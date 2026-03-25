Wypadek na Ochocie. 10-latek jadący na hulajnodze trafił do szpitala. Fot. Unsplash.com, Max Fleischmann; Canva Pro; montaż: naTemat.pl

10-letni chłopiec trafił do szpitala po kolizji z autem na warszawskiej Ochocie. Do zdarzenia doszło 24 marca około godz. 18:10 na ul. Kaliskiej. Najbardziej niepokojący element tej sprawy nie dotyczy jednak wyłącznie samego momentu zderzenia. Dziecko być może znajdowało się pod opieką nietrzeźwych rodziców.

REKLAMA

Pierwsze zgłoszenie dotyczyło potrącenia dziecka poruszającego się hulajnogą. Na miejsce przyjechali ratownicy i policja. "Miejski Reporter" podał, że chłopiec miał około 10 lat, doznał urazu nogi i został przewieziony do szpitala. Relacje wskazują, że jechał zwykłą, nieelektryczną hulajnogą, początkowo chodnikiem, po czym nagle znalazł się na jezdni.

Dziecko miało wyjechać zza zaparkowanych samochodów wprost pod nadjeżdżające auto. Niektóre doniesienia sugerują też, że poruszało się pod prąd i zderzyło się czołowo z Toyotą jadącą prawidłowo. Tego ostatniego elementu nie potwierdzono w oficjalnym komunikacie policji.

REKLAMA

Najpoważniejszy wątek dotyczy opieki przez dorosłych

Sprawa stała się głośna przede wszystkim dlatego, że w chwili zdarzenia dziecko miało być pod opieką pijanych rodziców. Tę informację podał "Miejski Reporter", a potem powieliły ją kolejne warszawskie i ogólnopolskie serwisy. Na obecnym etapie nie opublikowano jednak szerokiego, oficjalnego komunikatu policji z dokładnym wynikiem badania alkomatem ani kwalifikacją prawną wobec opiekunów.

W podobnych sprawach bardzo szybko powstaje wrażenie, że wszystko zostało już procesowo rozstrzygnięte. Tymczasem na razie pewne jest tyle, że wiele ze źródeł opisuje nietrzeźwość rodziców jako kluczowy element zdarzenia, a dalsze konsekwencje będą zależeć od ustaleń policji i ewentualnych decyzji prokuratury lub sądu.

REKLAMA

Zwykła hulajnoga to nie to samo co hulajnoga elektryczna

Wokół takich wypadków bardzo często miesza się dwa różne porządki prawne: przepisy dla hulajnóg elektrycznych i zasady dotyczące zwykłej hulajnogi napędzanej siłą mięśni. A to właśnie ten drugi przypadek dotyczy zdarzenia na Ochocie. Policja przypomina, że tradycyjna hulajnoga jest traktowana jako urządzenie wspomagające ruch. Nie obowiązują tu takie ograniczenia wiekowe jak przy hulajnodze elektrycznej, ale obowiązują konkretne zasady poruszania się.

Osoba jadąca zwykłą hulajnogą powinna korzystać z chodnika, drogi dla pieszych albo drogi dla rowerów. Jeśli jedzie chodnikiem lub drogą dla pieszych, ma poruszać się z prędkością zbliżoną do pieszego, zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym. Przekraczając jezdnię, powinna korzystać z przejazdu dla rowerów albo z przejścia dla pieszych. Sam wjazd z chodnika na jezdnię nie jest manewrem obojętnym prawnie ani bezpiecznym z punktu widzenia ruchu drogowego.

REKLAMA

Dlaczego takie zdarzenia są szczególnie groźne?

Wypadki z udziałem dzieci na hulajnogach bardzo często mają tak naprawdę podobny mechanizm: dziecko porusza się blisko krawędzi jezdni, widoczność ograniczają zaparkowane auta, a kierowca samochodu ma bardzo mało czasu na reakcję, żeby nie powiedzieć, że nie ma go wcale. Nawet jeśli auto jedzie prawidłowo, nagłe pojawienie się małego uczestnika ruchu zza przeszkody praktycznie odbiera możliwość uniknięcia zderzenia. Policja od lat przypomina, że przy hulajnogach, rolkach czy deskorolkach najważniejsza jest nie tylko sama ostrożność dziecka, lecz także trzeźwa i uważna opieka dorosłych.