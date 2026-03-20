Kiedy koncert BTS na żywo w serwisie Netflix? To będzie wielkie wydarzenie

BTS powraca! Największy k-popowy zespół na świecie wystąpi już w sobotę w Seulu. To będzie pierwszy koncert południowokoreańskiego boysbandu po służbie wojskowej. Netflix przygotował transmisję na żywo z wydarzenia na placu Gwanghwamun. Podpowiadamy, o której godzinie się zacznie.

Jeśli macie gdzieś w mieszkaniu lightsticki, pora się w nie uzbroić. BTS wracają po raz pierwszy od ponad trzech lat. Chłopaki z boysbandu odbyli już obowiązkową służbę wojskową i są gotowi znów zawojować światową scenę muzyczną. RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V i Jungkook ogłosili trasę koncertową promujący ich dziesiąty album studyjny pod tytułem Arirang, który odnosi się do nieoficjalnego hymnu narodowego Koreańczyków.

W ciągu godziny wyprzedały się wszystkie koncerty w ramach Arirang World Tour zapowiedziane w Korei Południowej, Ameryce Północnej i Europie. Na Bangtan Boys czeka ponad 150 mln fanów z całego świata. Niestety nie wszystkim członkom ARMY (fanklubu BTS) dopisało szczęście – wielu osobom nie udało się zdobyć upragnionych biletów. Netflix postanowił wyciągnąć do wszystkich pomocną dłoń i zorganizować transmisję na żywo z pierwszego koncertu Koreańczyków.

O której godzinie oglądać koncert BTS na żywo na Netflixie?

Przełomowy koncert BTS, który odbędzie się na historycznym placu Gwanghwamun w Seulu (przed główną bramą zabytkowego pałacu Gyeongbokgung), obejrzymy na żywo w serwisie streamingowym Netflix już w sobotę (21 marca) o godz. 12:00 czasu polskiego. W Korei Południowej występ wystartuje o godz. 20:00.

Setlista z nadchodzącego koncertu nie jest jeszcze znana, ale możemy spodziewać się na niej przede wszystkim utworów z płyty Arirang, a także największych hitów boybandu (m.in. "Fire", "FAKE LOVE", "IDOL", "Black Swan", "Mikrokosmos", "ON" i "Butter").

Według niepotwierdzonych doniesień występ ma trwać około 3 godzin, co wielu fanów uważa za znak, że podczas koncertu chłopaki znajdą czas na kawałki z ich solowych karier. ARMY czeka na m.in. "Killin' It Girl" j-hope'a oraz "Haegeum" SUGI (aka Agusta D).

Ze względu na skalę koncertu MSZ wydało jasny komunikat dla Polaków przebywających w stolicy Korei Południowej: jeśli nie musicie, lepiej nie próbujcie w tym czasie przemieszczać po rejonie Gwanghwamun. Śledźcie komunikaty lokalnych służb i stosujcie się do zaleceń. Dla wszystkich odwiedzających Seul oznacza to przygotowanie się na chaos, tłumy i korki.

Kiedy premiera płyty Arirang BTS?

Dzień przed głośnym wydarzeniem, czyli w piątek (20 marca), BTS wypuści album Arirang. Lista utworów z płyty prezentuje się następująco:

1. Body to Body

2. Hooligan

3. Aliens

4. FYA

5. 2.0.

6. No. 29

7. SWIM (główny singiel)

8. Merry Go Round

9. NORMAL

10. Like Animals

11. they don’t know ’bout us

12. One More Night

13. Please

14. Into the Sun

Tytuł dziesiątego krążka BTS nawiązuje do pieśni ludowej o pokonywaniu przeciwności losu, która była symbolem walki z japońskim kolonializmem w latach 1910-1945, choć jej korzenie sięgają daleko, daleko wstecz. Przy tworzeniu najnowszej płyty słynny boysband czerpał inspiracje z historii 7 Koreańczyków, którzy pod koniec XIX wieku uciekli z ojczyzny do Stanów Zjednoczonych, by zdobyć tam wykształcenie.