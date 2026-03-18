Awantura o "Pana Tadeusza"

Ministerstwo Edukacji Narodowej z Barbarą Nowacką na czele usuwa epopeję Mickiewicza z programu szkół podstawowych? W sieci zawrzało, ale prawda o zmianach jest zupełnie inna i mniej sensacyjna, niż podają w swoich postach niektórzy politycy.

Wokół narodowej epopei rozpętała się prawdziwa burza, która z merytoryczną dyskusją o edukacji ma niewiele wspólnego. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi od września uczniowie szkół podstawowych nie będą już musieli mierzyć się z pełną treścią "Pana Tadeusza". Decyzja ta wywołała lawinę komentarzy, jednak większość z nich opiera się na błędnej interpretacji intencji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Afera o "Pana Tadeusza" w mediach społecznościowych

W ostatnich dniach informacja o rzekomym "wyrzuceniu" Adama Mickiewicza z polskich szkół stała się paliwem dla polityków, szczególnie ze środowisk prawicowych. Sieć zalała fala komentarzy, w których tysiące ludzi żywo atakowało ministrę edukacji narodowej Barbarę Nowacką, zarzucając jej niszczenie tożsamości narodowej i uderzanie w fundamenty polskiej kultury. Posty o "końcu Pana Tadeusza" były powielane dalej bez jakiejkolwiek weryfikacji.

Jak się jednak okazało, cała afera to klasyczny fake news, który bazuje na niedopowiedzeniach i celowym wprowadzaniu opinii publicznej w błąd. Epopeja narodowa nigdzie nie znika – zmienia się jedynie prawdopodobnie etap edukacji, na którym będzie szczegółowo omawiana.

Fakty kontra dezinformacja: Co mówi rozporządzenie?

Zacznijmy od konkretów. Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym nowej podstawy programowej, które zostało przyjęte 11 marca 2026 roku, "Pan Tadeusz" rzeczywiście przestaje być lekturą obowiązkową, ale wyłącznie w szkole podstawowej. Zmiany te mają być wprowadzane stopniowo, począwszy już od 1 września tego roku.

Najważniejszym elementem, który w internetowych dyskusjach bywa pomijany, jest fakt, że nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych nie została jeszcze ogłoszona, więc nie wiemy, czy nie pojawi się w niej epopeja Mickiewicza. Jest to scenariusz wysoko prawdopodobny, z uwagi na to, że przez długi okres "Pan Tadeusz" był właśnie lekturą obowiązkową w liceach i technikach. To reforma z 2017 roku, za czasów ministry edukacji Anny Zalewskiej, przeniosła dzieło Mickiewicza do podstawówek.

Głos polonistek: "Mickiewicz to wyzwanie dla 13-latka"

Do dyskusji, obok polityków i oburzonych internautów, włączyli się również nauczyciele. Polonistki, w tym te aktywne w mediach społecznościowych, apelują o zachowanie spokoju i ostrożność w powielaniu sensacyjnych nagłówków. Ich zdaniem możliwe przesunięcie omawiania epopei ma na celu przede wszystkim lepsze dopasowanie treści do wieku uczniów. Złożony, archaiczny język, ogromny kontekst historyczny oraz bogactwo odniesień kulturowych sprawiają, że młodsze dzieci często nie są w stanie w pełni zrozumieć i docenić przekazu lektury.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w szkole średniej, gdzie większa dojrzałość emocjonalna i wiedza historyczna pozwalają uczniom na głębsze wejście w tekst Mickiewicza. Obecne zmiany można więc postrzegać nie jako cenzurę czy wyrzucanie klasyki, lecz jako powrót do wcześniejszej, sprawdzonej praktyki, która pozwala uczniom zrozumieć arcydzieło wtedy, gdy są na to gotowi.

Walka o czas w szkole

Reforma podstawy programowej to nie tylko przesuwanie lektur, ale też próba odciążenia przeładowanych programów. Nauczyciele od lat alarmują, że dzieci w podstawówkach są przytłoczone ilością materiału, przez co nauka języka polskiego często staje się mechanicznym "zaliczaniem" kolejnych tytułów, zamiast rozwijania pasji do czytania.

Wyjęcie tak obszernego i wymagającego dzieła jak "Pan Tadeusz" z programu szkoły podstawowej daje nauczycielom cenną przestrzeń na omówienie tekstów bardziej przystępnych, które mogą faktycznie zainteresować współczesnego nastolatka. To z kolei buduje kompetencje czytelnicze, które zaowocują w liceum, gdy uczeń z większym przygotowaniem wejdzie w świat Soplicowa.