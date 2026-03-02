Nerwowy poranek na walutach. Złoty traci po wzroście awersji do ryzyka.
Nerwowy poranek na walutach. Złoty traci po wzroście awersji do ryzyka. Fot. John Guccione, Pexels; Canva Pro; montaż: naTemat.pl

Poniedziałkowy poranek zaczął się od wyraźnego osłabienia złotego. Po uruchomieniu handlu w Europie rynek poszedł w klasyczny tryb "ucieczki do bezpiecznych przystani". To bezpośrednia reakcja na eskalację wokół Iranu i rosnące obawy o bezpieczeństwo w regionie.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

W okolicach startu dnia na rynku walutowym (pierwsze godziny po otwarciu europejskiego handlu) obraz był bardzo spójny: złoty tracił o około 0,14 proc. do euro. To z kolei było wyceniane w pobliżu 4,23 zł. Dolar, który w nerwowych momentach zwykle zyskuje najszybciej, podchodził w okolice 3,59-3,62 zł. Frank szwajcarski wrócił z kolei w rejon około 4,68 zł. Za funta brytyjskiego trzeba natomiast zapłacić około 4,82 zł.

Te poziomy oznaczają widoczny gołym okiem ruch w porównaniu z końcówką piątku, gdy notowania były niższe. Dla osób, które śledzą codziennie rynek, to typowy schemat: gdy rośnie ryzyko geopolityczne, złoty (jak większość walut regionu) zwykle oddaje część wcześniejszych zysków, a rosną dolar i frank.

Zobacz także

logo
Sejm ws. SAFE zdecydował ostatecznie. Teraz już wszystko po stronie Nawrockiego
logo
Europejczycy masowo odwracają się od diesli i benzyniaków. Wyniki nowego raportu są bezlitosne
logo
Przelewy "przez pomyłkę" to nowa plaga. Największy bank ostrzega przed oszustwem
logo
Płaca minimalna na 2027 rok ujawniona. Może pęknąć magiczna granica

Dlaczego rynek "przelicza" to na złotego?

Tłem porannej reakcji jest eskalacja militarna wokół Iranu. W ostatnich kilkudziesięciu godzinach kolejne komunikaty dotyczyły uderzeń, kontruderzeń i narastającego napięcia w regionie. Dla rynku walutowego kluczowe nie jest to, kto wygłasza ostrzejsze oświadczenia, tylko czy sytuacja może przełożyć się na szlaki transportowe i ceny energii.

Inwestorzy patrzą na dwa punkty: ryzyko przerw w dostawach oraz bezpieczeństwo żeglugi w rejonie, przez który przechodzi znacząca część światowego handlu ropą. Gdy rośnie strach o podaż, ropa drożeje, a wraz z nią zwykle umacnia się dolar, bo jest walutą rozliczeniową surowców i "bezpiecznym schronieniem" w chwilach paniki. To uderza w złotego przez mocniejszego dolara i przez generalny odpływ kapitału z bardziej ryzykownych rynków.

Dlaczego dolar rośnie szybciej niż euro?

Na porannych notowaniach było widać, że dolar zbiera najwięcej. To typowe w sytuacjach, gdy rynek przechodzi w tryb zwiększonego ryzyka. Euro zachowuje się stabilniej, bo jest walutą najbliższego dla Polski otoczenia gospodarczego, a wahania są zwykle mniejsze. Dolar reaguje dynamiczniej, bo w globalnych zawirowaniach wraca do roli waluty "pierwszego wyboru". Euro więc rośnie, bo złoty traci, ale dolar rośnie mocniej, bo jednocześnie zyskuje globalnie.

Ruch na walutach ma bardzo konkretne tło surowcowe. W poniedziałek rano rynki wyceniły ryzyko zakłóceń w dostawach ropy z Zatoki Perskiej. Ropa Brent chwilowo drożała nawet dwucyfrowo i dochodziła do ok. 82,3 dol. za baryłkę, po czym zeszła w okolice 78,7 dol. To właśnie taki skok ceny ropy, napędzany obawami o bezpieczeństwo żeglugi i napięcie wokół Cieśniny Ormuz, zwykle wzmacnia dolara i podbija awersję do ryzyka, a wtedy złoty (jak inne waluty regionu) łapie zadyszkę.