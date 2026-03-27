CPN Tuska w jeden dzień. Co, kiedy i po co teraz dzieje się z pakietem paliwowym?

Plan na dziś jest dosyć klarowny. Rząd chce przeprowadzić pakiet CPN praktycznie przez cały parlament w jeden dzień. Czy to się uda?

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, to jeszcze po południu ustawy znajdą się w Senacie, a potem mogą trafić na biurko prezydenta. Chodzi o zestaw rozwiązań pod hasłem "Ceny Paliwa Niżej", który zakłada obniżkę VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc., cięcie akcyzy do unijnego minimum, wprowadzenie ceny maksymalnej na stacjach i przygotowanie podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd przekonuje, że cały pakiet ma obniżyć ceny na stacjach nawet o około 1,20 zł na litrze jeszcze przed Wielkanocą.

Co wydarzy się dziś w Sejmie?

Dokładnie o 9:00 Sejm ma wznowić obrady od głosowań proceduralnych, a o 9:35 rozpocząć drugie czytania projektów ustaw wchodzących w skład samego pakietu paliwowego. Jest to etap, w którym izba niższa formalnie przechodzi od szybkiego procedowania do końcowego domykania rozwiązań.

Posłowie mają jeszcze omówić projekty po pracach komisji, a następnie przygotować grunt pod ich przyjęcie. Z informacji o dzisiejszym harmonogramie wynika, że po tej części obrad zaplanowano przerwę o 11:00, a pół godziny później ruszy blok głosowań, podczas którego ustawy mają zostać uchwalone i natychmiast skierowane do Senatu.

Jeśli Sejm przyjmie dziś ustawy w zapowiadanym bloku głosowań, sprawa od razu płynnie przejdzie do Senatu. Posiedzenie izby wyższej ma się rozpocząć dokładnie o 14:00 i już sam oficjalny porządek pokazuje, że senatorowie mają zająć się ustawami z pakietu paliwowego jeszcze tego samego dnia. Wśród punktów znalazły się m.in. ustawy dotyczące akcyzy i VAT, czyli dwa kluczowe filary całego zapowiadanego programu.

Polityczna koncepcja rządu zakłada maksymalne skrócenie ścieżki między decyzją Rady Ministrów, Sejmem, Senatem i podpisem prezydenta. Dzisiejszy dzień nie oznacza oczywiście jeszcze automatycznej obniżki cen na stacjach, ale jest momentem, w którym rozstrzyga się, czy pakiet CPN w ogóle przejdzie przez parlament w tempie ekspresowym.

Jeśli cały harmonogram uda się utrzymać, rząd będzie mógł spróbować uruchomić nowe przepisy jeszcze przed świątecznym szczytem wyjazdów, czyli w momencie, gdy ruch na drogach tradycyjnie rośnie, a ceny paliw stają się dla kierowców szczególnie odczuwalne. To właśnie dlatego cały pakiet jest procedowany w tak szybkim tempie. Jego polityczny i praktyczny sens zależy od tego, czy obniżki będą widoczne jeszcze przed Wielkanocą, a nie dopiero po niej.

Co dokładnie znajduje się w pakiecie CPN?

Sam pakiet nie sprowadza się tylko do jednego podatku. Rząd zapisał w nim kilka instrumentów jednocześnie, bo chce mieć pewność, że obniżka będzie rzeczywiście odczuwalna na stacjach. Najważniejsze elementy to redukcja VAT z 23 proc. do 8 proc., obniżka akcyzy na benzynę i olej napędowy do minimalnego poziomu dopuszczalnego przez prawo Unii Europejskiej oraz wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej paliw.