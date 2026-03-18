BMW pokazało swój drugi model z nowej gamy Neue Klasse. Elektryczna seria 3 to przede wszystkim odmieniony design i wydajność – zasięg tego elektryka w zasadzie ucina wszystkie dyskusje z marudzeniem o skuteczności elektryków w trasie.

Przez pięć dekad BMW serii 3 budowało swoją pozycję jako fundament bawarskiej marki. Można powiedzieć, że nowe BMW i3 to elektryczny następca tradycji. To już drugi model z rodziny Neue Klasse. Wcześniej poznaliśmy nowe BMW iX3, o którym już możecie przeczytać w naTemat.

Nowe BMW i3 to elektryczna rewolucja

Sercem nowego BMW i3 jest szósta generacja technologii BMW eDrive, która wprowadza parametry nieosiągalne dla dotychczasowych konstrukcji. Debiutujący wariant BMW i3 50 xDrive korzysta z dwóch silników elektrycznych – po jednym na każdej osi. W skrócie, dostajemy inteligentny napęd na cztery koła.

Liczby na papierze robią wrażenie. Łączna moc układu wynosi 469 KM, a maksymalny moment obrotowy to aż 645 Nm. Kluczem do zrozumienia rewolucji w tym modelu ma być "Heart of Joy", czyli "Serce Radości". To wysokowydajny komputer sterujący, który stanowi mózg nowej architektury oprogramowania.

Jego czas reakcji jest dziesięciokrotnie szybszy niż w jakichkolwiek dotychczasowych systemach. Dzięki temu BMW i3 ma reagować na polecenia kierowcy z imponującą precyzją. Współpracuje on z systemem BMW Symbiotic Drive. Inżynierowie BMW zadbali o to, by sportowy charakter i lekkość prowadzenia były odczuwalne w każdym zakręcie, mimo zmiany źródła napędu.

Wnętrze zaprojektowano z myślą o przestronności, a więcej miejsca było łatwiej uzyskać, dzięki specjalnej platformie elektrycznej. Kokpit sprawia wrażenie przytulnego, a jednocześnie jest bardzo nowoczesny. Nowa konstrukcja nadwozia z długim rozstawem osi i krótkimi zwisami nie tylko poprawia aerodynamikę, ale też zapewnia bardzo konkurencyjną w tej klasie ilość miejsca na nogi i bagaż.

Zasięg 900 km i ładowanie nawet w 10 minut

Największą barierą dla wielu kierowców, którzy myślą o zakupie elektryka, był dotychczas zasięg i czas spędzony przy ładowarce. Nowe BMW i3 dosłownie zmienia zasady gry. Dzięki zastosowaniu technologii 800 V oraz nowych akumulatorów wysokonapięciowych z ogniwami cylindrycznymi, auto oferuje zasięg do 900 kilometrów zgodnie z cyklem testowym WLTP. To wynik, który bardziej kojarzy się z poczciwym dieslem niż samochodami na prąd.

Ładowanie prądem stałym (DC) odbywa się z mocą do 400 kW. Zaledwie 10 minut ładowania pozwala odzyskać do 400 km zasięgu.

BMW i3 to nie tylko odbiornik energii, ale także mobilny magazyn prądu. Funkcje ładowania dwukierunkowego, takie jak Vehicle-to-Load, Vehicle-to-Home oraz Vehicle-to-Grid, pozwalają zasilać urządzenia zewnętrzne lub domową sieć.

