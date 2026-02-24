Biedronka musiała wycofać paczkowaną cebulę. Może zawierać szkodliwy metal Fot. lzbieta Krzysztof / Shutterstock

Biedronka pospiesznie wycofuje ze swoich półek niezwykle popularne warzywo. W czerwonej cebuli wykryto niebezpieczny dla zdrowia toksyczny metal ciężki. O które partie chodzi i jak odzyskać swoje pieniądze za felerny produkt?

W ostatnim czasie popularne sieci sklepów, takie jak m.in. Aldi, Dino oraz Biedronka zdejmują ze swoich półek szkodliwy asortyment z najróżniejszych powodów. Przyczyny bywają różne, od ukrytych wad konstrukcyjnych, na groźnych pestycydach kończąc. Co jest nie tak z wycofywaną cebulą?

Toksyczna cebula w Biedronce . O jakie konkretnie partie chodzi?

Z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Biedronki wynika, że problem dotyczy polskiej czerwonej cebuli w opakowaniu 0,5 kg. Spółka Onix, która dostarcza warzywa dla popularnej sieci, poinformowała o usunięciu wadliwego towaru ze sklepów. Wycofane numery partii to: 03/6, 03/7, 04/1, 04/2, 04/3, 04/4, 04/5, 04/6, 04/7 oraz 05/1.

Komunikat firmy Onix o toksycznej cebuli Fot. Biedronka.pl

"W związku ze stwierdzoną niezgodnością (przekroczenie dopuszczalnego poziomu obecności kadmu w partii produktu 04/7) podjęliśmy decyzję o wycofaniu z obrotu w/w partii" – tłumaczy oficjalnie producent w swoim oświadczeniu.

Ze względów bezpieczeństwa firma zadecydowała o prewencyjnym ściągnięciu także pozostałych partii paczkowanej cebuli z półek Biedronki. "Decyzja podyktowana jest dbałością o najwyższe standardy bezpieczeństwa produktów i ma na celu wyeliminowanie ryzyka spożycia niezgodnego produktu przez konsumentów" – zaznacza Onix, przepraszając za zaistniałe niedogodności.

Zwrot szkodliwego towaru do sklepu . Kadm to niezwykle groźny metal

Klienci, którzy kupili cebule z wymienionych partii, powinni jak najszybciej je wyrzucić lub po prostu odnieść z powrotem do najbliższej Biedronki. Jak dostać pełen zwrot pieniędzy za zakupy? Wystarczy przynieść do kasy opakowanie z etykietą i zawartością.

Do załatwienia sprawy i odzyskania gotówki nie potrzeba paragonu. W razie dodatkowych pytań firma podała również specjalne numery kontaktowe: +48 68 3844 500 lub +48 605 769 854.

Pod żadnym pozorem nie można jeść wycofywanych produktów. Kadm to wyjątkowo toksyczny oraz bardzo podstępny metal ciężki. Nawet jego niewielkie dawki kumulują się w naszych narządach, prowadząc do wielu groźnych i przewlekłych schorzeń. Spożycie skażonej żywności może prowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby, niedokrwistości, choroby nadciśnieniowej, zwyrodnienia stawów, osteoporozy.