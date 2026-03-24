Flying Tiger wzywa do zwrotu popularnego produktu. Shutterstock.com/Alex Yeung

Polacy pokochali sklepy Flying Tiger Copenhagen, w których dostępne są setki przydatnych gadżetów, w tym akcesoria do prac kreatywnych. W placówkach duńskiej sieci zwykle można spotkać tłumy. Niestety, zdarzają się przedmioty mające wady produkcyjne. Sieć właśnie wezwała do zwrotu jednego z nich.

Sklepy Flying Tiger Copenhagen Polacy polubili za niskie ceny, skandynawski design produktów, a także nieoczywiste gadżety, które można znaleźć na półkach. W placówkach duńskiej firmy znajdziemy artykuły biurowe oraz hobbystyczne, a także gry i zabawki, które ucieszą najmłodszych. Sporym zainteresowaniem cieszą się także artykuły domowe – w tym kuchenne. Ale to właśnie z nimi jest teraz problem.

Flying Tiger Copenhagen apeluje o zwrot szklanek

Duńska sieć sklepów Flying Tiger Copenhagen prosi klientów o zwrot popularnych produktów, które sprzedawano od 2024 i 2025 roku. Wydano komunikat, w którym poinformowano o problemie ze szklankami.

"Produkty mają zwiększoną zawartość ołowiu i kadmu w wydruku. W nadruku na zewnętrznej stronie okularów wykryto podwyższone poziomy ołowiu i kadmu. Analiza wykazała, że emisja tych substancji przekracza dopuszczalne limity UE dla materiałów mających kontakt z żywnością, w związku z czym należy zaprzestać dalszego użytkowania produktu" – informuje sklep na swojej oficjalnej stronie oraz w mediach społecznościowych.

"Klienci powinni natychmiast zaprzestać stosowania tego produktu. Konsumenci są zachęcani do zwrotu szklanki do najbliższego sklepu Flying Tiger Copenhagen sklepu, aby uzyskać pełny zwrot pieniędzy" – czytamy w dalszej części komunikatu.

Szklanki wycofane ze sklepów Flying Tiger

Sieć informuje, że wycofano sześć rodzajów szklanek z nadrukiem. Problem dotyczy następujących produktów:

szklanka w pojedyncze kwiaty 220 ml (sprzedawana od stycznia 2025), nr artykułu 3060031, szklanka w dynie 220 ml (sprzedawana od sierpnia 2024), nr art. 3057450, szklanka w pomarańcze 220 ml (sprzedawana od maja 2025), nr art. 3062993, szklanka z małymi czerwonymi sercami 220 ml (sprzedawana od stycznia 2024), nr art. 3052986, szklanka w truskawki 220 ml (sprzedawana od lutego 2024), nr art. 3053912, szklanka w cytryny 220 ml (sprzedawana od maja 2024), nr art. 3055350.

Co ważne, wezwanie do zwrotu dotyczy wszystkich partii wskazanych produktów. Klienci nie muszą mieć przy sobie paragonu – nie jest on wymagany do otrzymania pełnego zwrotu środków. Dodatkowo duńska firmy zakończyła współpracę z dostawcą problematycznych szklanek.

W odpowiedzi na pytania klientów przedstawiciele sieci Flying Tiger zaznaczyli, że problem dotyczy wyłącznie nadruku znajdującego się na zewnątrz szklanek (szkło jest bezpieczne). Korzystanie z produktu nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, ale szklanki nie spełniają wymogów UE, tak więc należy zaprzestać ich używania.

"Po pierwszym wycofaniu przeprowadzono szczegółowe dochodzenie, które wykazało kolejne produkty objęte problemem. Analizy wymagają czasu dla zapewnienia dokładności. Ostatecznie wykryto pięć dodatkowych szklanek. Pozostałe przebadane produkty spełniają wymagania" – czytamy jeszcze.