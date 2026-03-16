W ostatnim czasie popularne sieci bankomatów, takie jak Euronet oraz Planet Cash, mocno ograniczyły jednorazowe wypłaty gotówki przy użyciu BLIKA. Fani mobilnych transakcji muszą być gotowi na to, że wypłata większych sum jest teraz trudniejsza.
Nowe zmiany w bankomatach dotyczącą przede wszystkim wypłat gotówki przy użyciu smartfona. Do niedawna za pomocą jednego kodu BLIK można było wyciągnąć 800-1000 zł. Teraz to zadanie stało się znacznie trudniejsze i wymaga od klientów o wiele więcej czasu i cierpliwości.
Limit wypłat BLIK w Euronet. Cztery razy mniej gotówki na raz
Jako pierwszy na cięcia zdecydował się Euronet. Od 19 lutego klienci tej sieci mogą wyciągnąć jednorazowo zaledwie 200 zł smartfonem, a wcześniej standardem było 800 zł. Zmiana ta wynika po prostu z faktu, że koszty obsługi BLIKA przewyższają przychody operatora.
"Wprowadzenie zmiany limitu dla wypłaty gotówki realizowanych kodem BLIK jest niezbędne do ograniczenia strat finansowych Euronet Polska, generowanych przez te transakcje" – tłumaczy spółka w oficjalnym komunikacie.
Nowe zasady zaskoczyły twórców mobilnego systemu płatności. "W opinii Polskiego Standardu Płatności SA i z perspektywy użytkowników BLIKA zmniejszenie kwoty pojedynczej wypłaty w bankomatach sieci Euronet z 800 zł do 200 zł to istotne obniżenie komfortu i bezpieczeństwa transakcji" – przyznali przedstawiciele PSP.
Zobacz także
Zmiany w Planet Cash. Cięcia BLIKA, ale i wyższe limity wypłat Visa i Mastercard
Niedługo później podobny krok ogłosił konkurencyjny Planet Cash. Wypłaty kodem ze smartfona zostały tam od 2 marca bezpośrednio uzależnione od opłacalności konkretnego bankomatu. Nie ma więc jednych odgórnych, ale o dotychczasowych 1000 zł można pomarzyć.
"Decyzja ta jest bezpośrednią konsekwencją braku ekonomicznego zbilansowania usługi wypłat realizowanych z użyciem kodów BLIK w bankomatach, przy jednoczesnym stałym wzroście kosztów" – wyjaśnili krótko przedstawiciele Planet Cash.
Jest jednak również dobra wiadomość. Planet Cash podniósł maksymalne progi dla operacji realizowanych w klasyczny sposób. Zgodnie z nowymi wytycznymi jednorazowa wypłata gotówki kartami Visa oraz Mastercard wzrosła aż do 4000 zł.
Dzienne limity wypłat w bankomatach. Ile wynoszą w 2026 roku?
Wypłacanie większych sum BLIKIEM we wspomnianych sieciach wymaga więc teraz mozolnego dzielenia kwot na części. Alternatywą jest wybór maszyn należących bezpośrednio do twojego banku. Inną opcją jest też usługa cashback, która pozwala wybrać pieniądze przy kasie w sklepie (np. w Żabce czy Dino).
Klasyczne transakcje przy użyciu plastikowej karty wciąż są na starych zasadach. Banki stosują następujące dzienne limity wypłat w swoich bankomatach:
Warto na koniec przypomnieć, że w Polsce od dłuższego czasu istnieje również odgórny limit transakcji gotówkowych. Wynosi on równo 15 tys. zł, ale dotyczy wyłącznie sytuacji, w której przynajmniej jedną ze stron jest przedsiębiorca. Od 2027 r. ma to się zmienić w całej UE. Zostanie wprowadzona górna granica 10 tysięcy euro (ok. 42,7 tys. zł) dla wszystkich transakcji, również między osobami prywatnymi.