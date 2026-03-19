Turcja pokonana w kategorii najlepszych hoteli. Tych najlepszych nad Morzem Śródziemnym musicie szukać gdzie indziej Fot. Iurii Dzivinskyi/Shutterstock

Podejście turystów do hoteli w ostatnich latach bardzo się zmieniło. Kiedyś było to miejsce, w którym spało się w przerwach od zwiedzania. Dziś bywa to miejsce docelowe, tzn. jedziemy specjalnie do hotelu, a nie po to, żeby zwiedzać miasto, w którym się on znajduje. Co ciekawe, te najlepsze nad Morzem Śródziemnym mogą nie znajdować się w Turcji.

Zwłaszcza klienci biur podróży, którzy planują wczasy all inclusive przykuwają dużą uwagę do jakości hoteli, które rezerwują. W ich przypadku to ważne, bo w większości przypadków to właśnie na terenie tych obiektów spędzają swoje urlopy. Z dobrymi noclegami i przystępnymi cenami kojarzy się Turcja. Okazuje się jednak, że to jej bliski sąsiad może mieć więcej do zaoferowania.

Żadna Turcja. Najlepsze hotele znajdziesz w Grecji

Zdecydowana większość europejskich turystów swoje letnie wakacje spędza w basenie Morza Śródziemnego. Stąd analiza instytutu badawczego INSETE współpracującego z grecką branżą turystyczną. Podczas badania wzięto pod uwagę komentarze internautów zostawiane w sieci i dotyczące hoteli w Grecji, Włoszech, Hiszpanii, na Cyprze, we Francji i Turcji.

Wg analiz opinii użytkowników to właśnie Grecja oferuje najlepsze hotele nad Morzem Śródziemnym. Ich największymi zaletami mają być czystość, a także życzliwość obsługi. Dobrze oceniane są również jakość jedzenia oraz położenie obiektów.

W badaniu wzięto pod uwagę aż 670 tys. opinii. Wśród nich znalazły się także te mniej przychylne. Część podróżnych narzekała na dodatkowe opłaty i problemy z komunikacją, w tym brak taksówek. Pojawiały się także narzekania na przestarzałe obiekty.

Turcja przed Grecją w dwóch ważnych kategoriach

Nie jest też tak, że Grecja dominuje w każdej kategorii. Turcja nie pozostaje jej dłużna, a w niektórych aspektach nawet pokonuje Helladę. Jest tak m.in. w przypadku stosunku jakości do ceny, która bez wątpienia jest najmocniejszą stroną wczasów w Turcji. Sąsiad Grecji wygrywa z nią także w kategorii jakości pokoi hotelowych.

Nie zmienia to jednak faktu, że chcąc wypocząć w pięknym otoczeniu i nie szukając budżetowego rozwiązania, warto mieć Helladę na uwadze. Najlepsze hotele na wyspach znajdziecie w archipelagu Cyklad, a także na słynących z luksusu Mykonos i Santoryn. W kwestii wczasów na kontynencie bardzo dobrze oceniane są Epir, a także Macedonia Zachodnia czy półwysep Chalkidiki.

Warto jednak pamiętać, że ceny za wakacje w Grecji mogą się bardzo różnić od tych w Turcji czy Egipcie, które najlepiej znają Polacy. Średnia cena za tygodniowe all inclusive zbliża się tam do 6 tys. zł od osoby. Dodatkowo serwis plażowy w postaci leżaków i parasoli nad brzegiem morza, który w kraju faraonów jest standardem wliczonym w cenę, w Grecji najczęściej jest dodatkowo płatny. A to podnosi koszt wyjazdu czasami nawet o kilkaset złotych.