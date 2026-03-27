Noelia Castillo Ramos nie żyje. 25-letnia Hiszpanka poddała się eutanazji. Jej historia poruszyła niemal całą Europę. Młoda kobieta miała za sobą traumatyczne przeżycia. Na kilka dni przed odejściem kobieta udzieliła wywiadu, w którym opowiada o swoim bólu i o tym, czego doświadczyła. Miała tylko jedną prośbę do rodziców.

Losy Noelii śledziło mnóstwo osób, nie tylko w samej Hiszpanii. Po tym, jak ludzie poznali jej historię i dowiedzieli się, z czym się mierzyła, zaczęły się szerokie dyskusje na temat prawa do godnej śmierci.

Hiszpania żegna Noelię Castillo Ramos

26 marca o godzinie 18:00 wdrożono procedurę przeprowadzenia eutanazji Ramos. Pod wieczór hiszpańskie telewizje, w tym RTVE Noticias, przekazały, że Noelia Castillo Ramos zmarła. Na korytarzu barcelońskiego szpitala Sant Camil w Sant Pere de Ribes zostawiono masę kwiatów i zniczy.

Według planu Noelii miały zostać podane trzy substancje, które miały pozwolić jej odejść w spokoju. Prawo w Hiszpanii daje możliwość udziału osób bliskich, jednak Noelia poprosiła, by jej rodzice nie byli obecni w szpitalu.

Przejmującą historia Hiszpanki

Przypomnijmy: wszystko w życiu 25-letniej Hiszpanki miało zmienić się kilka lat temu, gdy ówczesny partner wykorzystał ją s****. Kolejny taki incydent miał miejsce niedługo później. Napadło ją wówczas trzech obcych mężczyzn. Ona jednak ze strachu nigdzie tego nie zgłosiła, ale próbowała kilka razy odebrać sobie życie. W październiku 2022 roku skoczyła z okna. Skutki tego były dramatyczne, bowiem Noelia została częściowa sparaliżowana i przykuta do wózka inwalidzkiego.

Od tamtej pory mówiła o swoim cierpieniu fizycznym i psychicznym. W 2024 roku zwróciła się z prośbą o eutanazję do Komisji Gwarancji i Oceny Katalonii (CGAC). To niezależny organ złożony z lekarzy, prawników i ekspertów bioetyki, który nadzoruje prawidłowe stosowanie ustawy o eutanazji.

Wniosek został zaakceptowany, ale ojciec Ramos nie chciał pozwolić na śmierć córki. Przez jego interwencję procedurę wstrzymano. Mężczyzna twierdził, że Noelia ma problemy ze zdrowiem psychicznym i nie powinna sama podejmować takich decyzji.

Po dwóch latach zakończyła batalię sądową z ojcem

25-latka mimo tego ponowiła swój wniosek i sąd pierwszej instancji, wydał wyrok zezwalający na eutanazję. Ojciec Ramos złożył odwołanie. Batalia trwała kolejne miesiące, a decyzję musiał podjąć tym razem Sąd Najwyższy. Ale i tam eutanazję zatwierdzono. Ojciec kobiety nie dawał za wygraną i zaskarżył wyrok do Trybunału Konstytucyjnego. Ostatecznie w TK odrzucono jego wniosek i decyzja o eutanazji została.

Pod koniec marca Noelia Castillo Ramos wystąpiła w hiszpańskiej stacji Antena 3 i przyznała, że zostało jej kilka dni życia. Podkreślała, że jest "pewna tego, co robi" i "już po prostu chce przestać cierpieć". To był jej ostatni wywiad.

Przypominamy, że każda osoba, która boryka się z depresją lub ma kłopoty i chciałby porozmawiać, może zadzwonić pod jeden z poniższych numerów telefonu: