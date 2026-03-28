Nowe oszustwo przez AI to miał być szybki zarobek. Łatwo stracić czujność i pieniądze

W czasach AI wyjątkowo łatwo stracić czujność i paść ofiarą oszustwa. Reklama rzekomej inwestycji za pomocą sztucznej inteligencji w akcje koncernu paliwowego skusiła seniora z powiatu łęczyńskiego. Strata finansowa okazała się wyjątkowo bolesna.

Ta perfidna metoda oszustwa to też przestroga dla innych i apel o rozsądek. Nie ulegajmy złudnym wizjom dużego i szybkiego zysku oferowanego przez przestępców. Niestety czasami chwila nieuwagi i pozornie kusząca oferta może doprowadzić do ogromnych strat.

Nowe oszustwo przez AI. To nie jest sposób na szybki zarobek

Policja z Łęcznej na Lubelszczyźnie informuje, że ofiarą takiego oszustwa padł 74-latek z powiatu łęczyńskiego. Z jego relacji wynikało, że w internecie znalazł ogłoszenie o możliwości inwestowania za pomocą sztucznej inteligencji w akcje koncernu paliwowego.

– Mężczyzna zarejestrował się na wskazanej stronie i wpisał dane do kontaktu. Po kilku dniach skontaktowała się z nim kobieta i omówiła warunki współpracy. Poleciła przelanie kwoty rejestracyjnej na wskazane przez nią konto i tak rozpoczął się proces inwestycji. Następnie skontaktował się z nim telefonicznie mężczyzna podający się za brokera firmy inwestycyjnej – relacjonuje aspirant sztabowa Magdalena Krasna z KPP w Łęcznej.

Osoba podająca się za brokera przedstawiła propozycję inwestowania pieniędzy w różne waluty, a także ofertę założenia lokaty na bardzo korzystnych warunkach. – Mężczyzna skuszony ofertą szybkiego zysku wykonywał polecenia swojego rozmówcy i na wskazane przez niego konta przelewał pieniądze. Tym sposobem stracił ponad 110 tysięcy złotych – wyjaśnia policjantka.

Oszustwa w sieci coraz bardziej perfidne

Mundurowi ostrzegają, że oszuści wykorzystują często nazwy i logo znanych firm, przez co ich "oferty" stają się bardziej wiarygodne. Obiecują szybki i duży zysk zainwestowanych pieniędzy. Nigdy nie klikaj w podejrzane linki załączone do wiadomości. Nie podawaj również żadnych danych wrażliwych, jeśli nie masz pewności, co do wiarygodności propozycji.