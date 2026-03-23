Zakaz wjazdu do centrum Białegostoku dla hulajnóg elektrycznych
Hulajnogi elektryczne nie wjadą już do centrum Białegostoku Fot. Unsplash.com / @hyggesalpaka

Po latach skarg na porzucone hulajnogi elektryczne blokujące przejścia i niebezpieczne rajdy po chodnikach, władze miasta Białystok postanowiły działać radykalnie. Ścisłe centrum stolicy Podlasia staje się strefą zakazaną dla najpopularniejszego operatora, co może być początkiem szerszych zmian w porządkowaniu miejskiej przestrzeni.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Białystok wprowadza rewolucyjne zmiany w ruchu. Mamy już w Polsce strefy czystego transportu, a teraz czas na strefy bez zagrożenia, że staranuje cię elektryczna hulajnoga. Na razie zakaz dotyczy tylko zielonych pojazdów marki Bolt, ale białostoczanie już apelują o więcej.

Ścisłe centrum zamyka się dla zielonych hulajnóg

Zastępca prezydenta Białegostoku, Rafał Rudnicki, oficjalnie poinformował na kanale w mediach społecznościowych, że hulajnogi elektryczne firmy Bolt nie będą miały już wstępu do serca miasta. To bezpośrednia odpowiedź na bałagan, jaki te pojazdy generowały na chodnikach – porzucone byle gdzie, często w poprzek przejść, stały się realną barierą dla pieszych, osób z niepełnosprawnościami i turystów. System oparty na tzw. geofencingu sprawi, że gdy użytkownik spróbuje wjechać w zakazany rejon, pojazd automatycznie wytraci prędkość i po prostu się zatrzyma. Nie będzie tam również możliwości zakończenia przejazdu i zaparkowania. Zakazana strefa obejmuje najważniejsze punkty na mapie Białegostoku:

  • Rynek Kościuszki (obszar przy Ratuszu i Katedrze);
  • Park Planty;
  • Dziedziniec przed Pałacem Branickich;
  • Plac im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

    • To rozwiązanie ma raz na zawsze wyeliminować widok porzuconych pojazdów tarasujących drogę przed najważniejszymi zabytkami miasta. Mieszkańcy, choć cieszą się z decyzji, już teraz podnoszą głosy, że przepisy powinny zostać rozszerzone na wszystkich operatorów oraz prywatnych użytkowników, by całkowicie oczyścić reprezentacyjne strefy z elektrycznego chaosu.

    Nowe przepisy: Koniec z samowolką na chodnikach

    Warto przypomnieć, że od 3 marca 2026 roku w całej Polsce obowiązują surowe przepisy dotyczące kierujących hulajnogami elektrycznymi. Policja bacznie przygląda się zwłaszcza uprawnieniom – dzieci poniżej 13. roku życia mają całkowity zakaz kierowania takimi pojazdami na drogach (wyjątkiem jest strefa zamieszkania pod opieką dorosłego). Osoby niepełnoletnie (13-18 lat) muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T. Osoby dorosłe mogą korzystać z hulajnóg bez dodatkowych dokumentów, ale muszą trzymać się sztywnych reguł ruchu. Dodatkowo, już od 3 czerwca 2026 roku osoby do 16. roku życia, poruszające się hulajnogą elektryczną czy rowerem, będą zobowiązane do posiadania kasku.

    Kluczowe zasady bezpiecznej jazdy na hulajnodze elektrycznej prezentują się następująco:

  • Gdzie jeździć? Przede wszystkim po drodze dla rowerów. Jeśli jej nie ma, dopuszczalna jest jezdnia, ale tylko taka, gdzie ograniczenie prędkości wynosi do 30 km/h.
  • Prędkość: Maksymalnie 20 km/h – i to bez wyjątków.
  • Stan trzeźwości: Obowiązuje absolutny zakaz jazdy po alkoholu.
  • Ładunek i pasażerowie: Hulajnoga jest pojazdem jednoosobowym. Zabronione jest przewożenie innych osób, zwierząt, a nawet większych ładunków.

    • Złamanie tych zasad wiąże się teraz z bardzo dotkliwymi karami finansowymi, co ma ostudzić zapał brawurowych kierowców pojazdów elektrycznych.

    Statystyki przerażają

    Problem hulajnóg elektrycznych to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim życia i zdrowia. Skala zagrożenia rośnie w zastraszającym tempie. W 2025 roku policja odnotowała aż 1164 wypadki z udziałem użytkowników tych pojazdów. Śmierć poniosło w nich 11 osób, a ponad tysiąc zostało rannych. Dla porównania, jeszcze w 2024 roku wypadków było 746, a ofiar śmiertelnych 5. Mamy więc do czynienia z ogromnym i szybkim wzrostem liczby tragedii na drogach.

    Mieszkańcy Białegostoku zwracają uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt. O ile hulajnogi z wypożyczalni, takie jak Bolt, mają systemowe blokady prędkości, o tyle prawdziwym zagrożeniem są pojazdy prywatne. Wiele z nich potrafi osiągać prędkości powyżej 70 km/h, co na chodniku czy ścieżce rowerowej czyni z nich pociski, nad którymi trudno zapanować. To właśnie użytkownicy tych maszyn najczęściej stwarzają śmiertelne niebezpieczeństwo, co tylko potęguje apele białostoczan o całkowite usunięcie elektrycznych jednośladów ze stref pieszych. Białystok zrobił pierwszy krok, ale dyskusja o całkowitym zakazie w centrach miast dopiero nabiera tempa.