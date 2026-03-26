Zaczęło się od rutynowego patrolu i ciągnika bez tablic rejestracyjnych. Skończyło na scenach, które bardziej pasują do kina sensacyjnego niż do spokojnej gminy na Dolnym Śląsku.

Policjanci w Radwanicach próbowali zatrzymać do kontroli traktor z przyczepą, ale 68-letni kierowca zignorował sygnały, uciekł w polną drogę, a w kulminacyjnym momencie po prostu wrzucił wsteczny bieg i staranował radiowóz. Potem porzucił maszynę i próbował ukryć się w pobliskiej miejscowości. Ostatecznie został zatrzymany.

Zwykła kontrola zamieniła się w emocjonujący pościg

Do zdarzenia doszło w gminie Radwanice w powiecie polkowickim. Dzielnicowi zauważyli na drodze publicznej traktor z przyczepą, który nie miał tablic rejestracyjnych ani tylnego oświetlenia. Funkcjonariusze dali kierowcy sygnał do zatrzymania, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Mężczyzna jednak nie zamierzał kończyć jazdy. Zignorował polecenia i kontynuował ucieczkę.

Jak wynika z oficjalnego komunikatu dolnośląskiej policji, jeden z funkcjonariuszy po zrównaniu się z pojazdem dawał kierowcy wyraźne sygnały ręką i krzyczał, nakazując zatrzymanie. To nie przyniosło jednak pożądanego skutku. Traktorzysta skręcił w polną drogę i na chwilę się zatrzymał, ale gdy policjant podszedł do maszyny, nagle znów ruszył i podjął dalszą ucieczkę.

Kulminacja jak z kina akcji: wsteczny i taranowanie radiowozu

Najbardziej spektakularna i zarazem najgroźniejsza scena całego pościgu rozegrała się po kilkuset metrach. Kierowca po raz kolejny zatrzymał traktor, co mogło wyglądać tak, jakby w końcu zamierzał zakończyć ucieczkę i podporządkować się poleceniom policjantów. Zamiast tego wykonał nagły, agresywny manewr. Niespodziewanie wrzucił wsteczny bieg i ruszył tyłem prosto na radiowóz.

Siła uderzenia była na tyle duża, że ciągnik nie tylko wbił się w policyjne auto, ale jeszcze pchał je przez kilka metrów. Ostatecznie radiowóz został obrócony i stanął w poprzek drogi całkowicie zablokowany. To był moment, w którym rutynowa interwencja definitywnie zamieniła się w wyjątkowo niebezpieczny pościg.

Na tym ucieczka jednak się nie skończyła. Funkcjonariusze opuścili uszkodzony radiowóz i ruszyli za mężczyzną pieszo. Po krótkim czasie dotarli do pobliskiej miejscowości, gdzie znaleźli zarówno 68-latka, jak i ukryty za jedną z posesji traktor z przyczepą. To właśnie tam zakończył się pościg, który zaczął się od zwykłego patrolu drogowego.

Co teraz grozi 68-latkowi?

Policja przekazała, że mężczyzna odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Za taki czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Oprócz tego czekają go także konsekwencje finansowe: ma pokryć szkody wyrządzone w radiowozie oraz zapłacić karę za brak obowiązkowego OC.