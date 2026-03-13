Do 30 czerwca 2026 roku trzeba złożyć oświadczenie. Inaczej wyższe rachunki za prąd, i to wstecz.

30 czerwca 2026 roku – to ostatni dzień na złożenie oświadczenia do dostawcy energii elektrycznej. Muszą to zrobić przedsiębiorcy i rolnicy, którzy w drugiej połowie 2024 roku korzystali z zamrożonych cen prądu. W innym wypadku rachunki zostaną ponownie przeliczone, a to może wiązać się z koniecznością słonych dopłat.

Nad przedsiębiorcami i rolnikami, którzy korzystali z pomocy publicznej, ciąży widmo wysokich dopłat – i to rozliczanych wstecz. Spółki energetyczne nie wykonają działań "z automatu", a żeby nie zapłacić więcej, trzeba złożyć oświadczenie. Wyjaśniamy, o co chodzi z tym nowym obowiązkiem i jak go dopełnić.

Oświadczenie albo wyższy rachunek za prąd

Niższe rachunki za prąd zawdzięczaliśmy zamrożonym cenom energii elektrycznej. Teraz jednak przyszedł moment, by powiedzieć "sprawdzam" i zweryfikować, kto był uprawniony do korzystania z maksymalnych cen prądu, czyli zamrożonych na maksymalnym poziomie 693 zł/MWh netto. Każdy mikro-, mały i średni przedsiębiorca oraz rolnik, który w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku korzystał z zamrożonych cen, musi do 30 czerwca 2026 złożyć oświadczenie (lub korektę) o korzystaniu z pomocy publicznej.

Termin jest nieprzekraczalny, a tym, którzy dokumentu nie dostarczą, spółki energetyczne ponownie przeliczą rachunki za wskazany okres. Tym razem według cen umownych, czyli bez stosowania niższych stawek, co może wiązać się z dużymi dopłatami dla zapominalskich.

– Dzięki wielomiesięcznej kampanii informacyjnej w mediach, wysyłanym mailom, SMS-om i rozmowom telefonicznym, już ponad 87 procent uprawnionych firm złożyło wymagane oświadczenie. Pozostałe przedsiębiorstwa zachęcamy, aby zrobiły to jak najszybciej – tłumaczy Daniel Iwan, rzecznik Tauron Sprzedaż, w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej przedsiębiorca.

Przedsiębiorstwo przypomina, że cena maksymalna za energię elektryczną, którą stosowano w rozliczeniach z przedsiębiorstwami w drugiej połowie 2024 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami jest pomocą publiczną lub pomocą de minimis. Obowiązek złożenia informacji o pomocy, czyli wspomnianego oświadczenia, wynika z Ustawy z maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Jak złożyć oświadczenie o pomocy publicznej do dostawcy energii elektrycznej?

Jak przypomina Tauron, informację o pomocy należy złożyć, korzystając ze wzoru opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej. Można dostarczyć ją do dostawcy energii elektrycznej drogą elektroniczną (przez formularz), listowną lub podczas osobistej wizyty w punkcie obsługi klienta. Co ważne, oświadczenie musi być dostarczone do tego dostawcy energii elektrycznej, z którym była zawarta umowa w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

