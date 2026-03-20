Barbara Nowacka o nieobowiązkowej edukacji zdrowotnej. Youtube.com/TVP Info

Minister edukacji Barbara Nowacka w nowym wywiadzie odniosła się do kwestii edukacji zdrowotnej, która jest przedmiotem nieobowiązkowym. – Jeżeli jest decyzja na szczeblu wysokim w rządzie, to minister musi się tej decyzji podporządkować – przekazała. Zapytano ją też o "małą rekonstrukcję" rządu Donalda Tuska.

W czwartek w naTemat informowaliśmy, że w rządzie Donalda Tuska mają szykować się zmiany. Chodzi o tzw. małą rekonstrukcję, która miałaby poprawić notowania koalicji rządzącej. W nieoficjalnych doniesieniach podaje się, że zmiany mogłyby objąć kilka resortów.

Będą zmiany w rządzie Donalda Tuska. Barbara Nowacka o przyszłości w MEN

Według RMF FM niepewna pozostaje przyszłość m.in. ministry edukacji Barbary Nowackiej. Dziennikarze twierdzą, że podobno Tusk oczekuje od niej większej stanowczości przy podejmowaniu decyzji, np. dotyczących edukacji zdrowotnej, czyli przedmiotu, który wciąż jest nieobowiązkowy.

Podczas wizyty w programie "Graffiti" Nowacka odniosła się do informacji na temat możliwej małej rekonstrukcji rządu oraz swojej sytuacji w MEN. – Każdy minister, w każdej chwili, może być przez premiera odwołany. Więc dowiemy się tego po prostu od premiera – zaznaczyła.

Następnie została zapytana o rzekome zarzuty szefa rządu do jej pracy, a także jej rozmowę z Tuskiem, która toczyła się w szerszym gronie.

– Nie wiem tego, bardzo mi przykro. Nie wiem, skąd mają taką informację – mówiła Nowacka. – Natomiast rozmowa dotyczyła tego, że ze względu na to, że wiele partii koalicyjnych jest zainteresowanych zakazem telefonów w szkołach. Prośba premiera była, żeby ten fragment, który zapowiedzieliśmy w ramach projektu poselskiego Koalicji Obywatelskiej dotyczącego ograniczenia dostępu do social mediów, żeby ten fragment był procedowany jako rządowy – wyjaśniła również.

Barbara Nowacka w programie "Graffiti" deklarowała też, że zakaz mediów społecznościowych dla osób poniżej 15. roku życia ma zacząć obowiązywać jeszcze w tym roku. Jak tłumaczyła, osobom, które nie spełniają kryterium wiekowego, logowanie na takich platformach uniemożliwi europejski portfel tożsamości, nad którym pracuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Nowacka o nieobowiązkowej edukacji zdrowotnej

Od 1 września 2025 roku w szkołach pojawił się nowy przedmiot: edukacja zdrowotna. Zastąpił on wychowanie do życia w rodzinie, ale – przynajmniej na razie – jest nieobowiązkowy. Jak to z zajęciami "dla chętnych" bywa, uczęszcza na nią 30 proc. uczniów.

Barbara Nowacka zapowiedziała, że do końca marca zapadnie decyzja, czy w kolejnym roku szkolnym, czyli od września 2026 roku, edukacja zdrowotna stanie się przedmiotem obowiązkowym. Jednocześnie zapytana, czy uważa wspomnianą frekwencję za sukces, odpowiedziała: "Uważam, że ten przedmiot jest potrzebny".

– W momencie, kiedy z przyczyn stricte politycznych musiał zostać stworzony jako przedmiot nieobowiązkowy wiadome było, że takie będą konsekwencje. Młodzież nie chodzi na przedmioty nieobowiązkowe. To sobie trzeba jasno powiedzieć – wskazała.