Fani obejrzą koncert Harry'ego Stylesa na Netflixie Fot. materiały prasowe

Netflix szykuje muzyczne wydarzenie dla fanów Harry’ego Stylesa. Platforma pokaże zapis premierowego koncertu z materiałem z jego nowej płyty – i to zaledwie dwa dni po jej oficjalnym debiucie. "Harry Styles. One Night in Manchester" trafi do serwisu 8 marca.

Już 6 marca ukaże się czwarty studyjny album artysty "Kiss All The Time. Disco, Occasionally". Dla fanów, którzy nie znajdą się tego dnia w Manchesterze, dobra wiadomość jest taka, że premierowy koncert "One Night Only" z hali Co-op Live zostanie zarejestrowany i udostępniony globalnie na Netfliksie. Premiera zaplanowana jest na 8 marca o godz. 20:00.

Wydarzenie ma być pierwszą okazją do usłyszenia nowych utworów na żywo – jeszcze przed startem zapowiadanej trasy "Together, Together". Za produkcję odpowiada Fulwell Entertainment. Netflix podkreśla, że dzięki transmisji "Harry Styles. One Night in Manchester" fani z całego świata będą mogli uczestniczyć w premierze "na jednakowych warunkach", bez względu na miejsce zamieszkania.

Czwarty album Harry'ego Stylesa powtórzy sukces "Harry's House"?

"Kiss All the Time. Disco, Occasionally" to czwarta płyta Harry'ego Stylesa i jego pierwszy premierowy materiał od czasu "Harry's House" z 2022 roku, który przyniósł Stylesowi nagrodę Grammy za Album Roku i globalny sukces singla "As It Was".

W komunikacie zapowiadającym album czytamy, że "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" ma być "głęboko osobistym wyznaniem", a otwierający go utwór "Aperture" nadaje całości eksperymentalny, odważny ton. Styles ponownie współpracował przy produkcji z Kidem Harpoonem, swoim wieloletnim partnerem kreatywnym.

Dodajmy, że kariera 32-letniego Brytyjczyka w ostatniej dekadzie nabrała tempa, które trudno porównać z czymkolwiek w jego pokoleniu.

Były członek boysbandu One Direction, który odniósł gigantyczny sukces na całym świecie, od czasu solowego debiutu w 2017 roku konsekwentnie buduje wizerunek twórcy balansującego między mainstreamowym popem a bardziej autorskim podejściem do muzyki. 22-miesięczna trasa "Love On Tour" zakończona w 2023 roku tylko umocniła jego pozycję jednego z najważniejszych koncertowych nazwisk na świecie.

Koncertowy zapis z Manchesteru będzie więc nie tylko elementem promocji nowego albumu, ale też... testem. Czy po kilkuletniej przerwie Styles utrzyma zainteresowanie na poziomie, do którego przyzwyczaił branżę i publiczność? Odpowiedź poznamy już 8 marca. Na razie reakcje na jego pierwszy singiel "Aperture" są mieszane...