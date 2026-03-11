Karol Nawrocki dostał wezwanie na przesłuchanie. Fot. shutterstock

Gdańska Prokuratura Okręgowa chce przesłuchać Karola Nawrockiego. Pismo w tej sprawie zostało już wysłane do Kancelarii Prezydenta. W tle chodzi o wynajem apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w okresie, gdy zarządzał nim między innymi Nawrocki.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński przekazał, że już w ubiegłym tygodniu do prezydenta miało zostać wysłane pismo z prośbą o wskazanie możliwego terminu przesłuchania w charakterze świadka.

Nawrocki wezwany na przesłuchanie. Jego kancelaria nic nie wie?

Szef jego kancelarii twierdzi natomiast, że żaden taki dokument jeszcze do niego nie dotarł. – Jeżeli będzie jakieś oficjalne wezwanie, to na pewno do tego się pan prezydent odniesie. Na razie ja takiego wezwania nie widziałem i pan prezydent zgodnie z moją wiedzą też takiego wezwania nie widział – mówił Zbigniew Bogucki w programie "Graffiti" i dodał:

– Doniesienia medialne mówią o charakterze świadka, ale czy w ogóle do tego przesłuchania dojdzie, kiedy dojdzie, w jakiej sprawie konkretnie, no to wszystko jest dzisiaj niewiadome.

Czego dotyczy sprawa przesłuchania Nawrockiego?

Sprawę, w której ma zostać przesłuchany prezydent, jako pierwsza nagłośniła "Gazeta Wyborcza". Postępowanie toczy się od lutego 2023 roku i dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Śledczy badają, czy w gdańskim muzeum dochodziło do darmowego udostępniania pokojów gościnnych i luksusowych apartamentów osobom do tego nieuprawnionym.

Udało się już zebrać sporo materiałów w tej sprawie, m.in. dane dotyczące rezerwacji, blokady pokojów oraz historię płatności za pobyty w placówce. Zestawiono to z zeznaniami już przesłuchanych świadków.

Ta analiza i nowe dokumenty pozyskane z Najwyższej Izby Kontroli okazały się na tyle istotne, że zdecydowano się wezwać kilkanaście kolejnych osób, w tym Karola Nawrockiego.