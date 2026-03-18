Duże koncerty przyciągają tysiące fanów i mogą całkowicie zaburzyć funkcjonowanie miasta. W związku z tym nasza ambasada ostrzega Polaków przebywających w Korei Południowej o utrudnieniach wokół nadchodzącego koncertu znanego zespołu, który odbędzie się już w sobotę 21 marca.
Gigantyczne koncerty zespołu BTS zazwyczaj przyciągają ogromne tłumy. Nic dziwnego więc, że w związku z jednym z takich wydarzeń polska ambasada wydała ostrzeżenie dla turystów przebywających w Seulu. Przewidziane są utrudnienia w ruchu drogowym i transporcie publicznym. Wprowadzone zostaną także wzmożone środki bezpieczeństwa.
Seul stanie w korkach i tłumach. Wszystko przez wielki koncert BTS
Zespół BTS od lat wywołuje euforię wśród fanów K-popu, ale tym razem wydarzenie może osiągnąć rekordową skalę. Plac Gwanghwamun i jego okolice w dniu koncertu zamienią się w prawdziwe epicentrum fanowskiego szaleństwa.
Jak podaje polska ambasada, ulice w okolicach placu Gwanghwamun zostaną częściowo zamknięte, a transport publiczny może działać z opóźnieniami. Koreańskie służby zapowiadają wzmożone kontrole na drogach, a mieszkańcy i turyści powinni przygotować się na tłok i ograniczony dostęp do kluczowych miejsc w centrum miasta. Ambasada odsyła do strony Seoul Metropolitan Government, na której można śledzić najnowsze informacje.
MSZ apeluje do Polaków w Korei Południowej: unikajcie centrum Seulu
Polskie władze wydały jasny komunikat: jeśli nie musicie, lepiej nie próbujcie w tym czasie przemieszczać po rejonie Gwanghwamun. Śledźcie komunikaty lokalnych służb i stosujcie się do zaleceń. Dla wszystkich odwiedzających Seul oznacza to przygotowanie się na chaos, tłumy i korki, które mogą trwać od rana do wieczora w dniu wydarzenia.
Utrudnienia mogą objąć także placówki dyplomatyczne, w tym ambasadę RP. MSZ przypomina o rejestracji w systemie Odyseusz – to ułatwia kontakt w sytuacjach kryzysowych.
Turystyka w Korei Południowej kwitnie. Nie tylko za sprawą k-popu
K‑pop popularyzuje Koreę Południową na całym świecie. Nadchodzący koncert BTS w Seulu ma przyciągnąć ogromną liczbę fanów – tylko tys. darmowych miejsc rozeszło się w kilka minut, ale władze szacują, że w centrum miasta może pojawić się nawet do ok. 260 tys. osób w dniu koncertu.
K-pop w ostatnich latach okazał się wizytówką Korei Południowej, a jego popularność wpływa nie tylko na scenę muzyczną. Dociera on także do kina, czego dowodem są dwa Oscary dla "K-popowych łowczyń demonów" i zapowiedź kolejnej części animowanego hitu Netflixa.
Dzięki popularności muzyki, Korea rośnie jako kierunek turystyczny. Ostatnio dużym fenomenem stały się też kwitnące wiśnie, które zaczynają się pojawiać najpierw na wyspie Jeju już pod koniec marca, a w Seulu zwykle w pierwszych dniach kwietnia. Ponieważ termin ten jest bliski koncertu, nie można wykluczyć, że część fanów zespołu BTS zostanie na miejscu, aby zobaczyć na własne oczy to piękne zjawisko.