Gdzie wyrzucać stare ubrania, bieliznę i inne tekstylia? Błąd kosztuje nawet 5000 zł
Ubrań nie można już wyrzucać do czarnego kosza na śmieci. Co z nimi zrobić? Fot. TN Creative Visuals / Shutterstock

Wiosenne porządki w szafach i szufladach mogą nas słono kosztować. Ubrań, bielizny i innych tekstyliów nie można wrzucać do czarnego kontenera na odpady zmieszane. Teoretycznie mamy teraz wiele sposobów na legalne pozbycie się starych ciuchów, ale te najwygodniejsze są dostępne nielicznym w Polsce.

Nowe przepisy wprowadzono 1 stycznia 2025 roku, więc minęło już kilkanaście miesięcy, ale problem segregacji tekstyliów wciąż nie został rozwiązany w całym kraju. Wyrzucenie nawet pojedynczej dziurawej skarpetki w legalny sposób w wielu gminach wymaga wielokilometrowych podróży do PSZOK-ów. Jakie są jeszcze opcje?

Segregacja ubrań. Co musi trafić do specjalnych punktów?

Zgodnie z nowymi wytycznymi lista przedmiotów, których pod żadnym pozorem nie wolno wrzucać do zwykłego kosza, jest bardzo długa. Obejmuje ona nie tylko ubrania, ale niemal wszystko, co jest wykonane z materiału. Co wchodzi w skład selektywnej zbiórki odpadów? Lista ze strony resortu klimatu i środowiska jest długa:

  • odzież i obuwie
  • pościel i koce
  • zasłony i firany
  • ręczniki i obrusy
  • bielizna i skarpetki
  • rękawiczki, czapki i szaliki
  • portfele, torebki i paski
  • galanteria skórzana i plecaki
  • pluszowe zabawki
  • dywany

    • Nawet jeśli rzecz jest wykonana w 100 proc. ze sztucznego poliestru, to i tak nie może trafić do żółtego kosza na plastik. Po prostu tekstylia stały się zupełnie oddzielną frakcją odpadów.

    logo
    Fot. gov.pl

    Mandat za złą segregację tekstyliów. Ile zapłacimy za błąd?

    Niestosowanie się do nowych zasad segregacji może być kosztowne. Jak przypomina portal MamaDu, za wyrzucanie ubrań do odpadów zmieszanych grozi mandat w wysokości 500 zł. Na tym jednak nie koniec problemów, ponieważ w najbardziej drastycznych przypadkach sprawa może trafić do sądu. W takiej sytuacji grzywna może wzrosnąć nawet do 5000 zł.

    Dodatkowo, jeśli firma wywożąca śmieci zauważy tekstylia w niewłaściwym kontenerze, gmina może nałożyć na całą wspólnotę lub posesję karną stawkę za wywóz nieczystości. Opłaty te potrafią wzrosnąć nawet o 400 proc. Zatem przez złą segregację zapłacimy nie tylko my, ale i sąsiedzi.

    Zobacz także

    logo
    Nowy kolor worka na śmieci. Mieszkańcy nie muszą już robić wycieczek do PSZOK-ów
    logo
    To miasto wprowadza pomarańczowe worki na śmieci. Mam nadzieję, że inni weźmą przykład
    logo
    Musi wziąć urlop, by wyrzucić dziurawe majtki. Absurdalny przepis doprowadził go do szału
    logo
    Gdzie wyrzucić zbity kubek i inne stłuczone naczynia? Wielu z nas robi to źle
    logo
    Segregacja śmieci to koszmar. Za chwilę będziemy mieć 11 pojemników w domu?
    logo
    Do PSZOK w Słupsku nie trzeba chodzić od 1 stycznia. Reszta Polski też na to czeka

    Gdzie oddać zużyte ubrania i inne tekstylia?

    Jeśli ubrania są jeszcze w dobrym stanie, to masz łatwiej. Możesz skorzystać z darmowych wysyłek np. w InPost, oddać je do kontenerów organizacji charytatywnych lub sprzedać na popularnych platformach w stylu Vinted. Często prowadzone są też zbiórki odzieży dla potrzebujących.

    Gorzej, jeśli tekstylia nie nadają się już do noszenia, bo są zniszczone, znoszone, dziurawe, poplamione. Wtedy lista opcji maleje i zaczynają się schody:

  • PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) – jest ich po kilka w każdej gminie, ale często są oddalone od centrum i otwarte, gdy większość osób pracuje.
  • Fioletowe/pomarańczowe worki lub kontenery – dostępne od paru miesięcy w nielicznych miastach, jak m.in. Ustroń, Gliwice, Słupsk czy Kielce.
  • Mobilne punkty zbiórki (MPSZOK) – pojazdy lub kontenery pojawiające się według harmonogramu w wybranych punktach np. w Warszawie i Bydgoszczy.
  • Odbiór spod domu – niektóre samorządy (np. gmina Krzeszowice) odbierają tekstylia spod drzwi w określonych dniach jak w przypadku innych odpadów.

    • Sprytny sposób na ominięcie systemu

    Prawo jest surowe i niedostosowane do realiów, ale istnieje legalna metoda na pozbycie się pojedynczych sztuk zniszczonej odzieży bez wyprawy na drugi koniec miasta. Wystarczy, że zrobimy z niej... szmatkę.

    "Zanieczyszczone, zużyte materiały, które były wykorzystywane np. do sprzątania, można w incydentalnych przypadkach wyrzucać do pojemnika przeznaczonego na odpady zmieszane" – wyjaśniło Ministerstwo Klimatu i Środowiska w informacji dla PAP.

    Wystarczy zatem użyć starej koszulki czy skarpetki do wytarcia podłogi lub rozlanego soku, aby zgodnie z prawem mogła ona trafić do czarnego kosza. Nie przejdzie to jednak niestety w przypadku butów i innych rzeczy...

    Trzeba też pamiętać o jednym bardzo ważnym wyjątku. Jeśli ubranie vel ścierka zostanie nasączone silną chemią, olejem silnikowym lub rozpuszczalnikiem, staje się już odpadem niebezpiecznym. W takim przypadku jedyną legalną drogą utylizacji pozostaje wizyta w PSZOK-u.