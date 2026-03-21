3 świetne filmy z Cillianem Murphym, które znajdziecie w streamingu. Nie tylko "Drobiazgi takie jak te"

Cillian Murphy powrócił jako Tommy Shelby w filmie "Peaky Blinders: Nieśmiertelny". Po seansie nowości od Netflixa warto jeszcze lepiej zapoznać się z filmografią irlandzkiego aktora. W streamingu znajdziecie wiele produkcji z jego udziałem. Wybraliśmy dla Was trzy najciekawsze – zaczynamy od dramatu "Drobiazgi takie jak te".

W filmie "Peaky Blinders: Nieśmiertelny", który jest sequelem serialu o gangsterach z Birmingham, Tommy Shelby wjeżdża na czarnym koniu do miasta. Tym samym Cillian Murphy żegna się z kultową rolą przywódcy gangu przestępczego ubranego w kaszkiety. Po obejrzeniu nowego hitu serwisu streamingowego Netflix warto sięgnąć po inne tytuły z laureatem Oscara za "Oppenheimera" w reżyserii Christophera Nolana.

3 filmy z Cillianem Murphym, które warto obejrzeć w streamingu

W obszernych bibliotekach gigantów streamingu natkniemy się na wiele filmów, w których Cillian Murphy błyszczy. Redakcja naTemat postanowiła wybrać trzy dzieła z irlandzkim gwiazdorem, które zasłużyły na jeszcze większą uwagę od widzów. Szykujcie się na dramat o wstydliwym wątku z historii Irlandii, produkcję o dorastaniu i doskonały horror nakręcony przez Danny'ego Boyle'a.

1. Drobiazgi takie jak te

Za kamerą przejmującej adaptacji powieści "Drobiazgi takie jak te" Claire Keegan stanął Tim Mielants. Belgijski reżyser w sposób kameralny postanowił opowiedzieć o losach Billa Furlonga, właściciela firmy handlującej węglem i oddanego ojca, który pewnego dnia widzi pod lokalnym klasztorem, jak jedna z sióstr zakonnych znęca się nad młodą podopieczną. Oto okrutna historia tzw. pralni magdalenek.

Dopiero w latach 90. ubiegłego wieku wyszło na jaw, że około 30 tys. mieszkanek wspomnianych azylów, które mieściły się na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii, było wykorzystywanych i zmuszanych do ciężkiej pracy wbrew własnej woli. Do przytułku często trafiały "trudne" dziewczyny i młode kobiety, które zaszły w niechcianą ciążę. W 1993 roku w okolicach High Parku, dawnego klasztoru w Dublinie, odkryto masowy grób, w którym znaleziono 133 ciał (w oficjalnym rejestrze zachowało się jedynie 75 aktów zgonu).

Cillian Murphy wciela się u Mielantsa w mężczyznę, który przestaje być obojętny wobec krzywd, jakich jest świadkiem. "Drobiazgi takie jak te" omawiają zjawisko znane jako "efekt przechodnia" (oryg. bystander effect), a swoją narracją wpisują się idealnie w standardy wyspiarskiego kina społecznego. Przypomnijmy, że laureat Oscara pracował też z belgijskim filmowcem przy dramacie "Steve" Netflixa.

W obsadzie filmu z 2024 roku znaleźli się m.in. Emily Watson ("Hamnet"), Michelle Fairley ("Gra o tron"), Zara Devlin ("Córka boga"), Peter Claffey ("Rycerz Siedmiu Królestw") i Ciarán Hinds ("Belfast").

Gdzie obejrzeć? CANAL+

2. Broken

"Broken" jest pięknie zagranym filmem z serii coming-of-age, który znajduje złoty środek między dziecięcą beztroską a przemocą towarzyszącą dorosłemu życiu. Film zaprezentowany podczas 65. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes zanurza się w mroku, by w najważniejszych momentach wypłynąć na powierzchnię i przypomnieć widzowi o współczuciu i przebaczeniu. Rufus Norris snuje opowieść o utracie niewinności, tak dobrze znaną każdemu, kto przebrnął przez burzliwy i niezbyt łaskawy okres dojrzewania.

Skunk zmaga się z cukrzycą typu 1. Pomimo choroby jedenastolatka próbuje wieść życie, jak każda inna dziewczynka w jej wieku. Wychowywana przez ojca i starszego brata włóczy się po przedmieściach północnego Londynu i któregoś dnia widzi, jak między jej sąsiadami wywiązuje się walka. Pod adresem jej najlepszego kumpela Ricka padają oskarżenia o napaść. Konsekwencje tego zdarzenia splatają losy trzech rodzin.

U brytyjskiego reżysera, który od 2015 roku zasiada na stanowisku dyrektora artystycznego Royal National Theatre, zagrali: Eloise Laurence ("London Road"), Tim Roth ("Wściekłe psy"), Robert Emms ("Andor"), Rory Kinnear ("Penny Dreadful"), Lily James ("Baby Driver") oraz Cillian Murphy.

Gdzie obejrzeć? CDA Premium

3. 28 dni później

Przy tworzeniu "28 dni później" reżyser "Trainspotting", Danny Boyle, inspirował się taką klasyką, jak "Noc żywych trupów" George'a A. Romero i postapokaliptyczna powieść "Dzień tryfidów" pióra Johna Wyndhama. Scena otwierająca film przedstawia opustoszały Londyn, po którym – tuż po wybudzeniu się ze śpiączki – spaceruje samotnie Jim. Zdjęcia świecącej pustkami okolicy Pałacu Westminsterskiego wykonano w niedzielę między godziną 4 a 7 rano, kiedy miasto jeszcze słodko spało.

We wspomnianym horrorze przez Wielką Brytanię przeszła śmiercionośna fala. Zapoczątkowało ją wypuszczenie zainfekowanego szympansa przez grupę ekoaktywistów, która włamała się do ściśle strzeżonego laboratorium Uniwersytetu Cambridge. Kontakt ze skażoną śliną lub krwią sprawia, że po zaledwie kilkunastu sekundach ludzie zamieniają się w agresywne maszyny do zabijania. Film ukazuje gwałtowny rozpad społeczeństwa i próbę przetrwania podejmowaną przez nielicznych ocalałych, którzy uchronili się przed wirusem gniewu.

"28 dni później" nie jest typowym filmem o zombie. Chcąc osiągnąć surowy charakter horrów z gatunków found footage, Boyle porzucił standardową kliszę na rzecz konsumenckiej kamery. Dzięki temu jego dzieło wydaje się bardzo autentyczne. Na ekranie u boku Cilliana Murphy'ego widzimy Brendana Gleesona ("Duchy Inisherin"), Naomie Harris ("Nie czas umierać") i Christophera Ecclestona ("Doktor Who").

