Jaka jest cena wybudowania 100-metrowego domu w 2026 roku? Eksperci policzyli średnie koszty Fot. jarizPJ / Shutterstock

Robi się coraz cieplej, więc startuje sezon budowlany, ale ceny materiałów i robocizny mogą zmrozić. Zbudowanie od zera własnego domu jest obecnie o blisko połowę droższe w porównaniu do stawek sprzed zaledwie pięciu lat. Co podrożało najbardziej?

REKLAMA

Ceny mieszkań ustabilizowały się na poziomie niewiele wyższym niż przed rokiem, a w niektórych miastach nawet potaniały. Dzieje się tak pomimo wojny na Bliskim Wschodzie. Wciąż jednak jest drogo i wiele osób zastanawia się, czy nie lepiej wybudować własny dom. Cenowo taka inwestycja wypada podobnie do zakupu apartamentu w centrum dużej metropolii. Czy w 2026 roku też tak jest?

Budowa domu w 2026 roku. Co najbardziej podrożało?

"Początek sezonu budowlanego przynosi inwestorom chłodne zderzenie z rzeczywistością. Budowa domu jest dziś nawet o 50 proc. droższa niż pięć lat temu" – podają autorzy raportu opublikowanego przez Rankomat.pl.

REKLAMA

Na szczęście na początku 2026 roku ceny materiałów budowlanych również się ustabilizowały. Z opublikowanych danych Grupy PSB Handel S.A. dowiadujemy się, że w styczniu uśredniony wzrost wyniósł zaledwie 0,4 proc. rok do roku.

Wyższy wzrost cen widać przy podziale na poszczególne kategorie. Najbardziej podrożały elementy drewniane, bo aż o 15 proc. W górę idą też stawki za robociznę. Specjaliści z serwisu wielkiebudowanie.pl ostrzegają w raporcie, że w 2026 roku wypłaty dla fachowców podskoczą o kolejne 4 proc. Wciąż napięta i niepewna sytuacja na Bliskim Wschodzie może jednak przyczynić się do wzrostów cen surowców.

REKLAMA

Kosztorys budowy domu 100 m2 w stanie deweloperskim

Dane z rynku pozwalają wyliczyć przeciętny budżet dla stumetrowego domu. Doprowadzenie go do stanu deweloperskiego kosztuje w obecnych warunkach średnio 441 tysięcy złotych. Dla porównania, w 2021 roku na taki sam cel wystarczyło zaledwie 300 tysięcy złotych, czyli wzrost o 47 proc.

Rankomat oparł swoje wyliczenia na podstawie informacji z serwisu kb.pl. Poniżej prezentujemy podział na główne kategorie wraz z kosztem poszczególnych elementów. Rozwinięte jest to o szczegółowe koszty za metr w zamieszczonych tabelkach

REKLAMA

1. Dach ( 112 024,75 zł )

Największym kosztem w tej sekcji jest więźba, czyli szkielet dachu (prawie 40 tys. zł) oraz dachówka ceramiczna (ponad 30 tys. zł).

Więźba: 39 496,00 zł Dachówka: 30 878,13 zł Docieplenie stropu: 19 956,94 zł Podbitka: 11 175,44 zł Pozostałe (rynny, membrana, wyłaz): 10 518,24 zł

2. Mury i konstrukcja ( 140 113,58 zł )

Drewniany strop kosztuje niemal tyle samo co fundamenty.

Strop drewniany: 46 736,14 zł Fundamenty: 46 137,70 zł Ściany (nośne + działowe): 34 789,03 zł Kominy (wszystkie etapy): 12 450,71 zł

Fot. Rankomat.pl

3. Wykończenie i instalacje ( 195 910,00 zł )

Najdroższa kategoria, bo stanowi 41 proc. całości. Sam montaż kotłowni i ocieplenie ścian to łącznie prawie 80 tys. zł.

Ocieplenie i elewacja: 48 750,00 zł Kotłownia z kotłem gazowym: 29 900,00 zł Tynki: 24 300,00 zł Instalacje (Elektr., Wod-Kan, C.O., Podłogówka): 41 860,00 zł Posadzka i parapety: 13 200,00 zł

4. Stolarka ( 30 794,56 zł )

Najtańszy element całej budowy.

Okna PCV: 18 755,01 zł Drzwi zewnętrzne: 6 913,87 zł Brama garażowa: 5 125,68 zł

Fot. Rankomat.pl

Całkowity koszt budowy jest jeszcze wyższy. Gdzie zaoszczędzić?

Powyższe sumy to tylko stan deweloperski, więc zaledwie punkt wyjścia. Nie obejmują one zakupu działki czy mediów. Same materiały budowlane odpowiadają zazwyczaj za 60–70 proc. całości. "W praktyce całkowity koszt inwestycji, wraz z działką, przyłączami i wykończeniem wyniesie ok. 650–900 tys. zł" – zaznaczają analitycy Rankomat.

REKLAMA

Specjaliści podpowiadają, że oszczędności można szukać w kilku aspektach:

Gotowy lub darmowy projekt – gotowy projekt domu do 100 m2 to koszt rzędu 2,5–5 tys. zł, podczas gdy za projekt indywidualny trzeba zapłacić od 15 do 30 tys. zł. Można też skorzystać z całkowicie bezpłatnych projektów udostępnianych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Samodzielne prace i sprytne zakupy – część wydatków można ograniczyć poprzez samodzielne wykonanie wybranych prac wykończeniowych oraz kupowanie materiałów w promocjach lub poza szczytem sezonu. Porównywanie ofert wykonawców – zawsze warto porównać oferty, a nie brać pierwszej ekipy z wierzchu. Nie ma też co żałować pieniędzy na profesjonalnych i sprawdzonych fachowców, bo poprawki później mogą wyjść nas drożej. Lokalizacja i posiadanie działki – budowa na własnej działce oczywiście obniża koszty całej inwestycji. Warto też rozejrzeć się po różnych lokalizacjach. Ceny zaczynają ponad 100 zł za m2 w woj. lubelskim i lubuskim, w Gorzowie Wielkopolskim wynoszą średnio 132 zł za m2, w Warszawie 1373 zł za m2, a blisko wybrzeża na Pomorzu mogą przekraczać nawet 2000 zł za m2.

REKLAMA