Gdzie wylać olej z patelni? Na pewno nie do zlewu

Olej roślinny wykorzystywany w kuchni to jeden z najbardziej problematycznych odpadów w naszych domach. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że wylewając go po prostu do zlewu, łamie prawo i zapycha rury wodno-kanalizacyjne. Za takie błędy grożą kary finansowe, a nawet więzienie.

Sytuacja z zużytym olejem (nie tylko tym z butelek, ale np. z konserw rybnych, marynat) przypomina problem ze starymi ubraniami, których nie wyrzucimy już do odpadów zmieszanych. Powinny trafiać do PSZOK-ów. Z tłuszczem bywa jednak gorzej, bo nie każdy punkt go przyjmuje. Najgorsze, co możemy zrobić, to wylać resztki prosto do zlewu lub toalety.

Dlaczego wylewanie oleju do zlewu zapycha rury?

Tłuszcz z patelni, garnka (np. po robieniu pączków lub popcornu) czy frytkownicy wydaje się niegroźny, bo jest płynny. W rurach szybko jednak stygnie, gęstnieje i osadza się na ich ściankach. Z czasem łączy się z resztkami jedzenia i chemią, tworząc twarde zatory. Nie stanie się tak oczywiście z dnia na dzień, ale to raczej wieloletni proces.

Wyobraźmy sobie jednak, że w bloku robi tak połowa mieszkańców (ponad 50 proc. Polaków), dodajmy do tego sąsiednie budynki i jedną sieć kanalizacji, która ją obsługuje i mamy gotowy przepis na katastrofę. W domach jednorodzinnych zużyty olej też potrafi zablokować przyłącza i zniszczyć przydomowe oczyszczalnie. Skala zjawiska jest olbrzymia.

"Spotykamy się często z grubymi nawisami twardego tłuszczu w instalacji wewnętrznej budynku, usunięcie którego wymaga nawet demontażu kafelek/mebli kuchennych, odwiertów w posadzce" – tłumaczyła Gabriela Krawiec-Górzańska, prezeska spółki Zaw-Kom zarządzającej gospodarką ściekową w gminie Zawadzkie.

Kary za wylewanie tłuszczu po smażeniu

Konsekwencji pozbywania się tłuszczu (oleju, oliwy czy przetopionego masła też) w niewłaściwy sposób jest kilka, ale wszystkie potencjalne kary są wyjątkowo surowe i nikt nie chciałby ich doświadczyć.

Zablokowanie lub zniszczenie kanalizacji i szamba , co wymaga późniejszej naprawy na koszt sprawcy. Mandat w wysokości 500 zł lub nawet 5000 złotych grzywny w sądzie za nieprawidłową utylizację odpadów. Do 8 lat więzienia za zanieczyszczenie wody.

Ostatnia kara wynika z art. 182 Kodeksu karnego: "Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8". To skrajność, ale warto to mieć na uwadze.

Gdzie bezpiecznie wyrzucić zużyty olej spożywczy?

Wytrzyj patelnię ręcznikiem papierowym (po wystudzeniu!) i wyrzuć do zwykłego kosza. MPO Kraków zapewnia, że "niewielkie ilości oleju możecie zebrać z patelni np. papierem i wyrzucić go do czarnego pojemnika na odpady zmieszane". Zbieraj olej do plastikowej butelki i wrzucić do czarnego kontenera. Plastik jest znacznie bezpieczniejszy niż szklany słoik, który w śmietniku może się stłuc i zanieczyścić inne śmieci. Zawieź zebrany olej do PSZOK-u . Najpierw jednak zadzwoń i dowiedz się, czy przyjmą, bo nie wszystkie punkty są w stanie odbierać tego typu odpad. Oddaj do Olejomatu ( pojemnika na zużyty olej spożywczy, które pojawiają się w polskich miastach ( specjalne urządzenia są już w ponad 100 miejscach ) lub dedykowanegoktóre pojawiają się w polskich miastach ( mapa miejsc ).