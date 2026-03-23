Który film Cilliana Murphy'ego jest najlepszy?

Cillian Murphy to jeden z najzdolniejszych i najciekawszych aktorów swojego pokolenia. Ma na koncie wiele świetnych ról, a talent Irlandczyka został przypieczętowany najważniejszą filmową nagrodą – Oscarem. Spytaliśmy AI, który film z jego udziałem jest najlepszy w całej karierze. Odpowiedź była jednoznaczna, ale nie zabrakło również wyróżnień.

Obecnie hitem Netfliksa jest "Peaky Blinders: Nieśmiertelny": filmowa kontynuacja kultowego serialu o gangu z Birmingham, który zakończył się po sześciu sezonach w 2022 roku. 49-letni Irlandczyk ostatni raz wciela się w Tommy'ego Shelby'ego, ikonicznej już postaci w popkulturze. Z tej okazji spytaliśmy AI o najlepszy film Cilliana Murphy'ego.

Najlepsze filmy Cilliana Murphy'ego według AI. Pierwsze miejsce nie zaskakuje

Według sztucznej inteligencji pozostaje nim "Oppenheimer" w reżyserii Christophera Nolana, za który irlandzki aktor otrzymał w 2024 roku Oscara. Wcielił się w nim w J. Roberta Oppenheimera, amerykańskiego fizyka teoretycznego i "ojca bomby atomowej", który podczas II wojny światowej kierował naukowo Projektem Manhattan w Los Alamos, co doprowadziło do stworzenia pierwszej broni jądrowej. Po wojnie stał się jej przeciwnikiem.

"To właśnie w tej roli aktor pokazał pełnię swoich możliwości, tworząc niezwykle złożony, intensywny portret człowieka rozdartego między naukową ambicją a moralnymi konsekwencjami swoich odkryć. Murphy niemal hipnotyzuje na ekranie, operując subtelnymi środkami wyrazu i budując postać, która zostaje w pamięci na długo po seansie. To kreacja wymagająca, pełna napięcia i emocjonalnych niuansów, która wyniosła go na absolutny szczyt" – wyjaśnia swój wybór ChatGPT.

Wśród wyróżnień znalazły się także inne znakomite filmy Cilliana Murphy'ego, które pokazują różne oblicza aktora – wśród nich "28 dni później" Danny'ego Boyle'a z 2002 roku. AI argumentuje: "To jeden z najbardziej ikonicznych horrorów XXI wieku, w którym Murphy stworzył przejmującą rolę zwykłego człowieka wrzuconego w świat po apokalipsie, balansując między bezradnością a determinacją".

Murphy należy również do jednego z ulubionych aktorów Christophera Nolana i poza "Oppenheimerem" grał w aż pięciu jego filmach. Sztuczna inteligencja wyróżniła hit z 2010, "Incepcję", która "pokazuje go w bardziej stonowanej, ale niezwykle istotnej roli, będącej emocjonalnym rdzeniem całej skomplikowanej układanki snów i podświadomości".

Trzecim wyróżnionym tytułem jest nagrodzony Złotą Palmą "Wiatr buszujący w jęczmieniu" Kena Loacha z 2006 roku. Akcja poruszającego dramatu historycznego toczy się w latach 20. XX wieku podczas irlandzkiej wojny o niepodległość oraz późniejszej wojny domowej. "W 'Wietrze...' Murphy udowadnia, że równie świetnie odnajduje się w kameralnych, realistycznych opowieściach o konflikcie, lojalności i poświęceniu" – ocenia sztuczna inteligencja.