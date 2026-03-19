Zza politycznych kuluarów do mediów wyciekły nowe informacje w sprawie rekonstrukcji rządu, którą szykuje Donald Tusk. Zmiany mają zajść w kluczowych ministerstwach: zdrowia, edukacji i kultury. Czarne chmury miały też zawisnąć nad Pauliną Hennig-Kloską z Ministerstwa Klimatu.

Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Już za nieco ponad rok pójdziemy do urn oddać swój głos. Przyjdzie więc czas rozliczeń obecnego rządu. Tymczasem w mediach pojawiły się doniesienia, że rząd planuje zmiany w kilku resortach, których celem ma być poprawa notowań.

Szykują się zmiany w rządzie. Hennig-Kloska brana pod uwagę

Chodzi o "małą rekonstrukcję" – pojawiły się głosy. Ma ona nastąpić jeszcze przed wakacjami. W nieoficjalnych rozmowach najczęściej przewijają się plany premiera dotyczące czterech ministerstw: kultury, zdrowia, edukacji i klimatu.

Zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak pytany przez Polsat News o zmiany w rządzie tylko się uśmiechnął i przyznał, że "nawet gdyby wiedział, to by nie powiedział". – Każdy, kto przyjmuje zaszczytne powołanie od szefa rządu, ma świadomość, że razem z nim przygotowany jest również drugi dokument. Nie ma w nim daty i nie ma podpisu, ale to jest odwołanie z funkcji – dodał.

Na stronie Polsat News ukazały się wieści o tym, że "Paulina Hennig-Kloska ma znaleźć się w gronie ministrów, których będzie chciał wymienić Donald Tusk". Ten news jednak szybko zniknął, ale pozostała wypowiedź samej polityczki.

– To jest oczywiście prawo pana premiera. Jeżeli chodzi o Ministerstwo Klimatu i Środowiska, po zmianach w parlamencie powierzył mi dalsze kierowanie resortem i na ten moment decyzji pana premiera w tej sprawie nie znam i nie wiadomo mi, żeby miały takie zapaść – mówiła Hennig-Kloska.

Nowacka też może stracić stanowisko

Z kolei RMF FM wymieniło trzy inne nazwiska członkini rządu, które mogą drżeć o swoje posady. Mowa tutaj między innymi o Barbarze Nowackiej. Premier podobno oczekuje od ministry większej stanowczości przy podejmowaniu decyzji. Nawiązano m.in. do edukacji zdrowotnej, która mimo zapowiedzi wciąż pozostaje nieobowiązkowa.

Ostatnio słyszeliśmy też o tym, że resort przyspieszył prace nad wprowadzeniem zakazu używania smartfonów przez dzieci w szkołach, po tym, jak Nowacka porozmawiała z Tuskiem. Sama zainteresowana natomiast wieści o swojej niepewnej sytuacji w Ministerstwie Edukacji skomentowała w Polsat News krótko: – Premier zawsze ma prawo podejmować decyzję. (…) Każdy minister jest zależny od decyzji premiera.

Minister zdrowia też nie zagrzała miejsca w resorcie na długo...

Niespełna rok temu, a dokładnie w lipcu 2025 roku resort zdrowia wzięła pod swoje kierownictwo Jolanta Sobierańska-Grenda. Okazuje się jednak, że i ta pani minister może niedługo zostać odwołana.

Takich ustaleń dokonało RMF FM. – W zdrowiu ciężko jest dokonać przełomowych zmian, szczególnie na nieco ponad rok przed wyborami – mówił rozmówca rozgłośni, którego nazwiska nie ujawniono, ale wiadomo, że kiedyś sam pracował w Ministerstwie Zdrowia.

Kultura też do zmiany? Są doniesienia o Cienkowskiej

– To odpartyjnienie nie było dobrym pomysłem. Wszyscy to mówili otwarcie od PSL-u po Lewicę – miał stwierdzić inny polityk z KO. Swojego ministra w rządzie ma stracić Polska 2050, w której doszło ostatnio do rozłamu.

Z funkcji szefowej resortu kultury ma zostać zwolniona Marta Cienkowska. Jak podano, za polityczkę ma wejść przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, najpewniej wiceszef resortu Maciej Wróbel.