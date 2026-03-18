Kierwiński jest pewny, że Czarnek nie będzie premierem. Fot. flickr.com / Kancelaria Premiera

– Kaczyński nie postawi na Czarnka. Czarnek jest "zderzakiem" w tej chwili i w tym momencie – mówił Marcin Kierwiński w najnowszym wywiadzie. Zdaniem szefa MSWiA Jarosław Kaczyński ma dla wiceprezesa inne zadanie. Minister założył się nawet o to z dziennikarzem Polsat News.

Jarosław Kaczyński ogłosił, podczas konwencji PiS w Krakowie, że kandydatem na premiera PiS w najbliższych wyborach parlamentarnych będzie Przemysław Czarnek. Ten wybór wywołał poruszenie na arenie politycznej, a nawet pojawiły się głosy, że "Czarnek jest jedynie kandydatem na czas prekampanii, a ostatecznie zostanie podmieniony".

Kierwiński: Czarnek nie będzie premierem

Tego zdania jest też Marcin Kierwiński. – Jestem w stanie się z panem założyć (o czekoladę), że Czarnek nie będzie premierem. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. I dlatego, że PiS nie wygra wyborów, i dlatego, że nawet jeżeli PiS jakoś próbowałby kuglować, tak jak kuglował po ostatnich wyborach, żeby zbudować większość, to Kaczyński nie postawi na Czarnka. Czarnek jest "zderzakiem" w tej chwili i w tym momencie – przekonywał szef MSWiA.

Marek Tejchman dopytywał więc członka rządu, kto zastąpi wiceprezesa PiS. Minister nie podał nazwiska, ale powiedział, jaką rolę – jego zdaniem – ma spełnić Czarnek. – Wiem, że dziś Czarnek ma pomóc PiS-owi w takiej integracji wewnętrznej i to jest też takim zaklejeniem największego problemu Kaczyńskiego – mówił.

Według Kierwińskiego Kaczyński uważa, że "na prawo od PiS nic nie może być", ale teraz pojawiły się partie zagrażające tej wizji. – Więc dziś Czarnek jest takim sposobem na powiedzenie: Zobaczcie, możemy być jeszcze bardziej radykalni niż Braun, jeszcze bardziej radykalni niż Konfederacja. Natomiast nie mam wątpliwości, że jak Czarnek wypełni tę swoją rolę, to Kaczyński będzie zmieniał go jako kandydata – podsumował.

Oto co o zmianie Czarnka sądzą Polacy

Przypomnijmy, że ostatnio firma SW Research przeprowadziła dla Wprost sondaż i zapytała Polaków, czy też uważają, że Czarnek nie będzie ostatecznym kandydatem PiS na szefa polskiego rządu. Najwięcej, bo 35 proc. badanych, opowiedziało się za takim właśnie scenariuszem, że Kaczyński zmieni jeszcze kandydata.

Nieco mniej, bo 32,4 proc. respondentów uważa, że Czarnek już zostanie. Spora część ankietowanych – 32,6 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

PiS zrobiło źle ws. Czarnka. Miażdżące wyniki sondażu

To jednak nie pierwszy sondaż, który może dać do myślenia władzom PiS. Ostatnio pisaliśmy w naTemat o tym, że pojawiły się wyniki badań (United Surveys dla WP), w których oceniono wybór Czarnka w PiS.

Aż 58,3 proc. ankietowanych oceniło ten wybór źle, z czego 41 proc. respondentów "zdecydowanie źle". Niespełna co czwarty badany (dokładnie 23,7 proc.) miał pozytywne podejście do tej decyzji. Natomiast odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wybrało zaledwie 10,6 proc. osób.