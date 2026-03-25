Pepco ma ciekawy gadżet do domu, który przyda się podróżnikom. Pakowanie do plecaka będzie dzięki niemu łatwiejsze Fot. Magda Wygralak/Shutterstock

Sezon na podróże zaczyna się w najlepsze. W związku z tym do walki o klienta przystępują kolejne sklepy. Plecaki i walizki pojawiły się w Lidlu, półka w Action znów jest pełna podróżniczych gadżetów, a do rywalizacji wkroczyło także Pepco. I to ci ostatni zaproponowali ciekawą nowość.

Sezon na wyjazdy rozpocznie się już na początku kwietnia za sprawą Wielkanocy. Jednak jego szczyt przyjdzie nieco później. Niezależnie od tego, kiedy planujecie swój wyjazd, na pewno przydadzą wam się sprytne patenty na pakowanie. W Action znajdziecie idealny plecak do Ryanaira, a w Pepco pojawiły się gadżety, które ułatwią wam spakowanie do bagażu podręcznego wszystkich niezbędnych rzeczy.

Pepco z ofertą dla podróżujących. Regał pełen przydatnych gadżetów

Pepco to bez wątpienia jeden z ulubionych sklepów Polaków. Niskie ceny i całkiem dobra jakość przyciągają kupujących, a od kilku sezonów także podróżnych. W ich ofercie nie brakuje bowiem akcesoriów przydatnych podczas wyjazdów.

Aktualnie na sklepowych półkach pojawiły się największe klasyki. Są poduszki na kark do samolotu, kosmetyczki, opakowania na płyny. Z ciekawszych opcji na pewno warto zwrócić uwagę na organizery do walizki, które przydadzą się także podczas pakowania do plecaka. W cenie 27 zł dostajecie zestaw aż 5 organizerów o różnych rozmiarach. Dzięki temu lepiej dopasujecie je do swoich potrzeb i wymiarów plecaka.

Jednak prawdziwego hitu, który może ułatwić pakowanie do Ryanaira, szukajcie między akcesoriami do domu (w pobliżu wieszaków). To właśnie tam pojawiła się zupełna nowość – rolowane torby próżniowe na ubrania. Za 15 zł dostajecie zestaw pięciu worków, trzy o wymiarach 35x50 cm i dwa o wymiarach 50x70 cm. Producent twierdzi, że dzięki temu wasze ubrania zajmą aż 75 proc. mniej miejsca w walizce.

Pepco ma nowy rodzaj worków do pakowania. Przydadzą się w szafie, ale i podczas pakowania do Ryanaira Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Z tyłu opakowania znalazła się nawet specjalna instrukcja obsługi. Torby nie należy wypełniać po same brzegi. Natomiast zwijanie trzeba zacząć od strony po której znajduje się zapięcie. Jako fanatyczka nowych rozwiązań na pakowanie bagażu jestem tym bardzo zainteresowana i w najbliższym czasie na pewno przetestuję torby z Pepco. O efektach dam wam znać. Ostatecznie ten gadżet bardzo mnie zaintrygował.

Action uzupełnia półki z gadżetami dla turystów. Zwróć uwagę nie tylko na plecak

Nie bez powodu żartuje się, że Polacy co weekend odwiedzają RPA, czyli Rossmanna, Pepco i Action. Ostatni z tych sklepów zaopatrzył właśnie swój dział podróżniczy w wiele przydatnych gadżetów.

Oprócz wspomnianego już hitu sprzedaży w postaci plecaka idealnego do Ryanaira za 44,99 zł warto zwrócić uwagę na koco-poduszkę. To niezwykle praktyczny gadżet nie tylko do samolotu, ale i do dłuższych podróży np. pociągiem czy autobusem. Kiedy jest ciepło, możecie ją wygodnie zwinąć i podłożyć pod głowę. Natomiast, jeśli klimatyzacja działa jak szalona, wówczas będzie przyjemnym okryciem.