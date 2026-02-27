Ważny komunikat Action. Azbest w produktach. Fot. Stefan_Sutka/Shutterstock

Sieć sklepów Action wystosowała ważny komunikat. Dyskont apeluje do klientów o zaprzestanie użytkowania i zwrot produktów. W jednej z zabawek, które przez ostatnie miesiące znajdowały się na sklepowych półkach, wykryto śladowe ilości azbestu. Action wycofuje produkt ze sprzedaży.

REKLAMA

Sieć sklepów Action może pochwalić się szerokim asortymentem produktów. Na półkach znajdziemy między innymi środki czystości, dekoracje, artykuły spożywcze, przedmioty codziennego użytku oraz kosmetyki. Możemy kupić tam również akcesoria dla dzieci i zabawki. To właśnie tych ostatnich dotyczy najnowszy komunikat wystosowany przez Action.

Pilny komunikat Action

Action opublikowało ważną informację dla klientów. W komunikacie, który dostępny jest na stronie internetowej sklepu, przedstawiono ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa. Chodzi o produkt rozciągliwe figurki Stretch Squad⁠ | Stretch Squad figurki 4 szt⁠., który dostępny był w sklepach od 22 kwietnia 2024 roku do 13 lutego 2026 roku.

REKLAMA

"Figurki Stretch Squad (4 szt.) są wycofywane ze sprzedaży, ponieważ w wypełnieniu jednej z nich wykryto śladowe ilości azbestu. Produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia w przypadku jego uszkodzenia i uwolnienia wypełnienia. W związku z tym Action wycofuje również pojedyncze figurki Stretch Squad, które mogą zawierać azbest. Artykuł jest obecnie poddawany dalszej ocenie" – przekazano klientom dyskontu.

Sieć sklepów wystosowała do klientów prośbę o zaprzestanie dalszego użytkowania oraz zwrot artykułu lub artykułów do najbliższej placówki Action. Konsumentom będzie się należeć rekompensata – pełny zwrot pieniędzy. Nie wymaga się przedstawienia dowodu zakupu.

REKLAMA

Chodzi o pojedyncze figurki Stretch Squad oraz figurki Stretch Squad 4 szt. o kodach EAN: 5014761014713, 5014761015802, 5014761015819, 5050837662419, 5014761016779, 5014761016786, 5014761016793, 5014761016809, 5014761016892, 5014761016908, 5014761016915, 5014761016922, 5014761016816, 5014761016823, 5014761016830, 5014761016847, 5014761016854, 5014761016861, 5014761016878, 5014761016885.

Action.com

"W przypadku pytań prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem HTI w UE – Vulcan Consulting, 38/39 Fitzwilliam Square West, Dublin 2, D02 NX53, Irlandia" – pisze Action i przeprasza za niedogodności związane z produktem.

REKLAMA

Nowe promocje w Action

W sklepach można znaleźć setki tanich gadżetów. Niektóre z nich potrafią naprawdę ułatwić życie. Szczególnie korzystnie wypadają ostatnio m.in. maska do spania 3D oraz viralowy plecak do samolotu.