Sprawdziliśmy zarobki Polaków i policzyliśmy, ile trzeba pracować, by kupić kawalerkę w Warszawie za gotówkę.

GUS podał nowe dane dotyczące średnich wynagrodzeń Polaków. Ale mediana zarobków jest sporo niższa, a to właśnie ona precyzyjniej pokazuje, ile pieniędzy miesięcznie ma do dyspozycji przeciętny Kowalski. Sprawdziliśmy, ile lat musi pracować statystyczny Polak, żeby kupić za gotówkę kawalerkę w Warszawie.

Wynagrodzenia Polaków są coraz wyższe – wynika z danych regularnie publikowanych przez GUS. W nowym raporcie wykazano ponowny wzrost średnich zarobków, które w lutym tego roku wyniosły już ponad 9 tys. zł brutto. Ale pamiętajmy, że mediana płac lepiej odzwierciedla realne zarobki przeciętnego pracownika.

Ile zarabiają Polacy? Średnie zarobki i mediana płac

Średnie zarobki w firmach zatrudniających ponad dziewięć osób w lutym tego roku wyniosły 9135,69 zł brutto. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że to oznacza podwyżki o 6,1 proc. w skali roku oraz o 1,5 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Należy mieć jednak na uwadze, że średnie płace mogą być zawyżane przez wąską grupę otrzymujących najwyższe wynagrodzenia.

Chcąc ocenić, jak żyje statystyczny Polak, sprawdźmy więc medianę wynagrodzeń. To wartość środkowa, która dzieli wszystkich pracowników na dwie równe grupy: połowa z nich zarabia mniej, a połowa więcej. Ta zaś jest znacznie niższa. Najnowsze dane GUS obejmują wrzesień 2025 roku. Mediana zarobków wynosiła wtedy 7145,33 zł brutto, to jest o 1,8 proc. mniej w stosunku do poprzedniego miesiąca (sierpnia), ale o 6,9 proc. więcej w porównaniu z wrześniem 2024 roku.

Jak długo trzeba pracować, żeby kupić kawalerkę w Warszawie za gotówkę? Sprawdzamy

Średnia cena kawalerki w Warszawie – i mówimy tu o nieruchomościach o powierzchni od 25 do 36 m2 – to, jak wynika z danych serwisu Morizon.pl, 625 449 zł. To oznacza, że stawka za metr kwadratowy wynosi średnio prawie 21 tys. zł. Jak długo trzeba pracować na własne, niewielkie "m" za gotówkę?

Osoba zarabiająca średnią krajową otrzymuje na konto około 6560 zł miesięcznie. To oznacza, że gdyby odkładała całą pensję, pełną kwotę na kawalerkę uzbierałaby w ciągu ośmiu lat. Tymczasem pracownik, którego wypłata oscyluje w granicach mediany, ma "na rękę" około 5200 złotych. Przeciętny Polak mógłby zatem kupić własną kawalerkę w Warszawie za gotówkę po około 10 latach, zakładając, że odkładałby na ten cel całe wynagrodzenie.

Ale bądźmy realistami. Pomińmy tym razem fakt, że nieruchomości drożeją (to istotne, ale jednocześnie w dłuższej perspektywie trudne do przewidzenia), dodajmy za to koszty utrzymania w Warszawie. Lokalny serwis Wawa.info pokusił się o stworzenie zestawienia kosztów na 2025 rok. Zgodnie z zawartymi w nim danymi za wynajem kawalerki trzeba zapłacić co najmniej 3150 zł (z opłatami), a za miesięczne zakupy w wersji "normalnej" 900-1100 zł. Są jeszcze opcjonalne koszty: 130 zł za bilet miesięczny ZTM w 1. strefie lub 208 zł w strefach 1+2.

Skupmy się na podstawowym życiu w Warszawie, bez doliczania dodatkowych kosztów, takich jak paliwo czy usługi. Sam wynajem mieszkania, zakupy i transport miejski w 1. strefie kosztują, uśredniając, około 4280 zł. To oznacza, że w portfelu singla zostanie 2280 zł, jeśli zarabia on średnią pensję. Osoba, której wypłata jest równa medianie, odłoży co miesiąc 920 złotych.

To oznacza, że singiel o zarobkach równych średniej krajowej kupi własną kawalerkę w Warszawie za gotówkę po... prawie 23 latach odkładania pieniędzy. Tymczasem przeciętny Kowalski, na konto którego wpływa pensja równa medianie zarobków, musiałby odkładać na ten cel przez ponad 56 lat. W tym drugim przypadku osoba, która zaczęła pracować w wieku lat osiemnastu, w momencie kupna kawalerki miałaby 74 lata.