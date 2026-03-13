Do 30 czerwca 2026 roku trzeba złożyć oświadczenie. Inaczej wyższe rachunki za prąd, i to wstecz.

30 czerwca 2026 roku – to ostatni dzień na złożenie oświadczenia do dostawcy energii elektrycznej. Muszą to zrobić przedsiębiorcy i rolnicy, którzy w drugiej połowie 2024 roku korzystali z zamrożonych cen prądu. W innym wypadku rachunki zostaną ponownie przeliczone, a to może wiązać się z koniecznością słonych dopłat.

Nad przedsiębiorcami i rolnikami, którzy korzystali z pomocy publicznej, ciąży widmo wysokich dopłat – i to rozliczanych wstecz. Spółki energetyczne nie wykonają działań "z automatu", a żeby nie zapłacić więcej, trzeba złożyć oświadczenie. Wyjaśniamy, o co chodzi z tym nowym obowiązkiem i jak go dopełnić.

Oświadczenie albo wyższy rachunek za prąd

Niższe rachunki za prąd zawdzięczaliśmy zamrożonym cenom energii elektrycznej. Teraz jednak przyszedł moment, by powiedzieć "sprawdzam" i zweryfikować, kto był uprawniony do korzystania z maksymalnych cen prądu, czyli zamrożonych na maksymalnym poziomie 693 zł/MWh netto. Każdy mikro-, mały i średni przedsiębiorca oraz rolnik, który w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku korzystał z zamrożonych cen, musi do 30 czerwca 2026 złożyć oświadczenie (lub korektę) o korzystaniu z pomocy publicznej.

Termin jest nieprzekraczalny, a tym, którzy dokumentu nie dostarczą, spółki energetyczne ponownie przeliczą rachunki za wskazany okres. Tym razem według cen umownych, czyli bez stosowania niższych stawek, co może wiązać się z dużymi dopłatami dla zapominalskich.

Zobacz także

logo
Dostał rachunek za prąd i złapał się za głowę. Zareagował sam minister
logo
Nowy termin na rozliczenie się za tańszy prąd. Przegapienie go źle się skończy
logo
Nowe 800 plus dla rodzin. Prezydent ma ambitny plan obniżenia rachunków za prąd
logo
Koniec opłaty doliczanej nam do rachunku. 1 stycznia zniknie
logo
Rachunki za prąd wzrosną im o 55 proc. Dołująca zmiana już w 2026 roku
logo
Ten tryb w pralce zwiększa rachunki za prąd. Tak obniżysz zużycie energii

– Dzięki wielomiesięcznej kampanii informacyjnej w mediach, wysyłanym mailom, SMS-om i rozmowom telefonicznym, już ponad 87 procent uprawnionych firm złożyło wymagane oświadczenie. Pozostałe przedsiębiorstwa zachęcamy, aby zrobiły to jak najszybciej – tłumaczy Daniel Iwan, rzecznik Tauron Sprzedaż, w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej przedsiębiorca.

Przedsiębiorstwo przypomina, że cena maksymalna za energię elektryczną, którą stosowano w rozliczeniach z przedsiębiorstwami w drugiej połowie 2024 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami jest pomocą publiczną lub pomocą de minimis. Obowiązek złożenia informacji o pomocy, czyli wspomnianego oświadczenia, wynika z Ustawy z maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Jak złożyć oświadczenie o pomocy publicznej do dostawcy energii elektrycznej?

Jak przypomina Tauron, informację o pomocy należy złożyć, korzystając ze wzoru opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej. Można dostarczyć ją do dostawcy energii elektrycznej drogą elektroniczną (przez formularz), listowną lub podczas osobistej wizyty w punkcie obsługi klienta. Co ważne, oświadczenie musi być dostarczone do tego dostawcy energii elektrycznej, z którym była zawarta umowa w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

– Przedsiębiorcy mogą wypełnić informację o pomocy szybko i wygodnie dzięki intuicyjnemu formularzowi online. Zajmuje to tylko kilka minut, a pozwala zachować ustawową cenę energii elektrycznej w drugim półroczu 2024 roku. Wydłużony termin na złożenie dokumentu upływa 30 czerwca. Zachęcamy, aby nie odkładać tego na ostatnią chwilę – apeluje rzecznik prasowy Tauron Sprzedaż.