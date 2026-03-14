Turcja okazała się zdecydowanym faworytem rankingu najlepszych hoteli Fot. Will Truettner/Unsplash

Starway World Best Hotels to coroczny ranking 100 najlepszych hoteli świata. Najnowsze zestawienie zdominował jeden kraj.

Zestawienie przygotowane przez Coral Travel Group ogłoszono podczas gali Starway World Best Hotels. Zestawienia najlepszych hoteli to ciekawa opcja, by odkryć nowe trendy wśród podróżujących. Dodatkowo ranking odzwierciedla najnowsze oczekiwania turystów wobec wypoczynku, bo to właśnie na podstawie ich opinii wyróżniono najlepsze obiekty. Nagrody przyznano w kilku kategoriach: od oferty rodzinnej, przez zrównoważony rozwój, po wypoczynek tylko dla dorosłych.

Turcja faworytem nie tylko Polaków. Jej hotele całkowicie zdominowały zestawienie

Najwięcej nagród w tegorocznym zestawieniu zgarnęła Turcja. Ten kraj to od lat jedna z ulubionych destynacji Polaków, ale oczywiście cieszy się popularnością wśród turystów z całego świata. Nie dziwi więc, że w rankingu Coral Travel Group okazał się faworytem.

Tureckie obiekty nie tylko zajęły trzy pierwsze miejsca w najważniejszej z kategorii, czyli najlepszych hoteli. Wyróżniono tam obiekty Gloria Serenity Resort, Maxx Royal Kemer Resort i Blue Waters Club. W całym rankingu znalazło się aż 56 tureckich hoteli, co czyni ten kraj ciekawą opcją dla turystów szukających nie tyle tanich wakacji, ile wypoczynku na najwyższym możliwym poziomie.

Kolejne miejsca pod względem liczby wyróżnionych hoteli zajęły znane kierunki turystyczne: Egipt, Grecja, Hiszpania i Zjednoczone Emiraty Arabskie. To duże wyróżnienie, bo ranking powstał na podstawie analizy danych w 25 destynacjach. W 2026 roku zestawienie może jednak wyglądać inaczej.

