej dziewczynki. Ocena z zachowania bardzo często uderza w chłopców i powoduje pewną nierówność edukacyjną chłopców względem dziewczynek – stwierdziła.

I dodała, że "ocena w takim kształcie występuje w dwóch krajach – w Polsce i na Białorusi". – To nie jest dobre towarzystwo – przyznała.