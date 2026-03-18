Koncerty BTS przyciągają rzesze fanów Fot. Sagase48/Shutterstock

Duże koncerty przyciągają tysiące fanów i mogą całkowicie zaburzyć funkcjonowanie miasta. W związku z tym nasza ambasada ostrzega Polaków przebywających w Korei Południowej o utrudnieniach wokół nadchodzącego koncertu znanego zespołu, który odbędzie się już w sobotę 21 marca.

Gigantyczne koncerty zespołu BTS zazwyczaj przyciągają ogromne tłumy. Nic dziwnego więc, że w związku z jednym z takich wydarzeń polska ambasada wydała ostrzeżenie dla turystów przebywających w Seulu. Przewidziane są utrudnienia w ruchu drogowym i transporcie publicznym. Wprowadzone zostaną także wzmożone środki bezpieczeństwa.

Seul stanie w korkach i tłumach. Wszystko przez wielki koncert BTS

Zespół BTS od lat wywołuje euforię wśród fanów K-popu, ale tym razem wydarzenie może osiągnąć rekordową skalę. Plac Gwanghwamun i jego okolice w dniu koncertu zamienią się w prawdziwe epicentrum fanowskiego szaleństwa.

Jak podaje polska ambasada, ulice w okolicach placu Gwanghwamun zostaną częściowo zamknięte, a transport publiczny może działać z opóźnieniami. Koreańskie służby zapowiadają wzmożone kontrole na drogach, a mieszkańcy i turyści powinni przygotować się na tłok i ograniczony dostęp do kluczowych miejsc w centrum miasta. Ambasada odsyła do strony Seoul Metropolitan Government, na której można śledzić najnowsze informacje.

MSZ apeluje do Polaków w Korei Południowej: unikajcie centrum Seulu

Polskie władze wydały jasny komunikat: jeśli nie musicie, lepiej nie próbujcie w tym czasie przemieszczać po rejonie Gwanghwamun. Śledźcie komunikaty lokalnych służb i stosujcie się do zaleceń. Dla wszystkich odwiedzających Seul oznacza to przygotowanie się na chaos, tłumy i korki, które mogą trwać od rana do wieczora w dniu wydarzenia.

Utrudnienia mogą objąć także placówki dyplomatyczne, w tym ambasadę RP. MSZ przypomina o rejestracji w systemie Odyseusz – to ułatwia kontakt w sytuacjach kryzysowych.

Turystyka w Korei Południowej kwitnie. Nie tylko za sprawą k-popu

K‑pop popularyzuje Koreę Południową na całym świecie. Nadchodzący koncert BTS w Seulu ma przyciągnąć ogromną liczbę fanów – tylko tys. darmowych miejsc rozeszło się w kilka minut, ale władze szacują, że w centrum miasta może pojawić się nawet do ok. 260 tys. osób w dniu koncertu.

K-pop w ostatnich latach okazał się wizytówką Korei Południowej, a jego popularność wpływa nie tylko na scenę muzyczną. Dociera on także do kina, czego dowodem są dwa Oscary dla "K-popowych łowczyń demonów" i zapowiedź kolejnej części animowanego hitu Netflixa.

