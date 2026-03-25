Tusk ma powody do obaw. Spłynęły nowe wyniki sondażu partyjnego.

Wyniki najnowszego sondażu partyjnego powinny zapalić czerwoną lampkę w partii Donalda Tuska. Choć Koalicja Obywatelska wciąż jest na pierwszym miejscu pod względem poparcia, to PiS notuje wzrost. Wiele do życzenia pozostawiają się też wyniki koalicjantów.

REKLAMA

Sondaż partyjny, o którym mowa, przeprowadził Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA. W miniony weekend zapytano ponad 1000 Polaków, na kogo oddaliby swój głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. Teraz spłynęły wyniki.

Największe poparcie uzyskała Koalicja Obywatelska. Na partię Donalda Tuska chciałoby zagłosować 30,6 proc. ankietowanych. Jednak to wynik niższy niż w poprzednim badaniu. KO zanotowała spadek o jeden punkt procentowy.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego chęć oddania głosu zadeklarowało 26,4 proc. uczestników sondażu. To wzrost poparcia – od ostatniego wyniku sondażowego – o jeden punkt procentowy.

REKLAMA

Tuż za KO i PiS pojawiła się Konfederacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka. Ta formacja może się pochwalić 10,5 proc. poparcia wśród respondentów. Do Sejmu weszłoby w sumie pięć partii. Ponad progiem wyborczym znalazła się też Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która uzyskała 7,7 proc. głosów. A także Lewica z 6,7 proc.

Powodów do radości nie ma już jednak partia Razem, która zdobyła w tym sondażu 2,9 proc. głosów. Jeszcze niżej znaleźli się koalicjanci Tuska, czyli Polska 2050 z 1,7 proc. poparcia i Polskie Stronnictwo Ludowe z 1,6 proc. poparcia.

REKLAMA

Potencjalny rozkład mandatów w Sejmie pogrąża koalicję

Pojawia się więc pytanie, jak względem tych wyników wyglądałby rozkład mandatów w Sejmie. Wychodzi na to, że obecnie rządząca Koalicja 15 października miałaby powody do obaw. Pracownia Research Partner zwróciła się o oszacowanie prawdopodobnego podziału do dr. Macieja Onasza, adiunkta w Katedrze Systemów Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego, który zajmuje się właśnie badaniami rozkładu poparcia politycznego poszczególnych ugrupowań.

Według dr. Onasza rozkład mandatów wyglądałby następująco:

Koalicja Obywatelska – 185 posłów Zjednoczona Prawica – 167 Konfederacja – 50 Konfederacja Korony Polskiej – 36 Lewica – 22

REKLAMA

– Przy takim układzie sił obecna koalicja rządząca dysponowałaby łącznie 207 mandatami, natomiast ugrupowania opozycyjne miałyby 253 posłów – zwrócił uwagę ekspert.

O PiS głośno w ostatnim czasie w kontekście Czarnka

Jarosław Kaczyński wielokrotnie podkreślał, że PiS na pewno nie weszłoby w koalicję z Braunem, ale w ostatnim czasie o jego partii mówiło się sporo w kontekście ogłoszenia kandydata na premiera. Został nim Przemysław Czarnek. Wyniki sondażu o tym, czy PiS dobrze zrobiło, że wybrało Czarnka, były miażdżące i zdecydowanie nie na korzyść prawicy.