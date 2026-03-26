25-letnia Noelia Castillo Ramos z Hiszpanii zostanie poddana eutanazji. Fot. YouTube / EL PAÍS

Historia 25-letniej Hiszpanki porusza do łez. Noelia Castillo Ramos przed laty została wykorzystana przez grupę mężczyzn. Po tym, co się wydarzyło, próbowała targnąć się na swoje życie. W konsekwencji została częściowo sparaliżowana i porusza się tylko na wózku inwalidzkim. Tymczasem hiszpańskie sądy i trybunały przychyliły się do jej wniosku o eutanazję. Śmiertelny zastrzyk zaplanowano na czwartek. Jej sprawą żyje cała Europa.

REKLAMA

Noelia Castillo Ramos ma 25 lat i mieszka w Barcelonie. 26 marca ma być ostatnim dniem jej życia. Po ponad dwuletniej batalii sądowej z ojcem, w końcu wydano decyzję o jej eutanazji.

Przejmująca historia Hiszpanki

Młoda kobieta z trudem opowiedziała w hiszpańskich mediach, co doprowadziło ją do tej decyzji. Wszystko w jej życiu miało zmienić się kilka lat temu, gdy ówczesny partner wykorzystał ją s****.

Kolejny taki incydent miał miejsce niedługo później. Napadło ją wówczas trzech obcych mężczyzn. Ona jednak ze strachu nigdzie tego nie zgłosiła, ale próbowała kilka razy odebrać sobie życie. W październiku 2022 roku skoczyła z okna. Skutki tego były dramatyczne, bowiem Noelia została częściowa sparaliżowana i przykuta do wózka inwalidzkiego.

REKLAMA

Od tamtej pory wciąż mówi o swoim cierpieniu fizycznym i psychicznym. W 2024 roku zwróciła się z prośbą o eutanazję do Komisji Gwarancji i Oceny Katalonii (CGAC). To niezależny organ złożony z lekarzy, prawników i ekspertów bioetyki, który nadzoruje prawidłowe stosowanie ustawy o eutanazji.

Wniosek został zaakceptowany, ale ojciec Ramos nie chciał pozwolić na śmierć córki. Przez jego interwencję procedurę wstrzymano. Mężczyzna twierdził, że Noelia ma problemy ze zdrowiem psychicznym i nie powinna sama podejmować takich decyzji.

Batalia sądowa trwała dwa lata

25-latka mimo tego ponowiła swój wniosek i sąd pierwszej instancji, wydał wyrok zezwalający na eutanazję. Ojciec Ramos złożył odwołanie. Batalia trwała kolejne miesiące, a decyzję musiał podjąć tym razem Sąd Najwyższy. Ale i tam eutanazję zatwierdzono. Ojciec kobiety nie dawał za wygraną i zaskarżył wyrok do Trybunału Konstytucyjnego. Ostatecznie w TK odrzucono jego wniosek i decyzja o eutanazji została.

REKLAMA

Pod koniec marca Noelia Castillo Ramos udzieliła wywiadu hiszpańskiej stacji Antena 3 i przyznała, że zostało jej kilka dni życia. Podkreślała, że jest "pewna tego, co robi" i "już po prostu chce przestać cierpieć".

Dodajmy, że eutanazja w Hiszpanii jest legalna od 2021 roku. Dotyczy tylko dorosłych, którzy dobrowolnie się na nią decydują przez poważne schodzenia, z którymi wiąże się skrajne cierpienie.

Portal telecinco.es opisał tę procedurę, której zostanie poddana Noelia. Jak czytamy, wszystko potraw 15 minut. Osoby wykwalifikowane mają podać jej dożylnie trzy substancje, dzieki którym będzie mogła odejść w spokoju. Ramos nie wyraziła zgody, aby w tym czasie byli przy niej rodzice.

REKLAMA

*** Przypominamy, że każda osoba, która boryka się z depresją lub ma kłopoty i chciałby porozmawiać, może zadzwonić pod jeden z poniższych numerów telefonu: