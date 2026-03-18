Pożar przy ul. Myśliborskiej. Płonie budowa na Białołęce
Pożar przy ul. Myśliborskiej w Warszawie. Kłęby czarnego dymu widać z wielu kilometrów Fot. FotoDax / Shutterstock (zdj. ilustracyjne)

Na warszawskiej Białołęce wybuchł niezwykle groźnie wyglądający pożar. Nad okolicą kłębi się gęsty, czarny dym, który widać nawet z odległych części stolicy. Przerażeni świadkowie donoszą również o eksplozjach.

Pożar pojawił się dziś (18 marca) około południa na terenie nowej inwestycji. Ogień i dym wydobywają się z placu budowy Totalbud, zlokalizowanym u zbiegu ulic Myśliborskiej i Laurowej. To gęsto zaludniona część warszawskiej Białołęki, dlatego sytuacja wywołuje strach wśród mieszkańców.

Pożar na budowie w Warszawie. Płonie elewacja

O pożarze poinformował portal INNPoland. Jedna z osób, która mieszka tuż obok płonącej budowy, opisała dziennikarzom, jak wygląda sytuacja. Przesłała dziennikarzom też film i zdjęcia. "Słychać wybuchy, czuję ciepło przez zamknięte okno. Chyba muszę się ewakuować" – wyznała.

"Z relacji świadka wynika, że na miejscu na początku działały 4 wozy straży pożarnej i kilkunastu strażaków, potem dojechały kolejne zastępy. Na miejscu pojawiła się również policja, która zabezpiecza drogę do pożaru" – czytamy w InnPoland.

20 pracowników budowy ewakuowanych. Co z mieszkańcami?

– Spaliła się elewacja świeżo wybudowanego obiektu. Powierzchnię ciężko dokładnie zmierzyć, ponieważ w części jest zakryta, a w części nie, ale jest ona dosyć pokaźna: ponad 500 metrów kwadratowych. Ewakuowano 20 osób, byli to pracownicy z firmy budowlanej. Jeden pracownik na podnośniku był uwięziony, ale został ewakuowany cały i zdrowy – powiedział młodszy kapitan Marek Korzonek z komendy miejskiej PSP w Warszawie.

Zobacz także

Alarmy w szkołach w całym kraju. Co na to policja? Odpowiedź słyszymy lakoniczną
Fala alarmów bombowych w polskich szkołach. Ten schemat niestety już znamy
Nowe obowiązkowe urządzenie w każdym domu. Za darmo można dostać już dziś
Najpierw Dino, teraz Biedronka. Zapytałam straż o serię pożarów w Polkowicach
Strażacy wyjawiają, jaki błąd popełniają Polacy. Płacimy za niego życiem
Wiosenne kontrole działek. Za co najczęściej dostaniesz mandat?

Mój rozmówca mówi, że choć pożar wyglądał spektakularnie, bo palił się styropian i tekstylia, to jednak nie jest niebezpieczny dla okolicy. – Przy tak dużym ogniu mieszkańcy faktycznie mogli odczuwać podwyższoną temperaturę. Jednak w tej chwili pożar jest już zlokalizowany i trwa dogaszanie – zapewnił.

Mł. kpt Korzonek dodał, że okna można zamykać, ale nie widzi sensu w opuszczaniu mieszkań. Sytuacja już została opanowana. Na razie nie są znane przyczyny i okoliczności pożaru. To będzie już ustalać policja.