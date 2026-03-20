Robi się coraz cieplej, więc startuje sezon budowlany, ale ceny materiałów i robocizny mogą zmrozić. Zbudowanie od zera własnego domu jest obecnie o blisko połowę droższe w porównaniu do stawek sprzed zaledwie pięciu lat. Co podrożało najbardziej?
Ceny mieszkań ustabilizowały się na poziomie niewiele wyższym niż przed rokiem, a w niektórych miastach nawet potaniały. Dzieje się tak pomimo wojny na Bliskim Wschodzie. Wciąż jednak jest drogo i wiele osób zastanawia się, czy nie lepiej wybudować własny dom. Cenowo taka inwestycja wypada podobnie do zakupu apartamentu w centrum dużej metropolii. Czy w 2026 roku też tak jest?
Budowa domu w 2026 roku. Co najbardziej podrożało?
"Początek sezonu budowlanego przynosi inwestorom chłodne zderzenie z rzeczywistością. Budowa domu jest dziś nawet o 50 proc. droższa niż pięć lat temu" – podają autorzy raportu opublikowanego przez Rankomat.pl.
Na szczęście na początku 2026 roku ceny materiałów budowlanych również się ustabilizowały. Z opublikowanych danych Grupy PSB Handel S.A. dowiadujemy się, że w styczniu uśredniony wzrost wyniósł zaledwie 0,4 proc. rok do roku.
Wyższy wzrost cen widać przy podziale na poszczególne kategorie. Najbardziej podrożały elementy drewniane, bo aż o 15 proc. W górę idą też stawki za robociznę. Specjaliści z serwisu wielkiebudowanie.pl ostrzegają w raporcie, że w 2026 roku wypłaty dla fachowców podskoczą o kolejne 4 proc. Wciąż napięta i niepewna sytuacja na Bliskim Wschodzie może jednak przyczynić się do wzrostów cen surowców.
Kosztorys budowy domu 100 m2 w stanie deweloperskim
Dane z rynku pozwalają wyliczyć przeciętny budżet dla stumetrowego domu. Doprowadzenie go do stanu deweloperskiego kosztuje w obecnych warunkach średnio 441 tysięcy złotych. Dla porównania, w 2021 roku na taki sam cel wystarczyło zaledwie 300 tysięcy złotych, czyli wzrost o 47 proc.
Rankomat oparł swoje wyliczenia na podstawie informacji z serwisu kb.pl. Poniżej prezentujemy podział na główne kategorie wraz z kosztem poszczególnych elementów. Rozwinięte jest to o szczegółowe koszty za metr w zamieszczonych tabelkach
1. Dach (112 024,75 zł)
Największym kosztem w tej sekcji jest więźba, czyli szkielet dachu (prawie 40 tys. zł) oraz dachówka ceramiczna (ponad 30 tys. zł).
2. Mury i konstrukcja (140 113,58 zł)
Drewniany strop kosztuje niemal tyle samo co fundamenty.
3. Wykończenie i instalacje (195 910,00 zł)
Najdroższa kategoria, bo stanowi 41 proc. całości. Sam montaż kotłowni i ocieplenie ścian to łącznie prawie 80 tys. zł.
4. Stolarka (30 794,56 zł)
Najtańszy element całej budowy.
Całkowity koszt budowy jest jeszcze wyższy. Gdzie zaoszczędzić?
Powyższe sumy to tylko stan deweloperski, więc zaledwie punkt wyjścia. Nie obejmują one zakupu działki czy mediów. Same materiały budowlane odpowiadają zazwyczaj za 60–70 proc. całości. "W praktyce całkowity koszt inwestycji, wraz z działką, przyłączami i wykończeniem wyniesie ok. 650–900 tys. zł" – zaznaczają analitycy Rankomat.
Specjaliści podpowiadają, że oszczędności można szukać w kilku aspektach:
Jak koszt budowy domu wypada z kupnem nowego mieszkania? Z ustaleń analityków Rentier.io i Rankomat wynika, że w lutym za 50-metrowe mieszkanie w Warszawie należy zapłacić przeszło 861 tysięcy złotych. W Gdańsku trzeba przygotować ponad 755 tysięcy złotych, natomiast we Wrocławiu blisko 670 tysięcy złotych. A mówimy tutaj o mieszkaniach mniejszych o połowę niż nasz hipotetyczny dom.